Началникът на НСО депозира оставката си при Йотова

"Няма оправдание за бруталността на НСО", заяви Илияна Йотова в предаването "Лице в лице" на бТВ. Тя съобщи, че началникът на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев е подал вече оставката си. Президентката е разговаряла с него, а сега чака резултата от проверката за действията на службата в случая с журналистката Соня Колтуклиева снощи.

"Поговорихме надълго и нашироко за грешките за пропуските от страна на Националната служба за охрана. Аз не бях никак доволна от това, което чух, защото смятам, че нито охраната на председателя на Народното събрание е била както трябва, както и това, че в най-човешки план – има паднал на земята човек – някой трябваше да ѝ подаде ръка", каза Йотова, която нарече Колтуклиева "нашия колега".

Илияна Йотова добави, че предстои съгласувателна процедура между президентството и Министерския съвет дали оставката ще бъде приета. Тя не посочи срок, но обеща като приключи проверката, да представи публично резултатите. Президентката заяви още, че предстои реформа в начина на работа на НСО. Тя сподели случай отпреди няколко години как МВР объркало колата на НСО, в която се возела, с кола на престъпници, течала акция, "и ако не беше реакцията на охранителите, може би щеше да има мъртви".

Йотова обаче не приема, че председателката на парламента Михаела Доцова трябва да подаде оставка заради инцидента с Колтуклиева.

НСО е на пряко подчинение на президента. Ген. Емил Тонев оглавява службата от 2020 г., а преди няколко месеца започна втори мандат. През 2024 г. Румен Радев му връчи офицерско звание генерал-майор, а две години по-рано се противопостави на искането на тогавашното правителство начело с Кирил Петков Тонев да бъде отстранен.