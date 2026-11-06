Йотова е скрила помилване от 2023 г.

БГНЕС През януари Илияна Йотова ще встъпи в свой мандат като президент и вероятно ще делегира помилванията на вицето си Кирил Вълчев. Предстои да видим дали той ще внесе публичност и прозрачност в тази дейност.

В регистъра на помилванията, който президентството води, са вписани още два случая. Това установи проверка на "Сега".

Когато гръмна скандалът с помилвания от новоизбраната президентка Илияна Йотова Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар, в регистъра на сайта на президентството имаше описани 28 случая на помилвания през годините. Последният - на Десислава Иванчева от миналото лято. На 3 ноември в официални отговори до "Сега" от президентската администрация се казва, че помилваните са 29. Към момента обаче във файла са добавени 2 случая. И докато единият от тях е под номер 30 и е от март тази година, другият е подпъхнат назад в регистъра под номер 27. Става дума за указ от декември 2023 г. Досега в регистъра за 2023 г. имаше само един случай, макар и в годишния отчет за работата на Комисията по помилванията към президента да пише, че има 2 уважени молби.

Едва сега обаче излизат някакви данни, макар и оскъдни, за казуса. Става дума за 52-годишен мъж, осъден за шофиране с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Заради изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства той получава присъда под минимума от 1 година - 4 месеца затвор. Лишен е и от книжка за 1 година и 8 месеца. Изтърпяването на наказанието е прекъснато заради тежко заболяване. Мъжът е изтърпял ефективно 27 дни и има остатък 3 месеца и 3 дни от наложеното наказание.

"Молителят е с тежка и необратима диагноза и влошаващо се здравословно състояние, подкрепено с необходимата документация. С оглед прогресивно влошаващото се здравословно състояние на молителя, е направено предложение за помилване с остатъка от наложеното му наказание. Помилван изцяло с остатъка от наложеното наказание лишаване от свобода с Указ № 129/15.12.2023 г.", гласи новопоявилият се запис в регистъра. Не става ясно кое налага помилване, при положение, че изтърпяването на наказанието е така или иначе прекъснато. Нито има някакво обяснение защо този случай влиза в регистъра едва сега.

Колкото до казуса под номер 30, става дума за жена, помилвана с указ от март тази година. И тук не е ясно защо случаят влиза в регистъра едва сега. Всъщност, в последните години регистърът и отчетите на комисията се попълват доста немарливо, информацията е оскъдна и се появава със закъснение.

№ 30 е 40-годишна, майка на три малки деца, която живее със семейството си в Сърбия. Тук тя е осъдена на 6 месеца пробация по текста от НК, който гласи, че "който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 5000 до 20 000 лева".

За осъдената в регистъра пише, че "корекционно-възпитателният процес протича успешно и целите на наказанието са в значителна степен постигнати". Но според правната рамка наказанието ѝ не може да се изпълнява в страната, където живее и работи. А ѝ е трудно да се връща периодично в България за изпълнение на пробационните мерки. Това "създава сериозни затруднения и риск по отношение грижите за трите малолетни деца, чийто баща работи в корабоплаването", се казва в регистъра.