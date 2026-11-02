Кандидатът на Румен Радев надделя в Пловдив, Варна и Бургас

Силната преднина на подкрепената от премиера Румен Радев Илияна Йотова на национално ниво се вижда и на областно, включително в най-големите градове, смятани за крепости на градската десница, която стоеше зад съперника ѝ Андрей Гюров.

Той се справя добре в два от столичните избирателни райони – в 23-ти (59.882%) и в 24-ти (56.195%). В третия – 25-и, където той беше победил на първия тур, Йотова обаче сега надделява (50.195%), макар и само с около 4300 гласа разлика. Общо в София той получава малко над 240 хиляди гласа (което е почти една трета от общия му резултат за страната), докато Йотова е взела около 183 хиляди.

В Пловдив и Варна – другите два най-големи града на страната, предпочитанията са в полза на новоизбрания президент. В града под тепетата тя надделява с 52.051% срещу 44.965% за Гюров и преднина от почти 7 хиляди гласа - отстъпление за него, след като беше победил в Пловдив град на първия тур. А в морската ни столица победата ѝ е далеч по-убедителна – 60.677% срещу 36.027% и разлика от почти 31 хиляди гласа.

Също толкова обезкуражаващо изглежда положението за десния кандидат и в Бургас. Отново резултатът на Йотова е почти двойно по-голям – 62.753% срещу 34.017% и над 28 хиляди гласа повече за нея.

Трябва да се отбележи, че София се управлява от кмета Васил Терзиев, подкрепян от ПП и ДБ, Варна – от Благомир Коцев, издигнат от ПП, а Пловдив и Бургас – от Костадин Димитров и Димитър Николов, излъчени от ГЕРБ. Тоест, тези градове са управлявани от десницата и въпреки това подкрепеният от управляващите кандидат се представя силно.

Разочароващо изглежда за Гюров и ситуацията в Благоевград (градът се управлява от Методи Байкушев, издигнат от ПП). Той е родом от Гоце Делчев, както партньорът му за изборите Георги Кандев, двамата дори стартираха там кампанията си. В района резултатите са 61.301% срещу 36.065% в полза на Йотова, с над 22 хиляди гласа разлика.

Интересно е, че в бастиона на ДПС – Кърджали, новият президент е загубил. Гюров побеждава с 58.467% срещу 38.710% и разлика от около 7 хиляди гласа. Това е рязко преобръщане на вота - на първия тур Йотова с двукратно повече гласове, въпреки че партията на Делян Пеевски официално бойкотираше изборите. За балотажа ДПС беше запазила пълно мълчание, без да се обяви в полза на никой кандидат. Това е и единствената друга победа на Гюров на областно ниво, освен в София.