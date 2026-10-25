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Радостин Василев за балотажа: Или гласуваш за Гюров, или стоиш вкъщи!

25 Окт. 2026
Радостин Василев, със снимка на куче по време на кампанията.
FB/Радостин Василев﻿
Радостин Василев, със снимка на куче по време на кампанията.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който взема около 4% на президентските избори, даде подкрепа за Андрей Гюров на балотажа по твърде своеобразен и цветен начин. Запитан какво ще призове избирателите си, той каза след вота: "Бихме ги посъветвали да гласуват по съвест, но в никакъв случай за Илияна Йотова. Тоест, или гласуват за Андрей Гюров, или си остават вкъщи. Аз съм изправен пред сериозна дилема дали да гласувам. За да не давам лош пример, ще кажа, че ще опитам да отида да гласувам“.

За ниската избирателна активност той каза: "Плод е на разочарованите български граждани, предимно от управлението в момента на „Прогресивна България“. Според Василев именно ниската активност е изиграла лоша шега на Йотова.

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