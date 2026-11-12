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Терзиев би се съгласил да е "резерва" на Гюров на кметските избори

Той скандализира "Спаси София" с тезата, че "големият кмет" трябва да назначава районните

13 Ноем. 2026Обновена
Със самочувствие Васил Терзиев обяви, че е положил "добра основа" с управлението си досега.
БГНЕС
Със самочувствие Васил Терзиев обяви, че е положил "добра основа" с управлението си досега.

Столичният кмет Васил Терзиев не отхвърля възможността да се кандидатира за втори мандат на местните избори следващата година. "Не е нещо, което не седи на дневен ред", предпазливо коментира той въпроса в предаването "Извън ефир".

Терзиев не е водил обаче политически разговори за подкрепа с формациите, които застанаха зад него на вота през 2023 г. - "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и "Спаси София". Оценява положително представянето си като кмет, въпреки многото проблеми и кризи през първия му мандат. "Към днешна дата се чувствам добре. Чувствам, че сме положили достатъчно добра основа, и софиянци ще видят доста хубави неща за града да се случват следващата година", бодро споделя той.

Кметът призна, че е чувал слухове за неуспелия кандидат-президент Андрей Гюров като възможен участник на местните избори. Макар че не ги потвърди, допусна, че може да заеме и второстепенна позиция, ако се случи така, че с Гюров да се явят заедно. "Аз съм отборен играч – нямам проблем да играя и централен нападател, и защитник, и резерва", каза Терзиев.

 

Как (да) се управлява София

В хода на самото интервю Терзиев ядоса бившите си съюзници и настоящи яростни критици от "Спаси София". Това стана заради тезата му, че настоящият модел на столицата, при който районните кметове са избират пряко от гражданите, не е добър.

"Системата работи по малко странен начин. Всичката вина е при мен, всичко, което не се е случило, е заради мен; всичко, което се е случило, е заради нечий друг труд – районен кмет, общински съвет, предходни администрации, държава. Много по-ефективно би работил модел, където големият кмет има възможност да си назначи районните кметове и да носи пълна отговорност за това, което се случва, извън това, което е вменено на общинския съвет", разви визията си Терзиев.

От конкурентната партия реагираха с “Фейсбук” пост, в който обявиха, че ако районните кметове се назначават, това "би върнало местната демокрация в София десетилетия назад", а "партийната лоялност лесно може да се окаже по-важна от свършената работа". Терзиев веднага върна думите си назад – не давал такова предложение, защото е приел системата, такава каквато е. "Това е толкова голяма промяна, че никой няма да има политическата воля да го направи", опроверга той възможността за подобна централизация.

Терзиев се оплака и от другия си голям проблем в столичната власт – липсата на мнозинство зад гърба му в Столичния общински съвет (СОС). Не коментира отношенията си с избралите го формации, които бързо се влошиха в хода на кметуването му, но пък се похвали, че "вече успявам да ги събера тези мнозинства". Последното обясни, не съвсем ясно, че политиците в СОС вече проявявали "държавническо отношение".

Що се отнася до голямото текучество в екипа му, който беше изоставен от дузина зам.-кметове, Терзиев неубедително го отдаде на това, че е "максималист и не съм търпелив, когато не виждам резултати".

 

Накъде с "Топлофикация"

По каскадата от аварии в София "Топлофикация" е казала на кмета, че по-голямата част от ремонтите ще приключат през ноември. Според самия Терзиев ремонтите са неизбежни, изборът е бил дали да се направят сега или по време на отоплителния сезон да има постоянни аварии.

Той отрече, че е задължен да следи качеството на работата на дружеството. "Ние го правим по неволя, защото гражданите питат кмета", посочи Терзиев.

За бъдещето на монополиста каза познати неща – нужен е нов бизнес модел, нова регулаторна рамка, преструктуриране на дълга и милиардни инвестиции. А отговорът му за всичко това – концесия.

 

Няма криза с боклука

"Моята оценка е, че криза няма", уверено обяви кметът, когато го питаха за чистотата в София, година след като се разрази кризата. По думите му, "договор по договор, подреждаме всичко". Факта, че по-голямата част от зоните за сметосъбиране бяха дадени на една фирма – "Титан", той обясни с това, че останалите оферти щели да излязат прекалено скъпо на софиянци, и се похвали, че им спестил 220 милиона. Сега цените били с 30-35 процента по-високи от предния период на договорите, но и цените на горивата и машините се вдигнали, изтъкна той.

"В бизнеса със сметосъбиране няма хора с докторантура по ядрена физика, въпросът е какво получаваш като услуга и на каква цена. Стабилизирахме системата, сега предстои да изчистим нещата, които не работят", обобщи мнението си по темата Терзиев.

Той констатира, че гражданите са прекалено нехайни, защото хвърлят в сивите контейнери боклук, който е за разделно събиране, а с това "изхвърлят пари". Поиска отговорност от столичани и за безразборното изхвърляне на едрогабаритни и строителни отпадъци, и заяви, че ще има промени в съответната наредба. За гниещите навсякъде листа заяви, че подобни затруднения имало във всички градове, а в София на всеки два-три дни листата се метат или се събират машинно.

 

Защо скачат наемите на училищните салони

Засегната беше и темата, повдигната от "Сега", за готвеното от общината оскъпяване на наемите на училищните салони и зали за спортуване с до 400 процента. Терзиев отрече, че има нещо скандално в ценовия скок. Обясни, че таксите не са пипани от 2017 г. и базата, от която тръгва увеличението е "изключително ниска", а разходите за поддръжка са се вдигнали в пъти.

 

Казусът със "Слънчевата пътека"

Като опит да спаси популярната алея "Слънчева пътека" оправда Терзиев готвената от общината заменка с инвеститор, който да се откаже да строи на алеята, а в замяна да получи общинска земя в Драгалевци, както писа "Бърд". Сайтът твърди, че заменката е крайно неизгодна за общината, и освен това ще позволи нов строеж на терен, на който сега има горичка.

Според кмета това е най-добрият вариант, с който разполага общината към момента, тъй като инвеститорът ще се откаже от строежа и ще доплати, за да получи имот, който представлява интерес за него. Терзиев отрече обвиненията, че е свързан с инвеститора.

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