Терзиев се раздели с още двама заместници

Двама зам.-кмета на Столична община напуснаха екипа на Васил Терзиев за половин ден. Това е досегашният зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев и Иван Гойчев, който бе заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Вчера напусна още един зам.-кмет - общината съобщи, че Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление „Обществено строителство“ в Столична община на мястото на Никола Лютов. От "Спаси София" бързо изчислиха, че Лютов е 12-ият зам.-кмет, който напуска Столична община в мандата на Терзиев.

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“.

"Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага. Подготвихме важни инвестиции в градския транспорт, привлякохме европейски средства и направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града - с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част“, коментира Терзиев.

Кметът назначи Светлин Ненов за заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Той поема ресора от Иван Гойчев. От общината съобщиха, че Гойчев остава в екипа на Терзиев като съветник и ще продължи работата по новия сайт на Столична община.

Светлин Ненов заема длъжността в момент, в който дигиталната трансформация на СО преминава към следващ етап - ускорено изпълнение на подготвените проекти, автоматизация на повече процеси и развитие на дигиталните услуги за гражданите, уверяват от "Московска" 33.

Сред основните задачи на Ненов ще бъде и следващият етап в развитието на Call Sofia. След техническото обновяване на платформата следващата задача е подобряването на процесите зад нея - сигналите да стигат по-бързо до правилното звено, да се намали прехвърлянето между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до реалното решаване на проблема.