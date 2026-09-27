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Делото за избора на Васил Терзиев за кмет няма да приключи до края на мандата

Процесът за втори път е на първа инстанция, поредното заседание е на 21 октомври

Днес, 05:38
Васил Терзиев
БГНЕС
Васил Терзиев

До края на 4-годишния мандат на столичния кмет Васил Терзиев остава още година, а по всичко личи, че този срок няма да стигне, за да се произнесе съдът по жалбата на конкурентката му Ваня Григорова срещу избора му. В момента делото за втори път виси пред Административен съд - София-град (АССГ). 

Миналия февруари, след тримесечен размисъл, Върховният административен съд заплете сериозно казуса, като отмени решението на административния съд в София от юли 2024 г., с което вотът в столицата бе обявен за редовен и законен. Върховният съд нареди да има ново дело, което да се гледа от друг състав на АССГ. И така топката отново се върна на първата инстанция, която и до днес не може да се произнесе. Сериозно забавяне имаше, защото експертите, назначени по делото, един след друг си правиха отвод. Когато експертизата вече беше готова, защитата на Терзиев поиска отговори на три допълнителни въпроса. Така последва ново отлагане.

Следващото заседание по делото е насрочено за 21 октомври.

Изборът на Терзиев беше оспорен от Григорова в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столична община, издигната от "БСП за България", и на председателя на коалицията Иван Таков. След като загубиха на първа инстанция, те "вдигнаха" казуса във ВАС, който прие, че АССГ не е обсъдил по същество нарушения, които е констатирал, "и тяхното значение и влияние по отношения на гарантирането на достоверността и надеждността на машинното гласуване, в т.ч. и на разпечатаните машинни разписки/бюлетини".

Експертизата на поисканото от Ваня Григорова преброяване на гласовете при първото гледане в АССГ доказа преднина на Терзиев от над 5000 гласа, като експертите установиха още повече гласове в негова полза, коментираха от ПП след решението на ВАС. "Отказът да се реши по същество делото при ясни доказателства за нас е отказ от правосъдие и опит да се държи кметът на София в състояние на несигурност", обявиха те. 

Когато АССГ се произнесе за втори по делото, решението му пак няма да е окончателно и ще може да се оспори пред Върховния административен съд. Затова дори да приемем, че през октомври казусът ще бъде обявен за решаване от съдия Мария Ситнилска и тя се произнесе до края на годината, е малко вероятно да има окончателно решение до октомври догодина, тъй като заради натовареността си ВАС не насрочва делата в кратки срокове.

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Ключови думи:

Васил Терзиев, Ваня Григорова

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