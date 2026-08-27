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София няма да увеличава данъци и такси до края на 2026 г.

Васил Терзиев предлага рекордно голям бюджет от 1.5 млрд. евро за столицата

Днес, 11:04
Васил Терзиев
БГНЕС
Васил Терзиев

С най-големия бюджет в историята на София се похвали кметът на града Васил Терзиев – 1.540 млрд. евро. Това е с 5 на сто повече от предната година, съобщи кметът.

Днес се проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2026 г. в Столична община. "Тази година бюджетната процедура се провежда малко по-късно, поради обясними причини на национално ниво (приемането на държавния бюджет през юли – бел.ред.), но тези осем месеца не бяха загубени", каза кметът на обсъждането.

Не се предвижда увеличение на местните данъци и такси за гражданите и бизнеса, разказва "Darik Business Review". Собствените приходи на общината възлизат на близо 615 млн. евро, което е с 10% повече от предходната година. Финансовата рамка включва още 738 млн. евро за държавно делегирани дейности, над 60 млн. евро европейски средства и 73 млн. евро заемни средства.

Капиталовата програма възлиза на общо 300 милиона. Сред ключовите проекти на общината са:

- разширение на метрото - продължава работата по линията през "Слатина" (6 км) и в "Обеля" за 50 млн. евро;

- пътна инфраструктура - предстои изграждането на бул. "Копенхаген" и основен ремонт на ул. "Тинтява";

- образователна инфраструктура - строеж и ремонт на 12 детски градини и 5 училища за 60 млн. евро;

- зелен ринг - предвидени са 150 хил. евро за проектиране на първите два участъка от важния за града зелен коридор.

Планирани са инвестиции в паркове и зелени пространства за 6.8 млн. евро, включващи новия парк в "Люлин Център", парк "Хиподрума" и старта на строителството на парк с пъмп-трак в ж.к. "Младост 3". 1.5 млн. евро са предвидени за облагородяване на 145 кални пространства в 16 района.

Общината заделя 970 хил. евро за нови групи в детски градини и училища, 1 млн. евро за развитие на детско-юношеския спорт, 1.21 млн. евро за спортна инфраструктура и 22 млн. евро за културни събития, фестивали и подкрепа на културни институти.

Видеонаблюдението в София ще бъде разширено, за което са заделени 1.38 млн. евро.

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Васил Терзиев, бюджет на София 2026

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