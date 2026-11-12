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Кметът пак натиска столицата да даде милиони за скейтборд

След като предложението му бе отхвърлено от СОС, той вече иска да прави световен център

Днес, 07:06
Скейтбордът е олимпийски спорт и разходите по организация на състезания са доста големи.
Ютюб
Скейтбордът е олимпийски спорт и разходите по организация на състезания са доста големи.

Столичният кмет Васил Терзиев не се отказва от идеята си София да плати десетки милиони евро за домакинство на световни турнири по скейтборд, независимо че предложението му вече беше отхвърлено от общинския съвет (СОС).

Отново, заедно с председателя на общинския съвет Цветомир Петров и съветника Димитър Петров, той е подготвил доклад, с който предлага на практика същото: София да кандидатства за три турнира - олимпийски квалификации за Лос Анджелис 2028 и кръгове за Световната купа, като за целта са необходими €9.6 млн. само за такса домакинство (по €3.2 млн. средно на турнир). Отделно са разходите по организация, настаняване, логистика и т. н. съпътстващи задължителни елементи.

Промяната е, че кампанията вече има помпозно име - Sofia World Skate Capital (София световна столица на скейтборда). Освен това в доклада е записано, че ще се изгради и скейт парк, което означава допълнителни разходи към очертаващите се десетки милиони евро. Предложението на кмета е въпросното постоянно съоръжение да бъде в Западния парк, "на асфалтирана площадка с площ от около 4500 кв. м, в непосредствена близост до облагородената част на парка" - близо до бул. "Петър Дертлиев" (на снимката).

Само преди седмица СОС отхвърли предложението на Терзиев (при това в него я нямаше идеята за изграждане на парк за скейтборд). Кметът тогава определи решението на общинския съвет като недалновидно, но заяви, че го уважава. Което не му попречи да внесе предложението си отново.

Когато се разбра за идеята за домакинство на състезания по скейтборд в София, срещу нея се противопоставиха Асоциацията на българските спортни федерации, президентът на федерацията по лека атлетика Георги Павлов, президентът на волейболния ЦСКА Александър Попов и други спортни деятели.

Впрочем, съвсем наскоро председателят на волейболната федерация Любомир Ганев обяви, че София ще е домакин на турнир от Лигата на нациите през 2028 г., като таксата за това към международната федерация се оказа 10 пъти по-малка от тази, която трябва да се плати за едно състезание по скейтборд - $350 000.

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