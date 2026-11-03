Терзиев иска София да е домакин на три международни турнира по скейтборд

Ютюб Олимпийският квалификационен цикъл в скейтборда започна още на 11 юни 2026 г. и ще завърши на 11 юни 2028 г.

Кметът на София Васил Терзиев е предложил София да е домакин на три турнира по скейтборд в следващите три години. Решението трябва да бъде взето на заседанието на СОС на 5 ноември, а съответният доклад (от 29 октомври) е внесен от Терзиев, председателя на общинския съвет Цветомир Петров и съветника Димитър Петров. Той предвижда София да кандидатства пред международната федерация (World Skate) за домакинство на две олимпийски квалификации за Лос Анджелис 2028 (есента на 2027-а и пролетта на 2028-а) и турнир за Световната купа през 2029 г.

Разходи от десетки милиони

Предвидено е София да внесе €9.6 млн. такса за домакинство (по €3.2 млн. средно на турнир). Но изискванията на World Skate предвиждат още множество разходи в рамките на 8 дни (3 за тренировки, 2 за квалификации и по един за 1/4-финали, 1/2-финали и финали) за всяко състезание:

- За инфраструктура: състезателно поле с буферни и микс зони; трибуни; ВИП помещения; паркинг за ТВ бусове и 2 големи камиона, плюс зона за почивка на екипа; помещение за спортистите - с удобства и напитки; зали за пресконференции; помещения за физиотерапия (с минимум 8 масажни маси), за съдии, за почерпки, за допинг контрол;

- За техническо оборудване: озвучителна и развлекателна система (със строго определени видове тонколони, видеостени и екрани); осветление (поне 750 лукса); система за оценяване на състезателите (от сертифициран доставчик); високоскоростен интернет (скорост минимум 40 Mbps); радиостанции (поне 10 с минимум 4 канала за бърза връзка); софтуер, диджей и водещ;

- За медицинско осигуряване: на място да има поне 1 лекар, 2-ма парамедици и 2 линейки;

- Адекватна охрана с непрекъснат (24/7) контрол на всички обществени и забранени зони;

- Логистика: осигуряване на пътуване и настаняване в 4-звездни хотели, включително локален транспорт от/до летище, хотел и състезание; осигуряване на хранене три пъти дневно;

- Медийно отразяване: предоставяне на услуга, в съответствие с техническите изисквания на World Skate.

Всички тези задължителни разходи (с чертежи и спецификации, списъци на хотели, болници, спешни центрове и т.н.) трябва да бъдат включени в проекта по кандидатурата. И вероятно ще доведат до удвояване на сумата, която София трябва да плати.

Имагинерни спонсорски приходи

Срещу тези заложени милиони, в доклада на кмета Терзиев се предвижда Столична община да получи права за привличане на собствени спонсори и търговски партньори. Има и "Илюстративен спонсорски сценарий за едно издание", който да донесе спонсорски приходи до 690 000 евро.

Според вносителите три състезания, а не само едно, позволяват София "да бъде позиционирана трайно в международния календар, да изгради местен организационен капацитет и да свърже състезанията с градска политика за младежта, спорта, туризма и публичните пространства".

Сочат се и допълнителни възможности за приходи като "брандиране край състезателното поле", "търговски активации край фен зоната" и др. Подчертава се, че участници, технически лица и туристи ще харчат пари в хотелите, за хранене и по магазините; че ще има международно медийно отразяване и развитие на спортната инфраструктура. Предлага се и училищна програма, чрез която всяка година да се даряват по 100 скейтборда на ученици.

Скейтбордът не е "Джиро д`Италия"

Явният дисбаланс между парите, които ще се платят, и евентуалните финансови ползи за София, не е единственото смущаващо в предложението на Васил Терзиев.

Обосновката се позовава на изследване, според което "световният пазар на спортния туризъм се очаква да нарасне от $683 млрд. през 2023 г. до $2,1 трлн. през 2030 г.", както и че "световният пазар, свързан със скейтборда, ще се увеличи от $3,7 млрд. през 2025 г. до $4,6 млрд. през 2033 г."

Това обаче не означава гарантирани приходи. Скейтбордът се радва на огромна популярност в определени части на света (САЩ, Бразилия, Япония, Китай, Австралия), но не и в България и в голяма част от другите европейски държави.

Олимпийските квалификации, на каквито София иска да е домакин, са състезания от Световния тур по двете олимпийски дисциплини "парк" и "стрийт" и в тях участват общо по около 460 състезатели от 60 държави. Това наистина ги прави по-големи като брой участници и продължителност (8 дни за всеки турнир) от трите етапа на "Джиро д`Италия" тази пролет в България, донесли огромен рекламен ефект за страната. Но не и "по-телевизионни" и по-популярни. Самата World Skate набляга повече на факта, че Световният тур има последователи в социалните медии (26.6 млн. гледания и 1.1 млн. ангажирани акаунта).

От друга страна - "Джирото" изкара само за един етап около 500 000 души по улиците на София. Скейтбордът обаче се провежда само на "състезателно поле" с трибуни. Докато колоезденето е един от най-масовите спортове в България (от разходките, до ходенето на работа с велосипед), не е ясно колко се интересуват от скейтборд, като се има предвид оскъдният брой площадки в София.

Що се отнася до шансовете през тези олимпийски квалификации някой български скейтбордист да пробие до игрите в ЛА 2028 - това е в сферата на фантастиката. В момента най-предно класираният в ранглистата българин е Юлия Плагенборг (17 г.), която е №101 в дисциплината "стрийт" (на "парк" нямаме представителка) и участва на младежките олимпийски игри в Дакар 2026. При мъжете Мартин Атанасов (23 г.) е №162 на "стрийт", а Стивън Раковски (12 г.) - №146 на "парк". Същевременно за Лос Анджелис ще се класират по 44 (22 мъже и 22 жени) състезатели в двете дисциплини.

Има и още един проблем: правилата на World Skate повеляват подаването на формуляр за изразено намерение (Expression of Interest Form) да става "до 16 май на годината преди целевата дата", подаването на кандидатурата (стъпка 2) да е 15 дни по-късно, а присъждането на домакинство да е "30 дни след стъпка 2". Т.е. или екипът на кмета е пропуснал вече възможността да се кандидатира за състезание през 2027 г., или е подал кандидатура предварително и тя е одобрена (засега на сайта на World Skate няма график за стартовете догодина).