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Габрово реди изложба, по която може да се кара скейт

Центърът "Кристо и Жан-Клод" отваря врати за събитието SK8ABLE от петък

Днес, 14:25
Велико Балабанов

От петък до неделя тази седмица (25–27 септември), Габрово ще стане домакин на първата изложба, посветена на скейтбординга в България. Тя не само ще разказва за този вид градска субкултура, а скейт ще може и да се практикува по самите експонати. Събитията ще се състоят в Центъра "Кристо и Жан-Клод", който се изгражда в бившия текстилен техникум на ул. "Брянска" 72.

В центъра на проекта стоят две неща: изложба, която разказва историята на българската скейт сцена от 70-те години на XX век до днес, и ХРОМЕ скулптури, по които наистина може да се кара. Около тях са подредени концерти, кино, работилници, дискусия, отворени ателиета, скейт уроци и, разбира се, много каране. Входът за всички събития е свободен.

Изложбата е изградена от разказите и архивите на хората, които изграждат тази сцена: лични истории, фотографии, видеа, списания, дъски, плакати и награди. Проследява как скейтбордингът и скейт културата се променят през поколенията и се спира на модата, музиката, градското изкуство, историята на дъските и начина, по който скейтът променя фотографията и видеографията в България.

Готови са и скулптурите – съвместна работа на ХРОМЕ и Работилница Пункт. Те са разположени в двора на Центъра и вътре в самата сграда.
Това са обекти, които изглеждат като скулптури, но функционират като скейт архитектура: форми и повърхности, създадени, за да бъдат карани, а не само гледани. 

Програмата включва още: SK8ABLE: Фотокниги – библиотека от подбрани издания от личната колекция на фотографа Росен Кузманов от платформата ПУК! Широк ъгъл: от скейт трика до филмовия разказ – работилница за снимане на скейт видео с Иван Николов: от движението пред камерата до ритъма на монтажа. Участието е безплатно, с предварително записване. Дискусия: Скейтът и градътЧетири тематични филмови прожекции, специално подбрани от POP-UP CINEPLEX.

Скейт уроци за всички - малки и по-големи, които искат да опитат за пръв път. Отворени ателиета на артистите в Център Кристо и Жан-Клод. Два концерта в съботната вечер: Жлъч и Гена и сръбското дуо Skier & Yeti. Плюс храна, напитки и музика в двора.

Откриването е от 18:00 ч. на 25 септември, а изложбата ще остане до 31 май 2027 г.: така че SK8ABLE не е само уикенд, а дългосрочен архив на една общност, който досега не е бил събиран на едно място.

Проектът се реализира в партньорство с Музей Дом на хумора и сатирата, Stinky Socks и Община Габрово.

 

ЗА ЦЕНТЪРА КРИСТО И ЖАН-КЛОД:

Идеята за създаване на Център "Кристо и Жан-Клод" в родния град на Христо Явашев – Кристо, има над 30-годишна история. През 2013 година Кристо и неговите братя Стефан и Анани Явашеви сключват договор с Община Габрово, чрез който градът получава дарение от 50 подписани постера на проекти на творческия тандем и възможността да изгради център за съвременно изкуство, носещ техните имена.

През 2021 г., година след смъртта на Кристо, Общинският съвет подкрепя предложението сградата на бившия текстилен техникум, затворен през 2008-а, да бъде преобразувана в център за съвременно изкуство. Според публикувана информация пространството е планирано да включва изложбени зали, ателиета за артисти, резидентни студиа, работилници, фондохранилища и пространства за събития.

През 2023 г. мястото започва да функционира кампанийно като артистична резиденция и пространство за съвременно изкуство.  През септември 2025 година Министерският съвет прие постановление за създаване на Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" в Габрово.

Велико Балабанов
Светлин Тодоров
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Ключови думи:

скейтборд, Център Кристо и Жан-Клод

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