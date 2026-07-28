99 идейни концепции как да изглежда бъдещият Център "Кристо и Жан-Клод"

В архитектурния конкурс за реконструкция и преустройство на бившия Текстилен техникум в Габрово в Център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" са постъпили общо 99 идейни концепции, съобщиха от Община Габрово. Предложенията са подадени чрез платформата на Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки до крайния срок - 27 юли 2026 г.

Конкурсът цели създаването на пространство, носещо имената на Кристо и Жан-Клод - творци, оставили значима следа в историята на съвременното изкуство. Предвижда се бившият Текстилен техникум да бъде преобразуван в място за изложби, творчество, образование и международен културен обмен.

"Този изключителен интерес е сериозен знак за доверието към конкурса и към амбицията на Габрово да реализира проект с висока архитектурна и културна стойност", заяви кметът на града Таня Христова и допълни: "Вярвам, че това е силен старт на един от най-значимите културни проекти в България от десетилетия насам."

Концепциите ще бъдат разгледани и оценени от международно жури, в което участват архитекти, експерти и представители на културната общност от България и чужбина. Ще бъдат отличени пет концепции, чиито автори ще продължат в следващия етап - процедура на договаряне без предварително обявление за разработване на идеен проект. Победителят ще получи възможност да сключи договор за проектиране и авторски надзор.

Проектът за създаване на Център "Кристо и Жан-Клод" е част от интегрираната концепция за териториални инвестиции на Габрово и се изпълнява чрез проект "Брегове на съвремието - комплекс от мерки по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027“. Международният архитектурен конкурс цели създаването на център за изкуство от световно ниво и хармоничното му интегриране в градската среда, така че той и близкият Музей на хумора и сатирата да формират културен комплекс край река Янтра.

Идеята за създаването на Център "Кристо и Жан-Клод" в родния град на Христо Явашев има повече от 30-годишна история. През 1992 г. местният вестник "Сто вести" предлага в Габрово да бъде създадена постоянна изложба с произведения на Кристо и Жан-Клод. По-късно инициативата е продължена от Сдружение "Нашето по-голямо Габрово". През 2008 г. Общинският съвет подкрепя идеята за център и избира за него сградата на бившето Професионално училище по текстил, затворено през 2009 г. Сградата е подходяща заради просторните лаборатории и работилници с високи тавани, които могат да бъдат преустроени в изложбени и производствени пространства, както и заради връзката между текстила и творчеството на Кристо и Жан-Клод.

През 2013 г. Кристо и неговите братя Стефан и Анани Явашеви сключват договор с Община Габрово, чрез който градът получава дарение от 50 подписани постера на проекти на Кристо и Жан-Клод и възможност да изгради център за съвременно изкуство, носещ техните имена. През 2021 г. Общинският съвет подкрепя предложението бившият Текстилен техникум да бъде преобразуван в културно пространство с изложбени зали, ателиета за артисти, резидентни студиа, работилници, фондохранилища и пространства за събития.

През октомври 2023 г. сградата отваря временно врати за тридневна публична програма с изложби, артистични ателиета, инсталации и прожекции. Събитието е посетено от над 1500 души. През септември 2025 г. Министерският съвет приема постановление за създаване на Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" със седалище в Габрово.

Роденият в Габрово Христо Явашев-Кристо и съпругата му – родената в Казабланка Жан-Клод, бяха световноизвестни визуални творци, прочути с опаковането на различни забележителности по света. Сред най-известните им обекти са опакованият Райхстаг, опакованият Пон Ньоф – най-стария мост на река Сена в Париж, опъването на 38-километрови платнени завеси в Калифорния, "Портите" в Сентръл парк в Ню Йорк", "Обградените острови" в Маями, "Чадърите" – в Япония, плаващите кейове на италианското езеро Изео, "Мастаба" – инсталация от хоризонтално подредени цветни варели в лондонския Хайд парк и много други. Жан-Клод напусна този свят през 2009 г., а Кристо – на 31 май 2020 г.