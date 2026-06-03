Вятър и дъжд повредиха опакования в чест на Кристо Пон-Ньоф

Откриването на инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф" в Париж се отлага, след като силни ветрове повредиха платното, покриващо конструкцията. Силните пориви на вятъра и проливният дъжд, излели се над Париж вчера, разкъсаха на места тъканта, чиито принт наподобява варовикови скали, предаде БНТ.

Инсталацията, която е почит към опаковането на моста от Кристо и Жан-Клод през 1985 г., трябваше да отвори врати за посетители в събота, 6 юни. Представители на автора JR съобщиха, че новата дата ще бъде определена, след като технически експерти и инженери прегледат щетите. Веднага щом направят съответните оценки, те ще информират обществеността и ще обявят нова дата за откриването, се казва в съобщението от Париж. По първоначален план бе предвидено инсталацията да остане до 28 юни.

La Caverne du Pont Neuf отдава почит на опаковането на най-стария мост в Париж, извършено от Кристо и Жан-Клод преди 40 години. Годишнината от опаковането на Пон Ньоф беше през 2025 г., но проектът за JR, планиран за миналата година, беше отложен за настоящата.

Проектът за опаковането на Пон Ньоф е предложен за пръв път от Кристо и Жан-Клод през 1975 г. Отнема десетилетие техническо планиране и преговори с властите, преди проектът да се осъществи между 22 септември и 5 октомври 1985 г. По това време мостът е увит в 41 800 квадратни метра плат, закрепени с 13 километра въже и 12 тона стоманени кабели, с помощта на 12 инженери и 300 специализирани работници.

JR е френски уличен художник и фотограф, роден през 1983 г. Започва кариерата си по улиците на Париж. Псевдонимът му произлиза от инициалите на малкото му име Жан-Рене. Известен е с това, че разлепва големи черно-бели фотографски изображения и портрети на обществени места по сгради и градски структури във френската столица, за което получава ранно признание, а по-късно разширява работата си и се утвърждава в международен план. JR описва улицата като "най-голямата художествена галерия в света". От 2010 г. е и режисьор на документални филми за изкуство и късометражни игрални филми, представяни с успех в различни програми на престижни кинофестивали като Кан, Венеция, Трайбека. Неговият "Хартия и лепило" през 2021 г. е номиниран за награда "Еми" в две категории.

Монументалната скална илюзия на френския артист е замислена така, че "да погълне" историческия мост, по който парижани преминават над река Сена вече повече от четири века, отбелязват от екипа му. Определян като едно от най-амбициозните произведения на публичното изкуство в Париж от десетилетия насам, проектът "Пещерата на Пон Ньоф" се финансира чрез продажби на творби на JR и с подкрепата на корпоративни партньори.

През юли м.г. Париж официално реши да преименува площада около статуята на Анри IV в центъра на моста Пон Ньоф, на "Площад Пон Ньоф – Кристо и Жан-Клод". Решението е прието единодушно от Общинския съвет на града по инициатива на кметицата Ан Идалго. У нас на Христо Явашев - Кристо е наречена миниатюрна уличка в столичния квартал "Гоце Делчев" (бивша "Димитър Попниколов"), а в родното му Габрово - засега нищо.