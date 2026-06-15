„Пещерата на Пон Ньоф“ в памет на Кристо отвори за посетители

ЕРА/БГНЕС Инсталацията бе открита тази вечер, но още от 20 май парижани можеха да наблюдават изграждането ѝ от различни гледни точки.

Инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf) на визуалния артист JR - особено известен като фотограф и уличен художник, отвори врати за посетители тази вечер по поречието на Сена в центъра на Париж, след забавеното начало поради екстремни метеорологични условия по-рано през юни. Творбата сега покрива най-стария мост във френската столица със скалистоподобна пещерна обвивка, превръщайки познатия каменен прелез във временен проход, оформен от плат, въздух, звук, аромат и добавена реалност, пише Designboom.

Проектът, открит за обществеността на 15 юни, ще остане достъпен до 28 юни от площад „Пон Ньоф Кристо и Жан-Клод“. Замислена от JR като почит към работата на Кристо и Жан-Клод от 1985 г. „Опакованият Пон Ньоф“, инсталацията е със свободен вход, отворена е денонощно и се вижда от кейовете, близките мостове, преминаващите плавателни съдове и горните брегове на Сена.

„Пон Ньоф“ е изграден с варовик от кариерите, които са доставяли материала, използван в историческата архитектура на Париж. Завършен през 1607 г., мостът е първият в града, построен изцяло от варовик от антична Лутеция (името на Париж от епохата на Римската империя – б.р.), а намесата на JR обръща тази материална история наопаки, обгръщайки структурата в образа на собствения ѝ геоложки произход, коментира изданието.

Както и „Сега“ по-рано съобщи, откриването на инсталацията се забави заради силните пориви на вятъра и градушката на 2 юни, които разкъсаха части от надуваемата обвивка, докато работата все още бе в ход. Художникът JR и неговият екип поправиха щетите пред погледа на обществеността, след което избраха да акцентират върху ремонтните шевове в черно, оставяйки следите от инцидента видими като част от краткия живот на творбата върху моста.

La Caverne du Pont Neuf обхваща 2400 квадратни метра и се простира на 120 метра дължина и 20 метра ширина, с високи точки, вариращи от 12 до 18 метра. „Пещерата“ е оформена с двустенна надуваема конструкция с постоянна вентилация, използваща леко сгъстен въздух, за да запълни 80-те структурни платнени арки под щампованата тъкан. Общо инсталацията използва 18 900 квадратни метра плат и 20 000 кубически метра въздух, докато баластът е ограничен до 130 тона, разпределени по моста. В надутия обем посетителите преминават през платнен тунел, който придава на моста втори интериор. Лекият материал, с тегло 160 грама на квадратен метър, е зашит в оформени повърхности и се държи на място чрез засмукване, позволявайки на пространството „да се носи по течението“ в по-голямата конструкция, а метални портали осигуряват безопасността.

Звукът прибавя допълнителен ефект при преминаване през пещерата: Томас Бангалтер, бивш член на група Daft Punk, е композирал електроакустичната атмосфера за инсталацията. Добавена реалност, достъпна на мобилни устройства, и аромат – за пръв път използван в артистичната практика на JR – дооформят маршрута.

От прес-офиса на JR отбелязват, че проектът е реализиран с подкрепата на фондация L’Amicale des Ponts de Paris (Асоциация на парижките мостове), без използване на публични средства, а финансирането идва от продажби на произведения на JR и частни дарители.