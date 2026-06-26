„Пещерата Пон Ньоф“ отива за рециклиране

Материалите, използвани за арт инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf) в Париж, вдъхновена от работата на Кристо и Жан-Клод, ще бъдат рециклирани и използвани повторно. В момента екипът на автора – уличния артист JR, избира неправителствени организации, които да съдействат за следващата фаза на съществуване на проекта, с цел да се постигне социален ефект извън художествената му стойност. JR казва, че амбицията е новият етап от живота на творбата да се реализира във Франция.

Арт инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“ ще бъде демонтирана в периода от 30 юни до 13 юли, след като проектът затвори врати тази неделя, съобщиха организаторите от екипа на френския артист, цитирани и от БТА. След премахването на творбата мостът „Пон Ньоф“ ще бъде отново отворен за пешеходци, велосипедисти и автомобили, а по време на демонтажа зоната ще бъде охранявана денонощно.

Създателят на проекта JR коментира, че инсталацията ще продължи своя живот и след края на публичното ѝ представяне. Според него съвременните артистични проекти трябва да се създават с ясното съзнание за тяхното екологично, социално и икономическо въздействие.

Организаторите подготвят и доклад за въздействието на проекта, разработен съвместно с туристическата организация Paris je t’aime, който ще бъде публикуван на 6 юли. В него ще бъдат включени данни за посещаемостта, икономическия ефект за Париж и региона, както и разходите по реализацията на инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“.

Паралелно с това публиката ще може да продължи да се запознава с проекта чрез изложбата Les esquisses de La Caverne („Скиците на Пещерата“), в галерията „Перотин“. Експозицията ще остане отворена до 25 юли. Там са представени подготвителни скици и материали, свързани с арт инсталацията.

Документален филм, посветен на създаването на проекта и режисиран от Венсан Лорка, също разказва за развитието на „Пещерата на Пон Ньоф“. Лентата е излъчена по тв канала France 5 и вече е достъпна онлайн на платформата France TV, посочват още от екипа на JR.

Както и „Сега“ по-рано писа, „Пещерата“, обхващаща 2400 квадратни метра (120 х 20 м), с високи точки, вариращи от 12 до 18 метра, е структурирана от 80 платнени арки под щампована тъкан. Общо инсталацията използва 18 900 квадратни метра плат. В издутия обем посетителите преминават през платнен тунел, който придава на моста втори интериор. Лекият материал, с тегло 160 грама на квадратен метър, е зашит в оформени повърхности и се държи на място чрез засмукване, позволявайки на пространството „да се носи по течението“ в по-голямата конструкция.