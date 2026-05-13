Международен конкурс ще преобрази Центъра "Кристо и Жан-Клод"

Сградата, в която ще живее бъдещият център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод"

В Габрово обявяват двуетапен международен конкурс за изработване на архитектурна концепция за бъдещия Център "Кристо и Жан-Клод", съобщиха от там. Конкурсът цели да избере най-доброто решение за реконструкция и преустройство на сградата на бившия Текстилен техникум и прилежащия ѝ терен в пространство за съвременно изкуство от световно ниво. Организатор е Община Габрово.

Първият етап представлява открит анонимен конкурс за идейна концепция. До втория етап ще бъдат допуснати петте най-добри проекта, като всеки от тях ще получи награда от по 20 000 евро без ДДС. Крайният срок за подаване на концепции е 20 юли тази година.

Втората фаза предвижда разработване на идеен проект чрез процедура на договаряне без предварително обявление с класираните пет екипа. Победителят ще получи договор за проектиране на стойност до 1 млн. евро без ДДС за изработване на работен проект, включително интериор и дизайн на постоянните експозиции, както и за авторски надзор.

Стойността на строително-монтажните работи, обзавеждането и оборудването е до 11 261 103 евро без ДДС.

От Центъра посочват, че архитектурата на бъдещото пространство изисква "смела визия, чувствителност и дълбоко разбиране на необходимата трансформация на пространството". Идеята е Центърът и разположеният в близост Музей на хумора и сатирата да оформят общ културен комплекс в зоната край река Янтра.

Бившият текстилен техникум е избран за дом на Центъра заради доброто състояние на сградата, просторните зали и връзката с текстила – един от характерните материали в проектите на Кристо и Жан-Клод. Сградата е построена през 1970 година за нуждите на текстилната индустрия в Габрово, а училището преустановява дейността си през 2008 година.

В международното жури участват архитектурният изследовател и дългогодишен директор на Швейцарския архитектурен музей в Базел Андреас Руби, архитектът и изследовател Анета Василева, архитектът Бощян Вуга, кураторът и преподавател Васъф Кортун, архитектът Ерих Шьоненбергер, главният архитект на Община Габрово Люция Декова и архитектът Мартин Христов. Резервен член е архитектът Христо Станкушев.

Представянето на конкурса ще се състои днес 13 май, от 18:00 часа в Концептуално пространство ДОМ в София.

Проектът за създаване на Център "Кристо и Жан-Клод" в родния град на Христо Явашев – Кристо, има над 30-годишна история, припомня БТА. През 2013 година Кристо и неговите братя Стефан и Анани Явашеви сключват договор с Община Габрово, чрез който градът получава дарение от 50 подписани постера на проекти на творческия тандем и възможността да изгради център за съвременно изкуство, носещ техните имена.

През 2021 г. Общинският съвет в Габрово подкрепя предложението сградата на бившия текстилен техникум да бъде преобразувана в център за съвременно изкуство. Според публикувана информация пространството е планирано да включва изложбени зали, ателиета за артисти, резидентни студиа, работилници, фондохранилища и пространства за събития.

През октомври 2023 година Центърът отвори временно врати за тридневна публична програма с изложби, артистични ателиета, инсталации и прожекции, а над 1500 посетители разгледаха пространството.

През септември 2025 година Министерският съвет прие постановление за създаване на Регионален център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" със седалище в Габрово.

Роденият в Габрово Христо Явашев-Кристо и съпругата му – французойката Жан-Клод, са световноизвестни визуални творци, прочути с опаковането на различни забележителности по света. Сред най-известните им обекти са опакованият Райхстаг, опакованият Пон Ньоф – най-стария мост на река Сена в Париж, опъването на 38-километрови платнени завеси в Калифорния, "Портите" в Сентръл парк в Ню Йорк", "Обградените острови" в Маями, "Чадърите" – в Япония, плаващите кейове на италианското езеро Изео, "Мастаба" – инсталация от хоризонтално подредени цветни варели в лондонския Хайд парк и много други. Жан-Клод напусна този свят през 2009 г., а Кристо – на 31 май 2020 г.