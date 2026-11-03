Шест страни вече са против връщането на Русия в хокея

ЕПА/БГНЕС Руският президент Владимир Путин позира с деца от хокейната школа на "Торпедо" (Нижни Новгород) при посещението си в ледения комплекс "Волга Арена" в града в края на лятото. Несекващите агресивни военни действия на Кремъл в Украйна предизвикаха яростен отпор срещу решението на CAS за връщане на страната агресор в световния хокей.

Яростна европейска съпротива се заформи срещу връщането на Русия в международните турнири по хокей на лед и вече шест държави обявиха бойкот. Реакцията беше предизвикана от решението на Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана да отмени наказанието на руската хокейна федерация (ФХР), наложено през 2022 г. заради военната инвазия на страната агресор в Украйна, и да задължи международната централа (IIHF) да възстанови правата на "сборная" на всички нива.

Финландската национална асоциация (FIHA) поде кампания срещу реабилитирането на руските отбори, декларирайки публично, че ще използва "всички възможни средства, за да попречим на Русия да участва отново в световните първенства". От Хелзинки добавиха, че са започнали и "активни разговори" с останалите страни членки на IIHF, за да бъде координирана обща позиция.

"В момента работим за обединяването на възможно най-много държави, за да заявим категорично пред IIHF, че нито една от нас няма да играе срещу Русия при тези обстоятелства. Нашата позиция е ясна - няма да излизаме на леда срещу руски отбори, докато агресивната война срещу Украйна продължава", заяви президентът на FIHA Хейки Хиетанен.

Finland, the reigning world champion, has announced that it will refuse to play against Russia at the Ice Hockey World Championships as long as Russia's invasion of Ukraine continues.



Finland is now working with other Nordic and major European hockey nations to form a united… pic.twitter.com/5ctGMV1gBx — Vatnik Soup (@vatniksoup) 2 ноември 2026 г.

Тази седмица се провежда двудневно заседание на изпълнителния борд на IIHF, като въпросът с руското участие е основна тема на дискусиите. Според съдебното решение първият турнир, в който Русия трябва да бъде допусната обратно, е световното първенство за младежи в Канада през декември 2027 г.

Още през пролетта догодина пък е световното първенство за мъже в Германия (13-30 май). От местния хокеен съюз (DEB) обявиха, че обмислят да се откажат от домакинството, ако по някакъв начин бъдат принудени да включат "сборная" в турнира.

Същото декларира и финландският град Турку, заявявайки, че няма да домакинства на световното първенство за младежи през 2028 г., ако руският отбор бъде допуснат до участие. Местните власти подчертаха, че провеждането на турнира при такова условие би било "в разрез с етичните принципи на общината".

"Действаме според нашите ценности, дори когато това означава да се откажем от значими събития и възможностите, които те носят. Докато Русия води война в Украйна, ние не можем да приемем нейния национален отбор в Турку", категорична бе кметът на града Пиа Ело.

The Mayor of the Finnish city of Turku said today that they will withdraw as hosts of the 2028 World Juniors if Russia is allowed in. Arbitration courts can find all the loopholes in IIHF regulations they want, but at the end of the day it's all about people and human values.… — Szymon Szemberg (@Sz1909_Szemberg) 2 ноември 2026 г.

Норвежката хокейна федерация пък излезе с писмено изявление, в което се казва:

"Въз основа на текущата ситуация и наличната към днешна дата информация, Норвегия няма да играе срещу Русия на Световното първенство в Германия през май 2027 г. Останалите мачове от групата ще се играят по план. Това беше съобщено на Съвета на IIHF. Нашата позиция е, че Русия трябва да бъде изключена от всички международни първенства, докато войната в Украйна продължава и остава непроменена."

По-късно последваха подобни изявления и от федерациите на Канада, Дания, Швеция и Латвия, които също заявиха, че отборите им няма да играят срещу Русия на световното.

Държавният секретар по спорта на Канада Адам ван Куверден заяви пред tsn.ca, че страната му „категорично се противопоставя“ на решението за отмяна на забраната на IIHF за участие на Русия.

„Латвия няма намерение да играе срещу Русия и Беларус. Въпреки решението на CAS, позицията на Латвийската федерация по хокей остава непроменена“, каза генералният секретар на федерацията Робертс Плавейс.

„Заради целостта на хокея на лед не можем да си представим да играем срещу Русия при настоящите обстоятелства. Ако го направим, това ще доведе до пълен хаос“, заяви на пресконфренция шефът на Датския съюз по хокей на лед Хенрик Бах Нилсен.

Шведската асоциация по хокей на лед (SIF) заяви: „Нашата позиция остава твърда и заедно с няколко други държави се споразумяхме да обявим това решение съвместно“, заяви Андерс Ларсон, председателят на SIF, като добави, че „е немислимо Русия да участва в международни състезания по хокей на лед, докато продължава войната в Украйна“.

ПОЛИТИЧЕСКА СЪПРОТИВА

Чешкото правителство пък съобщи, че няма да издаде визи на руски хокеистки за световното първенство за девойки до 18 г., което ще се проведе през януари 2027 г. в Острава.

"Решението от Швейцария по никакъв начин не ни задължава“, посочи министърът на вътрешните работи на Чехия Лубомир Метнар. Премиерът Андрей Бабиш пък коментира: "Безсмислено е изобщо да говорим за това сега. Все едно казваме, че войната е нещо нормално и че убийствата на хора в Украйна са нормални. Не, това не е нормално."

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха също призова държавите да бойкотират руското присъствие в елитния спорт. В социалната мрежа "Екс" той подчерта, че престъпленията на страната не може да бъдат разграничавани от нейния флаг и национални отбори.

РЕКЛАМЕН БОЙКОТ

Решението на CAS предизвика и незабавни търговски последствия. Шведската мебелна компания "Ей Джей Продъктс" (AJ Produkter), която е официален спонсор на световните първенства по хокей на лед за мъже от 1989 г. насам, обяви, че ще оттегли рекламата и финансовата подкрепа за IIHF, ако Русия участва.

"В бизнеса има множество трудни решения, които трябва да бъдат взимани. Това не беше едно от тях", заяви изп. директор на "Ей Джей" Дейвид Брей.