Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Звезда в леката атлетика почина на 34 години

Европейската шампионка на 1500 м Кира Магиън загуби битката с рака

Днес, 17:18
Кира Магиън
Уикипедия
Кира Магиън

Европейската шампионка в бягането на 1500 м от Рим през 2024 г. Кира Магиън почина на 34-годишна възраст. Ирландската състезателка обяви през юли миналата година, че страда от раково заболяване.

Съобщението за смъртта ѝ се появи в нейния профил в Инстаграм: "В 6:30 часа тази сутрин Кира загуби битката с рака, обградена от любимите си хора. Тя бе обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за много хора и ще ни липсва ужасно."

Освен златния медал от 2024 г., Магиън има още две отличия от континентални първенства на открито в коронната си дисциплина 1500 м - сребро от Мюнхен 2022 и бронз от Амстердам 2016. На европейското в зала през 2019 г. в Глазгоу печели бронз. На световното първенство през 2023 г. в Будапеща завършва четвърта. Участвала е на олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г.

Макгиън се омъжи миналата година. Тя е участвала на две Олимпиади - в Рио де Жанейро през 2016 години и в Токио през 2020. Завърши четвърта на Световното първенство през 2023 г.

През октомври 2025 г., няколко месеца след публичното обявяване на болестта си, Кира Магиън се омъжи за своя приятел Томас Моран.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Саръбоюков загуби с 1 см битката за супершампион в скока на дължина
12 Септ. 2026
Саръбоюков завърши 4-ти във финала на Диамантената лига
04 Септ. 2026
Два световни рекорда по лека атлетика паднаха в Диамантената лига
27 Авг. 2026
Александра Начева се класира 7-а в Диамантената лига
23 Авг. 2026
Саръбоюков направи най-слабото си състезание в Диамантената лига
21 Авг. 2026
"Бронзовата" Начева получи покана за Диамантената лига
18 Авг. 2026
България завърши на 24-то място по медали на Евро 2026
17 Авг. 2026
България има втори медал на Евро 2026 по лека атлетика
14 Авг. 2026
Спринтьорката Радуканова остана последна на 200 м в Бирмингам
12 Авг. 2026
Божидар Саръбоюков е трети в Европа
12 Авг. 2026
Русия отново атакува забраната си в леката атлетика
11 Авг. 2026
България има трима финалисти на Евро 2026
10 Авг. 2026
Българка стана световна шампионка на троен скок
10 Авг. 2026
Падна националният рекорд в смесената щафета на 4х100 метра
07 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави