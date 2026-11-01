Звезда в леката атлетика почина на 34 години

Европейската шампионка в бягането на 1500 м от Рим през 2024 г. Кира Магиън почина на 34-годишна възраст. Ирландската състезателка обяви през юли миналата година, че страда от раково заболяване.

Съобщението за смъртта ѝ се появи в нейния профил в Инстаграм: "В 6:30 часа тази сутрин Кира загуби битката с рака, обградена от любимите си хора. Тя бе обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за много хора и ще ни липсва ужасно."

Освен златния медал от 2024 г., Магиън има още две отличия от континентални първенства на открито в коронната си дисциплина 1500 м - сребро от Мюнхен 2022 и бронз от Амстердам 2016. На европейското в зала през 2019 г. в Глазгоу печели бронз. На световното първенство през 2023 г. в Будапеща завършва четвърта. Участвала е на олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г.

Макгиън се омъжи миналата година. Тя е участвала на две Олимпиади - в Рио де Жанейро през 2016 години и в Токио през 2020. Завърши четвърта на Световното първенство през 2023 г.

През октомври 2025 г., няколко месеца след публичното обявяване на болестта си, Кира Магиън се омъжи за своя приятел Томас Моран.