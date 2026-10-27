Българско фиаско беляза старта на световното по щанги

тв скрийншот Кадър, илюстриращ чудесно представянето на българите днес - Дениз Данев се отдръпва разочарован от 150-килограмовата щанга, с която само направи тяга при втория си опит.

Пълно фиаско претърпяха двамата ни щангисти, които откриха българското участие на световното първенство в Нинбо (Кит). В кат. 60 кг шесткратният европейски шампион Ангел Русев и неговият съотборник от клуб "Русе" - Дениз Данев, направиха нули и останаха под чертата на официалния състезателен протокол.

Състезанието на българите в най-леката категория започна със странно изпълнение на 25-годишния Русев, който почти изхвърли 115 кг, но щангата го "дръпна" назад и той започна да отстъпва в опит да намери баланса. В крайна сметка пристъпи извън подиума (фаул по правилник) и въпреки това опита да довърши опита, поради което левият му лакът поддаде, Ангел изпусна щангата и тя го удари в краката. Русев излезе и за следващите си две изхвърляния, пак на 115 кг, но вече нямаше никакъв шанс и приключи своето участие.

Нулата е втора поредна на световно първенство за европейския шампион, който във Фьорде 2025 направи три фаула, но в изтласкването - на 150 и 152 кг.

Дениз Данев (23 г.) пък изхвърли успешно 115 и 117 кг (фаул на 119) и зае 10-о място в това упражнение. В изтласкването обаче той първо се провали на 148, а след това - на 150 кг, два пъти само отлепи щангата от подиума и я пусна обратно, за да остане и той без официално класиране на световното. Само преди половин година Данев стана шести на европейското в Батуми, като спечели сребърен медал именно в изтласкването със 151 кг.

Световен шампион стана китаецът Ян Ян с двубой от 304 кг (136 и 168), следван от двама севернокорейци - Панг Ун Чол с 300 кг (130 и 170) и Пак Ин Сонг също с 300 кг (129 и 171), но постигнал своя двубой след сънародника си.

До края на първенството в Нинбо остава да участват още само трима българи.

Пръв от тях трябва да е двукратният еврошампион Иван Димов (кат. 65 кг). Той обаче е с разкъсан бедрен мускул и заявката му бе намалена с почти 100 кг, коато го прати в най-долната група D, като не е ясно дали въобще ще може да вдига утре.

Карлос Насар ще защитава титлата си на 4 ноември в кат. 95 кг, а Христо Христов (кат. 110 кг) ще приключи българскоото участие на 6 ноември