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Еврошампионът Иван Димов скъса мускул преди световното по щанги

Заявката му за състезанието е свалена драстично с близо 100 кг, но не е ясно дали въобще ще може да вдига

Днес, 17:25
Иван Димов
тв скрийншот
Иван Димов

Двукратният европейски шампион по вдигане на тежести (2022, 2025 г.) Иван Димов е получил контузия и няма да може да се бори за предно класиране на световното първенство, което започва утре в Нинбо (Кит).

"Иван има частично разкъсване на бедрен мускул и затова заявката му е намалена с много. Ще решаваме в последния момент дали въобще ще участва", коментира от Нинбо треньорът на националния отбор Радослав Атанасов.

Заради травмата, на техническата конференция преди състезанието, заявката за двубой на 23-годишния щангист от Сопот наистина е намалена до "детските" 230 кг в кат. 65 кг и той е пратен да вдига (ако въобще излезе на подиума) в най-долната група D. За сравнение - тази пролет, когато спечели сребърния медал на европейското в Батуми (Груз), Иван постигна двубой от 317 кг.

Така, след отпадането и на единствената записана състезателка при жените - Бояна Костадинова, българският отбор остана с четирима боеспособни щангисти.

Първи на подиума в Нинбо ще излязат петкратният еврошампион при най-леките Ангел Русев и Дениз Данев, които ще вдигат в кат. 60 кг. Състезанието им е от 10:00 ч. наше време утре сутрин. Двамата са записали по 283 кг двубой, което е шеста по сила заявка сред деветимата участници в гр.А. Най-много е вписал бронзовият медалист от световното във Фьорде 2025 Панг Ун-чол (КНДР) - 300 кг.

Карлос Насар ще защитава титлата си на 4 ноември в кат. 95 кг. На техническата конференция неговата заявка бе намалена с 5 кг до 390 кг. Тук най-много има иранецът Али Алипур - 400, а повече от Насар са подали още Нургиса Адилетули (Каз) и Циян Фейсян (Кит) - по 395 кг.

Последен ще вдига Христо Христов в кат. 110 кг - на 6 ноември. Той е подал двубой от 410 кг, а двама са с по 420 - Алиреза Насири (Иран) и Гарик Карапетян (Арм).     

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