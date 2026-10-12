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Блокадата в българските щанги приключи

Вече няма проблем Асен Златев да бъде вписан като президент на федерацията

Днес, 13:43
Личният треньор на бронзовия медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев - Пламен Братойчев (вляво), няма повече да спъва работата на новоизбраното ръководство на БФВТ.
БГНЕС
Личният треньор на бронзовия медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев - Пламен Братойчев (вляво), няма повече да спъва работата на новоизбраното ръководство на БФВТ.

Блокадата на българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) приключи. И последният клуб, който беше обжалвал решенията на изборното събрание от края на миналата година, оттегли своите претенции, научи "Сега".

А това означава, че новото ръководство с президент олимпийския шампион от Москва 1980 Асен Златев вече може официално да встъпи в длъжност и да започне работа на чисто.

"Още миналата седмица клубовете, които поддържаме Стефан Ботев, се събрахме и заедно с него се разбрахме да не обжалваме съдебното решение, за да може работата на БФВТ да се разблокира. На същата среща Ботев каза, че както е по закон, ще внесе искане за обявяване в несъстоятелност, защото в противен случай лично той ще стане обект на нови дела. Това не е нищо ново, същото направи и Антон Коджабашев през октомври 2024 г. Сега вече новото ръководство няма никакъв проблем да започне да работи и очакваме от тях да стабилизират българските щанги, както обещаха", каза пред "Сега" Пламен Братойчев, председател на сливенския "Христо Бъчваров" - последния обжалващ клуб.

Асен Златев беше избран за президент на 15 декември 2025 г. с 20 гласа "за", 11 "против" и 2 "въздържал се". Още на следващия ден в Софийския градски съд бяха внесени три жалби срещу този избор от клубове, близки до сваления Стефан Ботев, и именно така дейността на федерацията беше блокирана

Исковете бяха от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА, като по-късно вторите две жалби бяха оттеглени. Първоначално Братойчев беше категоричен, че няма да направи същото, дори след като СГС отхвърли неговия иск с решение от 12 август 2026 г. Той имаше намерение да продължи съдебната битка с ново обжалване, но в крайна сметка томахавките са заровени.

Оттук нататък не би трябвало да има проблем БФВТ да получи полагащото се финансиране от министерството на младежта и спорта и да започне нормална дейност. Добрата новина идва само две седмици преди началото на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо (27 октомври - 8 ноември).

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