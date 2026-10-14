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Шестима щангисти ще представят България на световното

При жените в Нинбо 2026 ще участва само една наша националка

Днес, 14:36
Новият президент на БФВТ Асен Златев и новият генерален секретар Мариета Христова говорят с усмивка пред журналистите по време на днешния брифинг в пресклуб "България".
БГНЕС
Новият президент на БФВТ Асен Златев и новият генерален секретар Мариета Христова говорят с усмивка пред журналистите по време на днешния брифинг в пресклуб "България".

Шестима български щангисти, от които само една жена, ще участват на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо (27 октомври - 8 ноември). Съставът беше обявен днес, по време на първата пресконференция на новия президент Асен Златев, откакто стана ясно, че той и цялото ръководство най-сетне ще бъдат вписани в Търговския регистър след 10-месечна съдебна сага.

На шампионата на планетата в края на месеца и началото на следващия България ще се представи с Бояна Костадинова (кат. 49 кг), Ангел Русев и Дениз Данев (60 кг), Иван Димов (65 кг), Карлос Насар (95 кг) и Христо Христов (110 кг).

"Отиваме на световното кой както е могъл да се подготви в домашни условия - без заплати, без възстановяване и без големи очаквания - коментира избраният за шеф на БФВТ миналия декември Златев. - Надявам се оттук нататък да си структурираме нещата и да заработим по начин, по който знаем, че може българската щанга. Имаме осемгодишна програма. Тя трябва да се изчисти още малко, но се надявам да започне да работи от следващата година. Настоящата година беше много важна за подготовката за олимпиадата. Няма време за разтакаване, но няма да се оплакваме. Каквото е станало, то вече е зад гърба ни."

В срещата с медиите участва и личният мениджър на голямата надежда на тима ни за нова световна титла Карлос Насар - Николай Жейнов. Той разкри, че шампионът в кат. до 89 кг от Манама 2024 и в кат. до 94 кг от Фьоде 2025 е имал проблеми в навечерието на първенството в Нинбо 2026.

"Подготовката на Карлос не беше пълноценна поради здравословни причини, които се усложниха през последните 20 дни. Той обаче е боец и има много сили от подкрепата, която получава от хората. Иначе подготовката му беше напълно обезпечена. Получихме финансирането малко по-късно, но Карлос ще се справи с помощта на спонсорите", заяви Жейнов.

Досегашният Марин Милашки пък уточни, че влизането във власт на новото ръководство ще позволи на всички национални състезатели да получат забавените си възнаграждения за тази година.

"Щангистите не са получавали заплати 10 месеца. За тази година са взели пари само за март и за април. Но те ще си получат възнагражденията накуп, когато федерацията подпише договор с ММС", обясни Милашки.

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