Фенове на "Левски" са били нападнати и пребити с метални тръби от ултраси на "Олимпик" в Марсилия, съобщиха френски спортни сайтове. По-късно информацията бе потвърдена от български привърженици, които са в града за мача от Лига Европа тази вечер.

"Сините" запалянковци са били в хотел NH Collection и са били атакувани пред него. Нападателите са използвали метални тръби и боксове, а трима души са били откарани в болница със средни наранявания. Друга група фенове от България пък е била причакана край магазин и ограбена. Според местни издания из Марсилия цяла вечер са обикаляли групи футболни хулигани в търсене на сблъсъци с пристигналите за мача българи.

По-късно привърженици на "сините" разказаха в социалните мрежи и пред български медии за случилото се. Те потвърждават информацията за бродещи групи маскирани френски ултраси, въоръжени с палки и тръби, подвикващи "Левски, "Левски", за да провокират ответна реакция. По една от групите българи са хвърлени сигнални ракети.

Официална информация от френската полиция за извършителите и дали има задържани за инцидентите все още липсва. Няма и реакция от "Левски".

Именно поради нравите на местните фенове органите на реда в Марсилия бяха предупредили предварително, че може да се очакват инциденти. Затова и бяха отпуснати едва 500 билета за българи, като повечето от "сините" фенове пренощуваха в съседни градчета.

За избягване на нови инциденти е създадена организация агитката на "Левски" да се придвижи довечера организирано и под полицейска охрана към стадион "Велодром" за мача, чийто начален час е 19:45.