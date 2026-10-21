Школата на "Левски" е в престижна световна класация

"Левски" попадна сред водещите футболни клубове в света, които развиват млади таланти. Класацията е изготвена от Международния център за спортни изследвания (CIES) и в нея клубовете са подредени по спортен индекс, който е съвкупност от броя играчи от школата на съответния отбор, които в момента се състезават в 49 първенства от най-високо ниво, също така спортното равнище на мачовете, в които са играли през последната година (до 1 октомври т.г.), игровото им време през този период, както и тяхната възраст (колкото по-млади, толкова по-добре).

Индексът на "Левски" е точно 28, а това отрежда на "сините" 145-о място измежду подредените 150 клуба. Позицията изглежда доста назад, но дори компанията в дъното е силна - следват нидерландският "Твенте" (27.9), испанският "Малага" (27.7), колумбийският "Депортиво Перейра" (27.6), английският "Фулъм" (27.6) и аржентинският "Институто Кордоба" (27.5), който затваря Топ 150. Това съответно означава, че "Левски" е и единственият български представител в тази класация.

Ето и показателите, с които софийският клуб е заслужил тази си позиция - в момента в изследваните 49 клубни шампионата има 29 футболисти, които са продукт на школата на "Левски". От тях трима в момента са в първия отбор на "сините" - вратарят Огнян Владимиров, Асен Митков и Стивън Стоянчов. Защитникът Петко Христов и крилото Адриан Райчев също са започнали в академията на "Левски", но нямат достатъчно години там, за да бъдат определени като създадени и развити в тази школа.

Интересното е, че в Топ 5 на клубовете, които създават най-много кадри за изследваните първенства, има три от Аржентина. Начело е португалският "Бенфика" с индекс 101.3, следват "Ривър Плейт" (97.6), "Бока Хуниорс" (96.7) и "Велес Сарсфийлд" (92), а пети е нидерландският "Аякс" (89.9).