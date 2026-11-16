ПОНЕДЕЛНИК, 23 ноември
Спорт
Диема спорт 3
01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 1
02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Питсбърг Пенгуинс"
21:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - "Шлепск Малов" (Сувалки)
Футбол
Нова спорт
15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нефтчи" - "Ал Хилал"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шамал" - "Ал Ахли"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Кува Ал Джавия" - "Ал Гарафа"
Диема спорт 2
17:00 Суперлига: "Астерас" - "Арис"
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Евертън"
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Дунав"
Диема спорт 3
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Пахтакор"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Сеута" - "Алмерия"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Монца" - "Фиорентина"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Елче"
ВТОРНИК, 24 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Еджзаджъбашъ" (Истанбул) - "Тент" (Обреновац)
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Чехия - Канада, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Чехия - Канада, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Чехия - Канада, мач №3
Макс спорт 1
19:00 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Париж"
Футбол
Нова спорт
09:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нюкасъл Джетс" - "Кашива Рейсол"
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Теджън" - "Пекин"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Конг Ан Ха Ной" - "Висел Кобе"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Киото Санга" - "Поханг Стийлърс"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Рачабури" - "Джохор"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Кадисия"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Насър" - "Ал Сад"
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Фратрия" - "Янтра"
Диема спорт 2
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Сееб" - "Ал Шорта"
22:00 Чемпиъншип: "Уулвърхемптън" - "Дарби Каунти"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Астън Вила"
22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд)
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Будьо/Глимт" - ЛАСК
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Наполи"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Фейенорд" - "Порто"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - ПСВ "Айндховен"
СРЯДА, 25 ноември
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Будовлани" (Лодз) - "Галатасарай"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Жалгирис"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Далас Маверикс"
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Южна Корея, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Южна Корея, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Южна Корея, мач №3
Макс спорт 1
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Партизан"
Max One
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Апоел" (Тел Авив)
Футбол
Нова спорт
09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мелбърн Виктори" - "Виетел"
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гамба Осака" - "Порт"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашима Антлърс" - "Джеонбук"
15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Насаф" - "Ал Халдия"
22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Милуол"
Диема спорт 2
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Файзали" - "Ал Раян"
20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Тавун" - "Ал Нахда"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Сабах" - "Барселона"
22:00 Шампионска лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Манчестър Юнайтед"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Виляреал"
22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Рома"
ЧЕТВЪРТЪК, 26 ноември
Спорт
Диема спорт 3
00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian PGA Championship, I ден
21:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "А. Караро Просеко Док" (Конеляно) - "Игор Горгондзола" (Новара)
Нова спорт
11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Великобритания - Германия, мач №1
13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Великобритания - Германия, мач №2
15:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Великобритания - Германия, мач №3
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Австрия - Испания, мач №1
20:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Австрия - Испания, мач №2
22:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Австрия - Испания, мач №3
Евроспорт 1
17:00 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално
bTV Action
19:00 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, България - Дания
Макс спорт 2
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Футбол
Диема спорт 3
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гангвон" - "Китчи"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Свай Риенг" - "Мачида Зелвия"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Олимпик" (Марсилия) - "Левски"
Ринг
19:45 Лига Европа: "Олимпиакос" - "Милан"
22:00 Лига Европа: "Олимпик" (Лион) - "Лилестрьом"
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа: "Динамо" (Загреб) - "Байер" (Леверкузен)
22:00 Лига Европа: "Ювентус" - "Омония"
bTV Action
22:00 Лига на конференцията: ЦСКА - "Трабзонспор"
Max One
22:00 Лига Европа: "Кристъл Палас" - "Реал Сосиедад"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Донкастър Роувърс" - "Хъдърсфийлд"
ПЕТЪК, 27 ноември
Спорт
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian PGA Championship, II ден
22:30 ММА: Cage Warriors 214, галавечер в Манчестър
Евроспорт 1
07:35 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, кратка програма, спортни двойки
09:15 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, кратка програма, жени
11:15 Ски бягане (жени): СК в Рука, 10 км
12:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
13:50 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 10 км
16:20 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, ски бягане
17:00 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 15 км индивидуално
19:30 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Инсбрук, биг еър
Макс спорт 2
07:40 Суперкарс: Аделаида, първо състезание
11:35 Moto GP: ГП на Валенсия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Валенсия, тренировка
20:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
23:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Лос Анджелис Кингс"
Евроспорт 2
12:00 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, кратка програма, мъже
19:05 Колокрос (жени): СК в Острава
20:35 Колокрос (мъже): СК в Острава
Диема спорт 3
13:00 Формула 2: ГП на Катар, тренировка
15:30 Формула 1: ГП на Катар, първа тренировка
17:00 Формула 2: ГП на Катар, квалификация
19:00 Формула 1: ГП на Катар, втора тренировка
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №3
Max One
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - ЦСКА
Футбол
Диема спорт
18:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Славия"
21:45 Лига 1: "Брест" - "Париж"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Нюрнберг"
22:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Челси"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Венеция" - "Болоня"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Сантандер"
СЪБОТА, 28 ноември
Спорт
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian PGA Championship, III ден
13:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Шлепск Малов" (Сувалки) - СКРА (Белхатув)
21:00 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Ястжебие Барком" (Лвов) - "Богданка" (Люблин)
23:00 ММА: Cage Warriors 215, галавечер в Манчестър
Макс спорт 2
06:45 Суперкарс: Аделаида, второ състезание
11:00 Moto GP: ГП на Валенсия, втора тренировка и квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Валенсия, квалификации
16:00 Moto GP: ГП на Валенсия, спринт
БНТ 3
07:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Сноу Жуи, паралелен гигантски слалом
17:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Славия" - ЦСКА
Евроспорт 2
09:30 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, волна програма, жени
11:45 Шейни (мъже): СК във Винтерберг, двойки
12:30 Шейни (жени): СК във Винтерберг, двойки
13:00 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, волна програма, мъже
15:15 Снукър: UK Championship, I кръг
21:00 Снукър: UK Championship, I кръг
Евроспорт 1
09:40 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
11:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
12:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт
14:00 Биатлон (мъже и жени): СК в Контиолахти, единична смесена щафета
15:20 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км ски бягане
16:00 Биатлон (мъже и жени): СК в Контиолахти, смесена щафета
17:25 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
19:15 Ски (жени): СК в Килингтън, гигантски слалом, II манш
20:30 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, супер Г
Нова спорт
13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №1
ТВ 1
15:00 Ръгби: Суперкупа на България, "Балкански котки" (Берковица) - НСА (София)
Диема спорт 3
16:30 Формула 1: ГП на Катар, трета тренировка
18:15 Формула 2: ГП на Катар, спринт
20:00 Формула 1: ГП на Катар, квалификация
00:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Орландо Меджик"
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Металург" (Перник) - "Левски София"
bTV Action
19:30 Бокс: "Максфайт 67", галавечер в Бургас
Ринг
21:00 Кикбокс: "Глори Райвълс 6", бойна галавечер в Ден Бош
Футбол
Диема спорт
12:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)
15:15 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Лудогорец"
17:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)
21:30 Втора Бундеслига: "Оснабрюк" - "Хановер"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Карлсруе"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Лориен"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Норич"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Брентфорд"
19:30 Премиър лийг: "Ипсуич" - "Астън Вила"
21:45 Лига 1: "Льо Ман" - "Лил"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Бетис" - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Малага" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Ла Лига: "Елче" - "Атлетико" (Мадрид)
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Алавес"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Фрозиноне" - "Парма"
19:00 Серия А: "Торино" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Интер" - "Дженоа"
Нова спорт
16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Макс спорт 2
22:00 Копа Либертадорес, финал: "Палмейрас" - "Естудиантес"
НЕДЕЛЯ, 29 ноември
Спорт
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian PGA Championship, IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
21:00 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Минесота Уайлд"
Макс спорт 2
06:40 Суперкарс: Аделаида, трето състезание
10:30 Moto GP: ГП на Валенсия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Валенсия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Валенсия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Валенсия, състезание
20:00 НФЛ: "Синсинати Бенгалс" - "Ню Орлийнс Сейнтс"
23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Сиатъл Сийхоукс"
Евроспорт 1
09:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км масов старт
10:45 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 20 км масов старт
11:55 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
12:55 Ски бягане (жени): СК в Рука, 20 км масов старт
14:00 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 10 км спринт
15:20 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
17:05 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 7,5 км спринт
18:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш
20:30 Ски (жени): СК в Килингтън, слалом, II манш
21:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш
Евроспорт 2
11:00 Ски скокове (жени): СК в Хинценбах, малка шанца
13:40 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца, квалификация
15:00 Снукър: UK Championship, I кръг
21:00 Снукър: UK Championship, I кръг
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"
15:45 Конен спорт: СК в Мадрид, прескачане на препятствия
Диема спорт 3
14:00 Формула 2: ГП на Катар, състезание
18:00 Формула 1: ГП на Катар, състезание
23:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Сан Антонио Спърс"
Нова спорт
16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №1
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №2
20:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №3
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Дея спорт"
Футбол
Диема спорт
13:30 Първа лига: "Арда" - "ЦСКА 1948"
16:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Левски"
19:00 Суперлига: "Арис" - "Олимпиакос"
21:00 Суперлига: АЕК - ПАОК
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Удинезе" - "Фиорентина"
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Рома" - "Монца"
21:45 Серия А: "Комо" - "Ювентус"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Кардиф"
Диема спорт 2
14:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Ливърпул"
16:05 Премиър лийг: "Брайтън - "Нюкасъл"
18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Монако"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Осасуна"
17:15 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруна) - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Селта" - "Виляреал"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Севиля"
Диема спорт 3
20:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)