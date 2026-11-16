ПОНЕДЕЛНИК, 23 ноември

Спорт

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Оклахома Сити Тъндър"

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Питсбърг Пенгуинс"

21:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - "Шлепск Малов" (Сувалки)

Футбол

Нова спорт

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нефтчи" - "Ал Хилал"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шамал" - "Ал Ахли"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Кува Ал Джавия" - "Ал Гарафа"

Диема спорт 2

17:00 Суперлига: "Астерас" - "Арис"

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Евертън"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Дунав"

Диема спорт 3

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Пахтакор"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Сеута" - "Алмерия"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Монца" - "Фиорентина"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Елче"

ВТОРНИК, 24 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Еджзаджъбашъ" (Истанбул) - "Тент" (Обреновац)

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Чехия - Канада, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Чехия - Канада, мач №2

21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Чехия - Канада, мач №3

Макс спорт 1

19:00 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Париж"

Футбол

Нова спорт

09:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нюкасъл Джетс" - "Кашива Рейсол"

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Теджън" - "Пекин"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Конг Ан Ха Ной" - "Висел Кобе"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Киото Санга" - "Поханг Стийлърс"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Рачабури" - "Джохор"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Кадисия"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Насър" - "Ал Сад"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Фратрия" - "Янтра"

Диема спорт 2

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Сееб" - "Ал Шорта"

22:00 Чемпиъншип: "Уулвърхемптън" - "Дарби Каунти"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Астън Вила"

22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд)

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Будьо/Глимт" - ЛАСК

22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Наполи"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Фейенорд" - "Порто"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - ПСВ "Айндховен"

СРЯДА, 25 ноември

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Вегас Голдън Найтс"

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Будовлани" (Лодз) - "Галатасарай"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Жалгирис"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Далас Маверикс"

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Южна Корея, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Южна Корея, мач №2

21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Южна Корея, мач №3

Макс спорт 1

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Партизан"

Max One

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Апоел" (Тел Авив)

Футбол

Нова спорт

09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мелбърн Виктори" - "Виетел"

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гамба Осака" - "Порт"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашима Антлърс" - "Джеонбук"

15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Насаф" - "Ал Халдия"

22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Милуол"

Диема спорт 2

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Файзали" - "Ал Раян"

20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Тавун" - "Ал Нахда"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Сабах" - "Барселона"

22:00 Шампионска лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Манчестър Юнайтед"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Виляреал"

22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Рома"

ЧЕТВЪРТЪК, 26 ноември

Спорт

Диема спорт 3

00:00 НБА: "Маями Хийт" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian PGA Championship, I ден

21:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "А. Караро Просеко Док" (Конеляно) - "Игор Горгондзола" (Новара)

Нова спорт

11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Великобритания - Германия, мач №1

13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Великобритания - Германия, мач №2

15:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Великобритания - Германия, мач №3

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Австрия - Испания, мач №1

20:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Австрия - Испания, мач №2

22:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Австрия - Испания, мач №3

Евроспорт 1

17:00 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 20 км индивидуално

bTV Action

19:00 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, България - Дания

Макс спорт 2

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Футбол

Диема спорт 3

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гангвон" - "Китчи"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Свай Риенг" - "Мачида Зелвия"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Олимпик" (Марсилия) - "Левски"

Ринг

19:45 Лига Европа: "Олимпиакос" - "Милан"

22:00 Лига Европа: "Олимпик" (Лион) - "Лилестрьом"

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа: "Динамо" (Загреб) - "Байер" (Леверкузен)

22:00 Лига Европа: "Ювентус" - "Омония"

bTV Action

22:00 Лига на конференцията: ЦСКА - "Трабзонспор"

Max One

22:00 Лига Европа: "Кристъл Палас" - "Реал Сосиедад"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Донкастър Роувърс" - "Хъдърсфийлд"

ПЕТЪК, 27 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian PGA Championship, II ден

22:30 ММА: Cage Warriors 214, галавечер в Манчестър

Евроспорт 1

07:35 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, кратка програма, спортни двойки

09:15 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, кратка програма, жени

11:15 Ски бягане (жени): СК в Рука, 10 км

12:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца

13:50 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 10 км

16:20 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, ски бягане

17:00 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 15 км индивидуално

19:30 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Инсбрук, биг еър

Макс спорт 2

07:40 Суперкарс: Аделаида, първо състезание

11:35 Moto GP: ГП на Валенсия, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Валенсия, тренировка

20:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"

23:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Лос Анджелис Кингс"

Евроспорт 2

12:00 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, кратка програма, мъже

19:05 Колокрос (жени): СК в Острава

20:35 Колокрос (мъже): СК в Острава

Диема спорт 3

13:00 Формула 2: ГП на Катар, тренировка

15:30 Формула 1: ГП на Катар, първа тренировка

17:00 Формула 2: ГП на Катар, квалификация

19:00 Формула 1: ГП на Катар, втора тренировка

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №2

21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №3

Max One

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - ЦСКА

Футбол

Диема спорт

18:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Славия"

21:45 Лига 1: "Брест" - "Париж"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Нюрнберг"

22:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Челси"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Венеция" - "Болоня"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Сантандер"

СЪБОТА, 28 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian PGA Championship, III ден

13:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Шлепск Малов" (Сувалки) - СКРА (Белхатув)

21:00 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Ястжебие Барком" (Лвов) - "Богданка" (Люблин)

23:00 ММА: Cage Warriors 215, галавечер в Манчестър

Макс спорт 2

06:45 Суперкарс: Аделаида, второ състезание

11:00 Moto GP: ГП на Валенсия, втора тренировка и квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Валенсия, квалификации

16:00 Moto GP: ГП на Валенсия, спринт

БНТ 3

07:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Сноу Жуи, паралелен гигантски слалом

17:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Славия" - ЦСКА

Евроспорт 2

09:30 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, волна програма, жени

11:45 Шейни (мъже): СК във Винтерберг, двойки

12:30 Шейни (жени): СК във Винтерберг, двойки

13:00 Фигурно пързаляне: ГП на Япония, волна програма, мъже

15:15 Снукър: UK Championship, I кръг

21:00 Снукър: UK Championship, I кръг

Евроспорт 1

09:40 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт

11:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца

12:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Рука, спринт

14:00 Биатлон (мъже и жени): СК в Контиолахти, единична смесена щафета

15:20 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км ски бягане

16:00 Биатлон (мъже и жени): СК в Контиолахти, смесена щафета

17:25 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца

19:15 Ски (жени): СК в Килингтън, гигантски слалом, II манш

20:30 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, супер Г

Нова спорт

13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №1

ТВ 1

15:00 Ръгби: Суперкупа на България, "Балкански котки" (Берковица) - НСА (София)

Диема спорт 3

16:30 Формула 1: ГП на Катар, трета тренировка

18:15 Формула 2: ГП на Катар, спринт

20:00 Формула 1: ГП на Катар, квалификация

00:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Орландо Меджик"

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Металург" (Перник) - "Левски София"

bTV Action

19:30 Бокс: "Максфайт 67", галавечер в Бургас

Ринг

21:00 Кикбокс: "Глори Райвълс 6", бойна галавечер в Ден Бош

Футбол

Диема спорт

12:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)

15:15 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Лудогорец"

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)

21:30 Втора Бундеслига: "Оснабрюк" - "Хановер"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Карлсруе"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Лориен"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Норич"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Брентфорд"

19:30 Премиър лийг: "Ипсуич" - "Астън Вила"

21:45 Лига 1: "Льо Ман" - "Лил"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Бетис" - "Райо Валекано"

17:15 Ла Лига: "Малага" - "Атлетик" (Билбао)

19:30 Ла Лига: "Елче" - "Атлетико" (Мадрид)

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Алавес"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Фрозиноне" - "Парма"

19:00 Серия А: "Торино" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Интер" - "Дженоа"

Нова спорт

16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Макс спорт 2

22:00 Копа Либертадорес, финал: "Палмейрас" - "Естудиантес"

НЕДЕЛЯ, 29 ноември

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian PGA Championship, IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

21:00 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Минесота Уайлд"

Макс спорт 2

06:40 Суперкарс: Аделаида, трето състезание

10:30 Moto GP: ГП на Валенсия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Валенсия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Валенсия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Валенсия, състезание

20:00 НФЛ: "Синсинати Бенгалс" - "Ню Орлийнс Сейнтс"

23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Сиатъл Сийхоукс"

Евроспорт 1

09:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км масов старт

10:45 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 20 км масов старт

11:55 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца

12:55 Ски бягане (жени): СК в Рука, 20 км масов старт

14:00 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 10 км спринт

15:20 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца

17:05 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 7,5 км спринт

18:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш

20:30 Ски (жени): СК в Килингтън, слалом, II манш

21:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш

Евроспорт 2

11:00 Ски скокове (жени): СК в Хинценбах, малка шанца

13:40 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца, квалификация

15:00 Снукър: UK Championship, I кръг

21:00 Снукър: UK Championship, I кръг

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"

15:45 Конен спорт: СК в Мадрид, прескачане на препятствия

Диема спорт 3

14:00 Формула 2: ГП на Катар, състезание

18:00 Формула 1: ГП на Катар, състезание

23:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Сан Антонио Спърс"

Нова спорт

16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №1

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №2

20:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №3

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Дея спорт"

Футбол

Диема спорт

13:30 Първа лига: "Арда" - "ЦСКА 1948"

16:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Левски"

19:00 Суперлига: "Арис" - "Олимпиакос"

21:00 Суперлига: АЕК - ПАОК

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Удинезе" - "Фиорентина"

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Наполи"

19:00 Серия А: "Рома" - "Монца"

21:45 Серия А: "Комо" - "Ювентус"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Кардиф"

Диема спорт 2

14:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Ливърпул"

16:05 Премиър лийг: "Брайтън - "Нюкасъл"

18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Монако"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Осасуна"

17:15 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруна) - "Барселона"

19:30 Ла Лига: "Селта" - "Виляреал"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Севиля"

Диема спорт 3

20:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)