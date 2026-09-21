Футболна и спортна ТВ седмица (28 септември - 4 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 28 септември
Спорт
Евроспорт 2
09:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, II етап
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", I кръг
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", II кръг
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал
Макс спорт 2
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал
Футбол
Диема спорт
19:00 Лига на нациите: Латвия - Кипър
21:45 Лига на нациите: Швеция - Полша
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Армения - Черна гора
21:45 Лига на нациите: Турция - Италия
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Грузия - Украйна
21:45 Лига на нациите: Белгия - Франция
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Румъния - Босна и Херцеговина
ВТОРНИК, 29 септември
Спорт
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", II кръг
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", III кръг
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, финал
19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Барселона"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Виртус" (Болоня)
Макс спорт 2
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, финал
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Олимпиакос"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"
Макс спорт 3
20:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Баскония"
Футбол
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Молдова - Фарьорски о-ви
21:45 Лига на нациите: Чехия - Англия
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Финландия - Беларус
21:45 Лига на нациите: Испания - Хърватия
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Шотландия - Швейцария
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Люксембург - Исландия
Max One
21:45 Лига на нациите: България - Естония
СРЯДА, 30 септември
Спорт
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", III кръг
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", III кръг
Макс спорт 2
19:30 Баскетбол: Еврокупа, ПАОК - "Манреса"
Max One
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Рациофарм" (Улм) - "Балкан" (Ботевград)
Футбол
Диема спорт
19:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Чехия - България
ЧЕТВЪРТЪК, 1 октомври
Спорт
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
17:00 WRC: рали "Италия", SS1 Итири Арена Шоу
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/8-финал
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/8-финал
Макс спорт 2
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", I ден
Max One
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Олимпиакос"
Евроспорт 2
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", I ден
Футбол
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Азербайджан - Лихтенщайн
21:45 Лига на нациите: Дания - Португалия
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Уелс - Норвегия
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Гърция - Ниделрандия
Диема спорт 3
21:45 Лига на нациите: Германия - Сърбия
ПЕТЪК, 2 октомври
Спорт
Макс спорт 4
04:35 Moto GP: ГП на Япония, първа тренировка
08:50 Moto GP: ГП на Япония, тренировка
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпия" (Милано)
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Макаби" (Тел Авив)
Диема спорт 3
07:30 Формула 1: ГП на Бахрейн, първа тренировка
11:00 Формула 1: ГП на Бахрейн, втора тренировка
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Дубай"
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал
18:30 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
19:25 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
Макс спорт 2
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", II ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Партизан"
Евроспорт 2
17:30 Ловна стрелба: ЕП в Малакаса, панички, двойки
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", II ден
Футбол
Нова спорт
17:00 Лига на нациите: Казахстан - Молдова
21:45 Лига на нациите: Босна и Херцеговина - Швеция
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Кипър - Армения
21:45 Лига на нациите: Белгия - Турция
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Латвия - Черна гора
21:45 Лига на нациите: Франция - Италия
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Полша - Румъния
СЪБОТА, 3 октомври
Спорт
Макс спорт 4
04:00 Moto GP: ГП на Япония, втора тренировка
04:50 Moto GP: ГП на Япония, квалификация
06:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Япония, квалификации
08:50 Moto GP: ГП на Япония, спринт
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
15:30 WRC: рали "Италия", SS11 Лерно - Монти ди Ала` 2
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Анахайм Дъкс"
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Вашингтон Кепитълс"
Диема спорт 3
07:30 Формула 1: ГП на Бахрейн, трета тренировка
11:00 Формула 1: ГП на Бахрейн, квалификация
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/2-финал
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Емилия
16:15 Колоездене (жени): ЕП в Любляна, общ старт
18:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Мюнстерланд
20:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
22:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
Ринг
13:00 Падел: Премиър тур, Ротердам, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Ротердам, 1/2-финали
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/2-финал
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", III ден
БНТ 3
14:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Барселона, спринт
bTV
16:00 Баскетбол: Суперкупа на България, "Балкан" (Ботевград) - "Черно море"
Нова спорт
20:00 Кикбокс: "Елит Файтинг Арена", бойно събитие в София
Футбол
Диема спорт
14:00 Купа на България, предварителен кръг: "Крумовград" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Лига на нациите: Беларус - Сан Марино
21:45 Лига на нациите: Северна Македония - Шотландия
Нова спорт
14:30 Англия, Лига 2: "Честърфилд" - "Транмиър"
Диема спорт 3
16:00 Лига на нациите: Финландия - Албания
19:00 Лига на нациите: Хърватия - Англия
21:45 Лига на нациите: Испания - Чехия
Max One
19:00 Лига на нациите: Исландия - България
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Естония - Люксембург
21:45 Лига на нациите: Швейцария - Словения
НЕДЕЛЯ, 4 октомври
Спорт
Макс спорт 4
03:30 Moto GP: ГП на Япония, загрявка
04:50 Moto 3: ГП на Япония, състезание
06:15 Moto 2: ГП на Япония, състезание
08:00 Moto GP: ГП на Япония, състезание
Макс спорт 2
04:00 ММА (жени): UFC 332, Наталия Силва - Уан Кон
11:00 WRC: рали "Италия", SS15 Сасари - Арджентиера 1
13:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", IV ден
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
15:00 WRC: рали "Италия", SS17 Сасари - Арджентиера 2, бонус етап
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
20:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Уинипег Джетс"
00:30 НАСКАР: Лас Вегас
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", финал (I сесия)
13:20 Колоездене (мъже): ЕП в Любляна, общ старт
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, спускане
Диема спорт 3
10:00 Формула 1: ГП на Бахрейн, състезание
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Коруня" - "Билбао"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Обрадойро" - "Реал" (Мадрид)
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", финал (II сесия)
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3
15:20 Конен спорт: Лига на нациите, Барселона, финал
17:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Барселона, спринт
Ринг
17:00 Падел (жени): Премиър тур, Ротердам, финал
19:00 Падел (мъже): Премиър тур, Ротердам, финал
Диема спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Жирона"
Футбол
Диема спорт
14:00 Купа на България, предварителен кръг: "Миньор" (Перник) - "Берое"
21:45 Лига на нациите: Нидерландия - Сърбия
Диема спорт 3
16:00 Лига на нациите: Азербайджан - Литва
19:00 Лига на нациите: Косово - Австрия
21:45 Лига на нациите: Гърция - Германия
Диема спорт
19:00 Лига на нациите: Малта - Андора
21:45 Лига на нациите: Португалия - Норвегия
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Уелс - Дания