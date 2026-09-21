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Футболна и спортна ТВ седмица (28 септември - 4 октомври)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

26 Септ. 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 28 септември

Спорт

Евроспорт 2

09:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, II етап

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", I кръг
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", II кръг

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/2-финал

Макс спорт 2

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/2-финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Лига на нациите: Латвия - Кипър
21:45 Лига на нациите: Швеция - Полша

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Армения - Черна гора
21:45 Лига на нациите: Турция - Италия

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Грузия - Украйна
21:45 Лига на нациите: Белгия - Франция

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Румъния - Босна и Херцеговина

 

ВТОРНИК, 29 септември

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", II кръг
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", III кръг

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, финал
19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Барселона"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Виртус" (Болоня)

Макс спорт 2

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, финал
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Олимпиакос"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Баскония"

Футбол

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Молдова - Фарьорски о-ви
21:45 Лига на нациите: Чехия - Англия

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Финландия - Беларус
21:45 Лига на нациите: Испания - Хърватия

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Шотландия - Швейцария 

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Люксембург - Исландия

Max One

21:45 Лига на нациите: България - Естония

 

СРЯДА, 30 септември

Спорт

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", III кръг
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", III кръг

Макс спорт 2

19:30 Баскетбол: Еврокупа, ПАОК - "Манреса"

Max One

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Рациофарм" (Улм) - "Балкан" (Ботевград)

Футбол

Диема спорт

19:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Чехия - България

 

ЧЕТВЪРТЪК, 1 октомври

Спорт

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
17:00 WRC: рали "Италия", SS1 Итири Арена Шоу

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/8-финал
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/8-финал

Макс спорт 2

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", I ден

Max One

21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Олимпиакос"

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", I ден

Футбол

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Азербайджан - Лихтенщайн
21:45 Лига на нациите: Дания - Португалия

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Уелс - Норвегия

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Гърция - Ниделрандия

Диема спорт 3

21:45 Лига на нациите: Германия - Сърбия

 

ПЕТЪК, 2 октомври

Спорт

Макс спорт 4

04:35 Moto GP: ГП на Япония, първа тренировка
08:50 Moto GP: ГП на Япония, тренировка
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпия" (Милано)

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Макаби" (Тел Авив)

Диема спорт 3

07:30 Формула 1: ГП на Бахрейн, първа тренировка
11:00 Формула 1: ГП на Бахрейн, втора тренировка

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Дубай"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал
14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал
18:30 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
19:25 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 2

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", II ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Партизан"

Евроспорт 2

17:30 Ловна стрелба: ЕП в Малакаса, панички, двойки
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", II ден

Футбол

Нова спорт

17:00 Лига на нациите: Казахстан - Молдова
21:45 Лига на нациите: Босна и Херцеговина - Швеция

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Кипър - Армения
21:45 Лига на нациите: Белгия - Турция

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Латвия - Черна гора
21:45 Лига на нациите: Франция - Италия

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Полша - Румъния

 

СЪБОТА, 3 октомври

Спорт

Макс спорт 4

04:00 Moto GP: ГП на Япония, втора тренировка
04:50 Moto GP: ГП на Япония, квалификация
06:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Япония, квалификации
08:50 Moto GP: ГП на Япония, спринт

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио
15:30 WRC: рали "Италия", SS11 Лерно - Монти ди Ала` 2

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Анахайм Дъкс"
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин
02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Вашингтон Кепитълс"

Диема спорт 3

07:30 Формула 1: ГП на Бахрейн, трета тренировка
11:00 Формула 1: ГП на Бахрейн, квалификация

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/2-финал
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Емилия
16:15 Колоездене (жени): ЕП в Любляна, общ старт
18:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Мюнстерланд
20:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
22:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри

Ринг

13:00 Падел: Премиър тур, Ротердам, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Ротердам, 1/2-финали

Евроспорт 2

14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/2-финал
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", III ден

БНТ 3

14:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Барселона, спринт

bTV

16:00 Баскетбол: Суперкупа на България, "Балкан" (Ботевград) - "Черно море"

Нова спорт

20:00 Кикбокс: "Елит Файтинг Арена", бойно събитие в София

Футбол

Диема спорт

14:00 Купа на България, предварителен кръг: "Крумовград" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Лига на нациите: Беларус - Сан Марино
21:45 Лига на нациите: Северна Македония - Шотландия

Нова спорт

14:30 Англия, Лига 2: "Честърфилд" - "Транмиър"

Диема спорт 3

16:00 Лига на нациите: Финландия - Албания
19:00 Лига на нациите: Хърватия - Англия
21:45 Лига на нациите: Испания - Чехия

Max One

19:00 Лига на нациите: Исландия - България

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Естония - Люксембург
21:45 Лига на нациите: Швейцария - Словения

 

НЕДЕЛЯ, 4 октомври

Спорт

Макс спорт 4

03:30 Moto GP: ГП на Япония, загрявка
04:50 Moto 3: ГП на Япония, състезание
06:15 Moto 2: ГП на Япония, състезание
08:00 Moto GP: ГП на Япония, състезание

Макс спорт 2

04:00 ММА (жени): UFC 332, Наталия Силва - Уан Кон
11:00 WRC: рали "Италия", SS15 Сасари - Арджентиера 1
13:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", IV ден
20:00 НФЛ: 
23:20 НФЛ: 

Макс спорт 3

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал
15:00 WRC: рали "Италия", SS17 Сасари - Арджентиера 2, бонус етап

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
20:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Уинипег Джетс"
00:30 НАСКАР: Лас Вегас

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шънджън Оупън", финал (I сесия)
13:20 Колоездене (мъже): ЕП в Любляна, общ старт
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, спускане

Диема спорт 3

10:00 Формула 1: ГП на Бахрейн, състезание
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Коруня" - "Билбао"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Обрадойро" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 2

14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", финал (II сесия)
00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

15:20 Конен спорт: Лига на нациите, Барселона, финал
17:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Барселона, спринт

Ринг

17:00 Падел (жени): Премиър тур, Ротердам, финал
19:00 Падел (мъже): Премиър тур, Ротердам, финал

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Жирона"

Футбол

Диема спорт

14:00 Купа на България, предварителен кръг: "Миньор" (Перник) - "Берое"
21:45 Лига на нациите: Нидерландия - Сърбия

Диема спорт 3

16:00 Лига на нациите: Азербайджан - Литва
19:00 Лига на нациите: Косово - Австрия
21:45 Лига на нациите: Гърция - Германия

Диема спорт

19:00 Лига на нациите: Малта - Андора
21:45 Лига на нациите: Португалия - Норвегия

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Уелс - Дания

 

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