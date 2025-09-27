Спортът по телевизията - 28 септември

Диема спорт 3
02:00 Бокс без ръкавици: BKB 46, бойно събитие в САЩ
12:15 "Порше Карера Къп Бенелюкс", ГП на Зандворт, второ състезание
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Арминия" (Билефелд)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Хофенхайм"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Щутгарт"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Хамбургер"
Макс спорт 4
03:30 Moto GP: ГП на Япония, загрявка
04:50 Moto 3: ГП на Япония, състезание
06:15 Moto 2: ГП на Япония, състезание
08:00 Moto GP: ГП на Япония, състезание
15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Севиля"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Селта"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Реал Сосиедад"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Осасуна"
02:00 Футбол: МЛС, "Синсинати" - "Орландо Сити"
Евроспорт 2
04:30 Автомобилизъм: СШ за издръжливост, "6 часа на Фуджи", състезание
13:55 Катерене (мъже): СП в Сеул, боулдър
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал, Себастиан Корда - Тейлър Фриц
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал, Дженсън Бруксби - Холгер Руне
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/4-финал, Каспер Рууд - Александър Вукич
13:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Удинезе"
16:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Верона"
19:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Наполи"
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC Fight Night, Карлос Улбeрг - Доминик Рейес
09:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, мач за 3-то място, Чехия - Полша
18:00 Баскетбол: Суперкупа на България, "Рилски спортист" - "Черно море"
20:15 НФЛ: "Атланта Фалкънс" - "Вашингтон Командърс"
23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Балтимор Рейвънс"
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Флавио Коболи - Лърнър Тиен
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Адриан Манарино - Лоренцо Музети
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Даниил Медведев - Алехандро Давидович Фокина
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Корентен Муте - Александър Зверев
19:00 Голф: "Райдър къп", III ден
Евроспорт 1
10:30 Колоездене: СП в Кигали, мъже, общ старт
19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Виена, прескачане на препятствия
Ринг
13:15 Футбол: Ередивизи, НЕК "Ниймеген" - АЗ "Алкмаар"
15:30 Футбол: Ередивизи, "Грьонинген" - "Фейенорд"
17:00 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Рейнджърс"
БНТ 1 / bTV / Нова / Макс спорт 2
13:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, финал, България - Италия
Диема спорт
15:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"
17:30 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Ботев" (Враца)
20:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Монтана"
БНТ 3
16:00 Скокове на батут: СК във Варна
Нова спорт
16:00 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Париж"
18:15 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Олимпик" (Лион)
20:10 Баскетбол: Суперкупа на Испания, финал, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Фулъм"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Арсенал"
21:45 Футбол: Лига 1, "Рен" - "Ланс"