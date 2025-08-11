Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 18 август

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Добруджа"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Пройсен" (Мюнстер) - "Херта" (Берлин)

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Динамо" (Дрезден) - "Майнц 05"

21:45 Купа на Германия, I кръг: "Рот-Вайс" (Есен) - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт 2

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Швайнфурт" - "Фортуна" (Дюселдорф)

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Евертън"

Макс спорт 3

19:30 Купа на Италия, I кръг: "Специя" - "Сампдория"

22:15 Купа на Италия, I кръг: "Торино" - "Модена"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Бетис"

Спорт

Макс спорт 1

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

ВТОРНИК, 19 август

Спорт

Евроспорт 1

18:00 Тенис (смесени двойки): US Open

Макс спорт 2

18:00 Голф: "Райдър къп", IV ден

Макс спорт 1

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

Футбол

Диема спорт

20:00 Втора лига: "Етър" - "Янтра"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Уолсол" - "Гримзби"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Ференцварош" - "Карабах"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Цървена звезда" - "Пафос"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Рейнджърс" - "Брюж"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Осасуна"

01:00 Копа Судамерикана, 1/8-финал, реванш: "Уракан" - "Онсе Калдас"

03:30 Копа Либертадорес, 1/8-финал, реванш: "Сао Пауло" - "Атлетико Насионал"

СРЯДА, 20 август

Спорт

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап

02:00 Тенис (смесени двойки): US Open

bTV Action

20:30 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, Нидерландия - България

Макс спорт 1

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм

Футбол

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Болтън" - "Рединг"

bTV Action

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Фенербахче" - "Бенфика"

Ринг

22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Базел" - "Копенхаген"

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, 1/8-финал, реванш: "Сиенсиано" - "Боливар"

03:30 Копа Либертадорес, 1/8-финал, реванш:: "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Фламенго"

ЧЕТВЪРТЪК, 21 август

Спорт

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Бритиш Мастърс", I ден

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал

23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал

03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, II етап

02:00 Тенис (смесени двойки): US Open

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", I ден

ПЕТЪК, 22 август

Спорт

Макс спорт 4

11:35 Moto GP: ГП на Унгария, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Унгария, тренировка

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Нидерландия - Швеция

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Словакия

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Бритиш Мастърс", II ден

23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/2-финал

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/2-финал

Макс спорт 3

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Гърция

Евроспорт 1

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, III етап

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", II ден

БНТ 3

20:30 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, индивидуален многобой

БНТ 1 / БНТ 3

23:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, индивидуален многобой

Футбол

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Вихрен" - "Дунав от Русе"

20:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Спартак 1918" (Варна)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундесига: "Елверсберг" - "Кайзерслаутерн"

21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Нюрнберг"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Анже"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Челси"

Макс спорт 4

22:30 Ла Лига: "Бетис" - "Алавес"

СЪБОТА, 23 август

Спорт

Макс спорт 4

11:00 Moto GP: ГП на Унгария, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Унгария, квалификация

13:15 Moto E: ГП на Унгария, първо състезание

13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Унгария, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Унгария, спринт

17:05 Moto E: ГП на Унгария, второ състезание

Макс спорт 2

12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Канада - България

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Сърбия - Украйна

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, I етап

22:00 Триатлон: Супертри, Чикаго

Макс спорт 1

14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", III ден

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, финал

Макс спорт 3

14:00 ММА: UFC Fight Night, Джони Уокър - Джан Минян

02:30 НАСКАР: Флорида

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, IV етап

20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", III ден

БНТ 3

20:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, ансамбли, многобой

БНТ 1 / БНТ 3

23:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, ансамбли, многобой

Футбол

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Магдебург"

16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Вердер" (Бремен)

19:00 Първа лига: "Монтана" - "Септември" (София)

21:15 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Хофенхайм"

19:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Борусия" (Дортмунд)

21:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Бохум"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Тотнъм"

17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Астън Вила"

19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Лийдс"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Лестър"

17:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Уулвърхемптън"

20:00 Лига 1: "Ница" - "Оксер"

22:05 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Мец"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Майорка" - "Селта"

20:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Елче"

22:30 Ла Лига: "Леванте" - "Барселона"

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Дженоа" - "Лече"

21:45 Серия А: "Рома" - "Болоня"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Милан" - "Кремонезе"

НЕДЕЛЯ, 24 август

Спорт

Макс спорт 4

10:30 Moto GP: ГП на Унгария, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Унгария, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Унгария, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Унгария, състезание

Макс спорт 2

12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Чехия - Словения

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, САЩ - Аржентина

Макс спорт 1

14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", IV ден

Евроспорт 2

14:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MX2, първо състезание

15:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, първо състезание

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, V етап

17:30 Тенис: US Open, I кръг

20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

14:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, II етап

19:00 Тенис: US Open, I кръг

21:00 Тенис: US Open, I кръг

Макс спорт 3

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Франция

БНТ 3

17:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, финали на уредите

Футбол

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Херта" (Берлин)

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Кьолн"

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер"

20:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Аугсбург"

Диема спорт

16:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Брайтън"

17:45 Първа лига: "Добруджа" - "Ботев" (Враца)

20:15 Първа лига: ЦСКА - "ЦСКА 1948"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Нотингам"

18:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Лига 1: "Лил" - "Монако"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Лориен" - "Рен"

20:30 Суперлига:

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Валенсия"

20:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Жирона"

22:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Каляри" - "Фиорентина"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Пиза"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Комо" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Парма"