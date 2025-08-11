Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 18 август
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Добруджа"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Пройсен" (Мюнстер) - "Херта" (Берлин)
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Динамо" (Дрезден) - "Майнц 05"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Рот-Вайс" (Есен) - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт 2
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Швайнфурт" - "Фортуна" (Дюселдорф)
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Евертън"
Макс спорт 3
19:30 Купа на Италия, I кръг: "Специя" - "Сампдория"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Торино" - "Модена"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Бетис"
Спорт
Макс спорт 1
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
ВТОРНИК, 19 август
Спорт
Евроспорт 1
18:00 Тенис (смесени двойки): US Open
Макс спорт 2
18:00 Голф: "Райдър къп", IV ден
Макс спорт 1
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
Футбол
Диема спорт
20:00 Втора лига: "Етър" - "Янтра"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Уолсол" - "Гримзби"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Ференцварош" - "Карабах"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Цървена звезда" - "Пафос"
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Рейнджърс" - "Брюж"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Осасуна"
01:00 Копа Судамерикана, 1/8-финал, реванш: "Уракан" - "Онсе Калдас"
03:30 Копа Либертадорес, 1/8-финал, реванш: "Сао Пауло" - "Атлетико Насионал"
СРЯДА, 20 август
Спорт
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап
02:00 Тенис (смесени двойки): US Open
bTV Action
20:30 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, Нидерландия - България
Макс спорт 1
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
Футбол
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Болтън" - "Рединг"
bTV Action
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Фенербахче" - "Бенфика"
Ринг
22:00 Шампионска лига, плейоф, първи мач: "Базел" - "Копенхаген"
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, 1/8-финал, реванш: "Сиенсиано" - "Боливар"
03:30 Копа Либертадорес, 1/8-финал, реванш:: "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Фламенго"
ЧЕТВЪРТЪК, 21 август
Спорт
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Бритиш Мастърс", I ден
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, II етап
02:00 Тенис (смесени двойки): US Open
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", I ден
ПЕТЪК, 22 август
Спорт
Макс спорт 4
11:35 Moto GP: ГП на Унгария, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Унгария, тренировка
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Нидерландия - Швеция
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Словакия
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Бритиш Мастърс", II ден
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/2-финал
Макс спорт 3
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Гърция
Евроспорт 1
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, III етап
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", II ден
БНТ 3
20:30 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, индивидуален многобой
БНТ 1 / БНТ 3
23:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, индивидуален многобой
Футбол
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Вихрен" - "Дунав от Русе"
20:30 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Спартак 1918" (Варна)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундесига: "Елверсберг" - "Кайзерслаутерн"
21:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Нюрнберг"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Анже"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Челси"
Макс спорт 4
22:30 Ла Лига: "Бетис" - "Алавес"
СЪБОТА, 23 август
Спорт
Макс спорт 4
11:00 Moto GP: ГП на Унгария, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Унгария, квалификация
13:15 Moto E: ГП на Унгария, първо състезание
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Унгария, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Унгария, спринт
17:05 Moto E: ГП на Унгария, второ състезание
Макс спорт 2
12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Канада - България
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Сърбия - Украйна
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, I етап
22:00 Триатлон: Супертри, Чикаго
Макс спорт 1
14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", III ден
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, финал
Макс спорт 3
14:00 ММА: UFC Fight Night, Джони Уокър - Джан Минян
02:30 НАСКАР: Флорида
Евроспорт 2
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, IV етап
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", III ден
БНТ 3
20:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, ансамбли, многобой
БНТ 1 / БНТ 3
23:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, ансамбли, многобой
Футбол
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Магдебург"
16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Вердер" (Бремен)
19:00 Първа лига: "Монтана" - "Септември" (София)
21:15 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Хофенхайм"
19:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Борусия" (Дортмунд)
21:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Бохум"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Тотнъм"
17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Астън Вила"
19:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Лийдс"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Лестър"
17:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Уулвърхемптън"
20:00 Лига 1: "Ница" - "Оксер"
22:05 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Мец"
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Майорка" - "Селта"
20:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Елче"
22:30 Ла Лига: "Леванте" - "Барселона"
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Дженоа" - "Лече"
21:45 Серия А: "Рома" - "Болоня"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Милан" - "Кремонезе"
НЕДЕЛЯ, 24 август
Спорт
Макс спорт 4
10:30 Moto GP: ГП на Унгария, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Унгария, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Унгария, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Унгария, състезание
Макс спорт 2
12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Чехия - Словения
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, САЩ - Аржентина
Макс спорт 1
14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", IV ден
Евроспорт 2
14:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, първо състезание
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, V етап
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
14:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, II етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
21:00 Тенис: US Open, I кръг
Макс спорт 3
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Франция
БНТ 3
17:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, финали на уредите
Футбол
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Херта" (Берлин)
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Кьолн"
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер"
20:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Аугсбург"
Диема спорт
16:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Брайтън"
17:45 Първа лига: "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
20:15 Първа лига: ЦСКА - "ЦСКА 1948"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Нотингам"
18:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Лил" - "Монако"
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Лориен" - "Рен"
20:30 Суперлига:
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Валенсия"
20:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Жирона"
22:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Каляри" - "Фиорентина"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Пиза"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Комо" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Парма"