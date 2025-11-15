Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 17 ноември

Днес, 06:06

Нова спорт

09:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Бам Хатун" - "Ийст Бенгал"
13:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Ухан Дзянда" - "Насаф"
19:00 Футбол: контрола, Финландия - Андора
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Северна Ирландия - Люксембург

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: "Левски 2014" - "Шумен"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Културал Леонеса" - "Малага"

Диема спорт

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Черна гора - Хърватия

Диема спорт 2

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Нидерландия - Литва

Диема спорт 3

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Германия - Словакия

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
15 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън