Спортът по телевизията - 17 ноември

Нова спорт
09:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Бам Хатун" - "Ийст Бенгал"
13:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Ухан Дзянда" - "Насаф"
19:00 Футбол: контрола, Финландия - Андора
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Северна Ирландия - Люксембург
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: "Левски 2014" - "Шумен"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Културал Леонеса" - "Малага"
Диема спорт
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Черна гора - Хърватия
Диема спорт 2
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Нидерландия - Литва
Диема спорт 3
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Германия - Словакия