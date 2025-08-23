Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 25 август

Футбол

Макс спорт 4

02:10 Мейджър Лийг Сокър: "Шарлът" - "Ню Йорк Ред Булс"

22:30 Ла Лига: "Севиля" - "Хетафе"

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Славия" - "Арда"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Удинезе" - "Верона"

21:45 Серия А: "Интер" - "Торино"

Макс спорт 1

20:30 Ла Лига 2: "Албасете" - "Сантандер"

Макс спорт 2

20:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Райо Валекано"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Ливърпул"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Ещрела" (Амадора) - "Алверка"

Спорт

Макс спорт 1

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Украйна

Макс спорт 2

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - България

Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, III етап

19:00 Тенис: US Open, I кръг

20:30 Тенис: US Open, I кръг

23:30 Тенис: US Open, I кръг

02:00 Тенис: US Open, I кръг

05:00 Тенис: US Open, I кръг

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, I кръг

20:00 Тенис: US Open, I кръг

23:00 Тенис: US Open, I кръг

02:00 Тенис: US Open, I кръг

04:00 Тенис: US Open, I кръг

ВТОРНИК, 26 август

Спорт

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Белгия

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Тайланд - Нидерландия

Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IV етап

19:00 Тенис: US Open, I кръг

20:30 Тенис: US Open, I кръг

23:30 Тенис: US Open, I кръг

02:00 Тенис: US Open, I кръг

05:00 Тенис: US Open, I кръг

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, I кръг

20:00 Тенис: US Open, I кръг

23:00 Тенис: US Open, I кръг

02:00 Тенис: US Open, I кръг

04:00 Тенис: US Open, I кръг

Футбол

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Кайрат" - "Селтик"

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Пафос" - "Цървена звезда"

Диема спорт

21:30 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Борнемут" - "Брентфорд"

Диема спорт 3

21:45 Купа на Германия, I кръг: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Щутгарт"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Шефилд Уензди" - "Лийдс"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Щурм" (Грац) - "Будьо/Глимт"

СРЯДА, 27 август

Спорт

Макс спорт 2

12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - Канада

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, България - Испания

Макс спорт 1

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Сърбия

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Полша - Германия

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Евро 2025, Великобритания - Литва

16:30 Баскетбол: Евро 2025, Черна гора - Германия

Нова спорт

14:45 Баскетбол: Евро 2025, Чехия - Португалия

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Латвия - Турция

БНТ 3

16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, II кръг

20:00 Тенис: US Open, II кръг

23:00 Тенис: US Open, II кръг

02:00 Тенис: US Open, II кръг

04:00 Тенис: US Open, II кръг

Евроспорт 1

17:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, V етап

19:45 Тенис: US Open, II кръг

20:30 Тенис: US Open, II кръг

23:30 Тенис: US Open, II кръг

02:00 Тенис: US Open, II кръг

05:00 Тенис: US Open, II кръг

Диема спорт

21:15 Баскетбол: Евро 2025, Сърбия - Естония

Футбол

БНТ 3

18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Вайлемдолф" (Германия)

bTV Action

19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Карабах" - "Ференцварош"

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Бенфика" - "Фенербахче"

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Евертън" - "Мансфийлд"

Диема спорт 3

21:45 Купа на Германия, I кръг: "Веен" (Вийсбаден) - "Байерн" (Мюнхен)

Ринг

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Брюж" - "Рейнджърс"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Селта" - "Бетис"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Гримзби - "Манчестър Юнайтед"

ЧЕТВЪРТЪК, 28 август

Спорт

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал

13:30 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал

16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Европейски Мастърс", I ден

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол: Евро 2025, Грузия - Испания

Нова спорт

15:00 Баскетбол: Евро 2025, Израел - Исландия

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Белгия - Франция

21:30 Баскетбол: Евро 2025, Гърция - Италия

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VI етап

19:00 Тенис: US Open, II кръг

20:30 Тенис: US Open, II кръг

23:30 Тенис: US Open, II кръг

02:00 Тенис: US Open, II кръг

05:00 Тенис: US Open, II кръг

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, II кръг

20:00 Тенис: US Open, II кръг

23:00 Тенис: US Open, II кръг

02:00 Тенис: US Open, II кръг

04:00 Тенис: US Open, II кръг

Футбол

bTV Action/Макс спорт 3

19:00 Шампионска лига: Жребий за основната фаза

БНТ 3

18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Еуропа" (Андора)

Диема спорт

20:30 Лига на конференцията, плейоф, реванш: АЗ "Алкмаар" - "Левски"

Диема спорт 3

20:30 Лига Европа, плейоф, реванш: "Лудогорец" - "Шкендия"

Диема спорт

21:00 Лига на конференцията, плейоф, реванш: "Арда" - "Ракув"

ПЕТЪК, 29 август

Спорт

Диема спорт 3

11:10 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, първа тренировка

13:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, първа тренировка

15:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, тренировка

17:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, втора тренировка

18:30 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, втора тренировка

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VII етап

19:00 Тенис: US Open, III кръг

20:30 Тенис: US Open, III кръг

23:30 Тенис: US Open, III кръг

02:00 Тенис: US Open, III кръг

05:00 Тенис: US Open, III кръг

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Евро 2025, Германия - Швеция

16:30 Баскетбол: Евро 2025, Литва - Черна гора

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Европейски Мастърс", II ден

Диема спорт 2

14:45 Баскетбол: Евро 2025, Турция - Чехия

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Естония - Латвия

БНТ 3

16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали

18:30 Модерен петобой (жени): СП в Каунас, 1/2-финал

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, III кръг

20:00 Тенис: US Open, III кръг

23:00 Тенис: US Open, III кръг

02:00 Тенис: US Open, III кръг

04:00 Тенис: US Open, III кръг

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Монтана" - "Добруджа"

19:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Черно море"

22:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив 1929" (София)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Падерборн"

21:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Санкт Паули"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Херта" - "Елверсберг"

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Брест"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Кремонезе" - "Сасуоло"

21:45 Серия А: "Лече" - "Милан"

Макс спорт 2

20:30 Ла Лига: "Елче" - "Леванте"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Бирмингам"

Макс спорт 4

22:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Хетафе"

СЪБОТА, 30 август

Спорт

Евроспорт 1

07:45 Триатлон: PTO Тур, Фрежус - Сен-Рафаел

12:55 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, спускане

14:10 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, спускане

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VIII етап

19:00 Тенис: US Open, III кръг

20:30 Тенис: US Open, III кръг

23:30 Тенис: US Open, III кръг

02:00 Тенис: US Open, III кръг

05:00 Тенис: US Open, III кръг

Диема спорт 3

11:25 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, квалификация

12:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, трета тренировка

13:30 Баскетбол: Евро 2025, Литва - Германия

16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Франция - Словения

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал

Макс спорт 1

13:30 Голф: "Европейски Мастърс", III ден

Макс спорт 3

13:30 WRC: рали "Парагвай", SS9 Кармен дел Парана 1

БНТ 3

14:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, финал

16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, III кръг

20:00 Тенис: US Open, III кръг

23:00 Тенис: US Open, III кръг

02:00 Тенис: US Open, III кръг

Футбол

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Арминия" (Билефелд)

16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Байер" (Леверкузен)

19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив" (Пловдив)

21:15 Първа лига: "Славия" - ЦСКА

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Челси" - "Фулъм"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Бърнли"

19:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Нюкасъл"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Шефилд Юнайтед"

17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Борнемут"

19:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Байерн" (Мюнхен)

Ринг

17:30 Ередивизи: "Волендам" - "Аякс"

22:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Порто"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Алавес" - "Атлетико" (Мадрид)

20:30 Ла Лига: "Жирона" - "Севиля"

22:30 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Майорка"

БНТ 3

18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Витен" (Орша, Беларус)

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Парма" - "Аталанта"

21:45 Серия А: "Пиза" - "Рома"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Болоня" - "Комо"

21:45 Серия А: "Наполи" - "Каляри"

Диема спорт 3

20:00 Лига 1: "Нант" - "Оксер"

22:05 Лига 1: "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"

НЕДЕЛЯ, 31 август

Спорт

Диема спорт 3

11:40 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, второ състезание

16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, състезание

Евроспорт 1 / Диема спорт 3

12:55 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, състезание

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал

Макс спорт 1

13:30 Голф: "Европейски Мастърс", IV ден

01:00 НАСКАР: Южна Каролина

Евроспорт 1

13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IХ етап

19:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали

23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали

02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

Евроспорт 2

15:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри

17:30 Тенис: US Open, 1/8-финали

20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

БНТ 3

16:00 Джудо: СП за кадети в София, отборно, финали

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Израел - Франция

21:30 Баскетбол: Евро 2025, Босна и Херцеговина - Италия

Футбол

Ринг

14:00 Премиършип: "Рейнджърс" - "Селтик"

16:00 Ередивизи: "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"

17:45 Ередивизи: НАК "Бреда" - АЗ "Алкмаар"

20:00 Примейра лига: "Алверка" - "Бенфика"

Диема спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Дармщат"

16:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Майнц 05"

19:15 Първа лига: "Левски" - "ЦСКА 1948"

21:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Брайтън & Хоув Албиън" - "Манчестър Сити"

18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Арсенал"

21:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Кристъл Палас"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Нотингам Форест" - "Уест Хем"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Селта" - "Виляреал"

20:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Осасуна"

22:30 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Барселона"

Диема спорт 3

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Унион" (Берлин)

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Торино" - "Фиорентина"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Верона"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Дженоа" - "Ювентус"

21:45 Серия А: "Интер" - "Удинезе"

Макс спорт 1

20:00 Ла Лига: "Бетис" - "Атлетик" (Билбао)