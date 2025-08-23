Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 25 август
Футбол
Макс спорт 4
02:10 Мейджър Лийг Сокър: "Шарлът" - "Ню Йорк Ред Булс"
22:30 Ла Лига: "Севиля" - "Хетафе"
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Славия" - "Арда"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Удинезе" - "Верона"
21:45 Серия А: "Интер" - "Торино"
Макс спорт 1
20:30 Ла Лига 2: "Албасете" - "Сантандер"
Макс спорт 2
20:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Райо Валекано"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Ливърпул"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Ещрела" (Амадора) - "Алверка"
Спорт
Макс спорт 1
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Украйна
Макс спорт 2
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - България
Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, III етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
04:00 Тенис: US Open, I кръг
ВТОРНИК, 26 август
Спорт
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Белгия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Тайланд - Нидерландия
Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IV етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
04:00 Тенис: US Open, I кръг
Футбол
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Кайрат" - "Селтик"
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Пафос" - "Цървена звезда"
Диема спорт
21:30 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Борнемут" - "Брентфорд"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Щутгарт"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Шефилд Уензди" - "Лийдс"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Щурм" (Грац) - "Будьо/Глимт"
СРЯДА, 27 август
Спорт
Макс спорт 2
12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - Канада
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, България - Испания
Макс спорт 1
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Сърбия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Полша - Германия
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Евро 2025, Великобритания - Литва
16:30 Баскетбол: Евро 2025, Черна гора - Германия
Нова спорт
14:45 Баскетбол: Евро 2025, Чехия - Португалия
18:00 Баскетбол: Евро 2025, Латвия - Турция
БНТ 3
16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
04:00 Тенис: US Open, II кръг
Евроспорт 1
17:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, V етап
19:45 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Диема спорт
21:15 Баскетбол: Евро 2025, Сърбия - Естония
Футбол
БНТ 3
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Вайлемдолф" (Германия)
bTV Action
19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Карабах" - "Ференцварош"
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Бенфика" - "Фенербахче"
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Евертън" - "Мансфийлд"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Веен" (Вийсбаден) - "Байерн" (Мюнхен)
Ринг
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Брюж" - "Рейнджърс"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Селта" - "Бетис"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, II кръг: "Гримзби - "Манчестър Юнайтед"
ЧЕТВЪРТЪК, 28 август
Спорт
БНТ 3
10:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал
13:30 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, 1/2-финал
16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Европейски Мастърс", I ден
Диема спорт 2
15:00 Баскетбол: Евро 2025, Грузия - Испания
Нова спорт
15:00 Баскетбол: Евро 2025, Израел - Исландия
18:00 Баскетбол: Евро 2025, Белгия - Франция
21:30 Баскетбол: Евро 2025, Гърция - Италия
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VI етап
19:00 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
04:00 Тенис: US Open, II кръг
Футбол
bTV Action/Макс спорт 3
19:00 Шампионска лига: Жребий за основната фаза
БНТ 3
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Еуропа" (Андора)
Диема спорт
20:30 Лига на конференцията, плейоф, реванш: АЗ "Алкмаар" - "Левски"
Диема спорт 3
20:30 Лига Европа, плейоф, реванш: "Лудогорец" - "Шкендия"
Диема спорт
21:00 Лига на конференцията, плейоф, реванш: "Арда" - "Ракув"
ПЕТЪК, 29 август
Спорт
Диема спорт 3
11:10 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, първа тренировка
13:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, първа тренировка
15:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, тренировка
17:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, втора тренировка
18:30 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, втора тренировка
Евроспорт 1
12:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VII етап
19:00 Тенис: US Open, III кръг
20:30 Тенис: US Open, III кръг
23:30 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Евро 2025, Германия - Швеция
16:30 Баскетбол: Евро 2025, Литва - Черна гора
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Европейски Мастърс", II ден
Диема спорт 2
14:45 Баскетбол: Евро 2025, Турция - Чехия
18:00 Баскетбол: Евро 2025, Естония - Латвия
БНТ 3
16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали
18:30 Модерен петобой (жени): СП в Каунас, 1/2-финал
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, III кръг
20:00 Тенис: US Open, III кръг
23:00 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
04:00 Тенис: US Open, III кръг
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Монтана" - "Добруджа"
19:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Черно море"
22:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив 1929" (София)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Падерборн"
21:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Санкт Паули"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Херта" - "Елверсберг"
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Брест"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Кремонезе" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Лече" - "Милан"
Макс спорт 2
20:30 Ла Лига: "Елче" - "Леванте"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Бирмингам"
Макс спорт 4
22:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Хетафе"
СЪБОТА, 30 август
Спорт
Евроспорт 1
07:45 Триатлон: PTO Тур, Фрежус - Сен-Рафаел
12:55 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, спускане
14:10 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, спускане
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VIII етап
19:00 Тенис: US Open, III кръг
20:30 Тенис: US Open, III кръг
23:30 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Диема спорт 3
11:25 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, квалификация
12:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, трета тренировка
13:30 Баскетбол: Евро 2025, Литва - Германия
16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация
18:00 Баскетбол: Евро 2025, Франция - Словения
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал
Макс спорт 1
13:30 Голф: "Европейски Мастърс", III ден
Макс спорт 3
13:30 WRC: рали "Парагвай", SS9 Кармен дел Парана 1
БНТ 3
14:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, финал
16:00 Джудо: СП за кадети в София, финали
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, III кръг
20:00 Тенис: US Open, III кръг
23:00 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
Футбол
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Арминия" (Билефелд)
16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Байер" (Леверкузен)
19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив" (Пловдив)
21:15 Първа лига: "Славия" - ЦСКА
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Челси" - "Фулъм"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Бърнли"
19:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Нюкасъл"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Шефилд Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Борнемут"
19:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Байерн" (Мюнхен)
Ринг
17:30 Ередивизи: "Волендам" - "Аякс"
22:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Порто"
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Алавес" - "Атлетико" (Мадрид)
20:30 Ла Лига: "Жирона" - "Севиля"
22:30 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Майорка"
БНТ 3
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Витен" (Орша, Беларус)
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Парма" - "Аталанта"
21:45 Серия А: "Пиза" - "Рома"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Болоня" - "Комо"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Каляри"
Диема спорт 3
20:00 Лига 1: "Нант" - "Оксер"
22:05 Лига 1: "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"
НЕДЕЛЯ, 31 август
Спорт
Диема спорт 3
11:40 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, второ състезание
16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, състезание
Евроспорт 1 / Диема спорт 3
12:55 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, състезание
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал
Макс спорт 1
13:30 Голф: "Европейски Мастърс", IV ден
01:00 НАСКАР: Южна Каролина
Евроспорт 1
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IХ етап
19:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Евроспорт 2
15:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
17:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
БНТ 3
16:00 Джудо: СП за кадети в София, отборно, финали
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Евро 2025, Израел - Франция
21:30 Баскетбол: Евро 2025, Босна и Херцеговина - Италия
Футбол
Ринг
14:00 Премиършип: "Рейнджърс" - "Селтик"
16:00 Ередивизи: "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"
17:45 Ередивизи: НАК "Бреда" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Примейра лига: "Алверка" - "Бенфика"
Диема спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Дармщат"
16:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Майнц 05"
19:15 Първа лига: "Левски" - "ЦСКА 1948"
21:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Брайтън & Хоув Албиън" - "Манчестър Сити"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Арсенал"
21:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Кристъл Палас"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Нотингам Форест" - "Уест Хем"
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Селта" - "Виляреал"
20:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Осасуна"
22:30 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Барселона"
Диема спорт 3
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Унион" (Берлин)
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Олимпик" (Марсилия)
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Торино" - "Фиорентина"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Верона"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Дженоа" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Интер" - "Удинезе"
Макс спорт 1
20:00 Ла Лига: "Бетис" - "Атлетик" (Билбао)