Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 25 ноември

Днес, 01:01

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Лестър"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Сейнт Луис Блус"
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Виртус" (Болоня)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Олимпик" (Марсилия) - "Нюкасъл"

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Финикс Сънс" - "Хюстън Рокетс"

Нова спорт

09:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Джохор"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангвон" - "Мачида Зелвия" 
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Санфрече Хирошима" 
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сепахан" - "Ал Хюсеин"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Шорта"

Евроспорт 1

11:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца, квалификация
15:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца
19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Германия - Италия

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Порт" - "Сеул"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Уахда" - "Ал Сад"

Макс спорт 3

15:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Челси" - "Барселона"
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Аякс" - "Бенфика"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Челси" - "Барселона"

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Бенфика"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Будьо/Глимт" - "Ювентус"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Юнион Сен Жилоа"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Байер" (Леверкузен)

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
23 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън