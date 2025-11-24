Спортът по телевизията - 25 ноември

Диема спорт 2
02:00 НБА: "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Лестър"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Сейнт Луис Блус"
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Виртус" (Болоня)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Олимпик" (Марсилия) - "Нюкасъл"
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Финикс Сънс" - "Хюстън Рокетс"
Нова спорт
09:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Джохор"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангвон" - "Мачида Зелвия"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Санфрече Хирошима"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сепахан" - "Ал Хюсеин"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Шорта"
Евроспорт 1
11:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца, квалификация
15:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца
19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Германия - Италия
Диема спорт 3
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Порт" - "Сеул"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Уахда" - "Ал Сад"
Макс спорт 3
15:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Челси" - "Барселона"
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Аякс" - "Бенфика"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Челси" - "Барселона"
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Бенфика"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Будьо/Глимт" - "Ювентус"
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Юнион Сен Жилоа"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Байер" (Леверкузен)