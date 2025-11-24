Спортът по телевизията - 25 ноември

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Лестър"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Сейнт Луис Блус"

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Виртус" (Болоня)

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Олимпик" (Марсилия) - "Нюкасъл"

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Финикс Сънс" - "Хюстън Рокетс"

Нова спорт

09:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Джохор"

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангвон" - "Мачида Зелвия"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Санфрече Хирошима"

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Сепахан" - "Ал Хюсеин"

20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Шорта"

Евроспорт 1

11:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца, квалификация

15:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, малка шанца

19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Германия - Италия

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Порт" - "Сеул"

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Уахда" - "Ал Сад"

Макс спорт 3

15:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Челси" - "Барселона"

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Аякс" - "Бенфика"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Челси" - "Барселона"

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Бенфика"

20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Будьо/Глимт" - "Ювентус"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Юнион Сен Жилоа"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Байер" (Леверкузен)