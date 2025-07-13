Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 21 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

17:00 Колоездене (мъже): "Терес де л`Ебре Класик"

19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Добруджа"

21:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"

ВТОРНИК, 22 юли

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

БНТ 3

12:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал

16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVI етап

18:30 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Футбол

Диема спорт

21:45 Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач: "Риека" - "Лудогорец"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени, 1/2-финал: Англия - Италия

СРЯДА, 23 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Вашку да Гама" - "Индепендиенте дел Вале"

21:30 Контрола: "Комо" - "Ал Ахли"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/2-финал

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVII етап

21:00 Волейбол (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал

БНТ 3

16:30 Водна топка (жени): СП в Сингапур, финал

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Макс спорт 2

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ

21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Китай

ЧЕТВЪРТЪК, 24 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Гремио" - "Алианса" (Лима)

21:30 Контрола: "Селтик" - "Аякс"

Диема спорт 2

19:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач: "Арда" - ХИК (Хелзинки)

Диема спорт 3

20:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач: "Черно море" - "Истанбул Башакшехир"

Диема спорт

20:30 Лига Европа, II кв. кръг, първи мач: "Левски" - "Брага"

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVIII етап

21:00 Волейбол (мъже): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал

БНТ 3

14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, дуети, волна програма

16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, финал

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", I ден

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал

Макс спорт 2

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Турция

21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Бразилия - Германия

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", I ден

ПЕТЪК, 25 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Атлетико Минейро" - "Атлетико" (Букараманга)

Диема спорт

18:30 Втора лига: "Янтра" - "Пирин" (Благоевград)

21:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Лудогорец"

Спорт

Диема спорт 3

09:45 Формула 3: ГП на Белгия, тренировка

11:00 Формула 2: ГП на Белгия, тренировка

13:30 Формула 1: ГП на Белгия, първа тренировка

15:00 Формула 3: ГП на Белгия, квалификация

16:00 Формула 2: ГП на Белгия, квалификация

17:30 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация за спринт

19:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, тренировка

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/2-финал

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/2-финал

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIХ етап

20:00 Гимнастика (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, многобой

БНТ 3

14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, отборно, акробатика

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", II ден

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Шибеник, I ден

Макс спорт 3

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал

21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", II ден

СЪБОТА, 26 юли

Спорт

Диема спорт 3

10:30 Формула 3: ГП на Белгия, спринт

11:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, квалификация

13:00 Формула 1: ГП на Белгия, спринт

15:10 Формула 2: ГП на Белгия, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХ етап

18:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", I етап

21:00 Триатлон: "Супертри", Торонто

Евроспорт 2

13:55 Бадминтон: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финали

18:50 Формула Е: Лондон

20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", III ден

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", III ден

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, финал

22:00 ММА: UFC Fight Night, Робърт Уитъкър - Рейнир де Ридер

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/2-финал

21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/2-финал

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Шибеник, II ден

Макс спорт 3

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Берое" - "ЦСКА 1948"

21:15 Първа лига: ЦСКА - "Спартак 1918" (Варна)

Макс спорт 4

21:30 Контрола:

Диема спорт 2

23:00 Контрола: "Евертън" - "Борнемут"

02:00 Контрола: "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"

НЕДЕЛЯ, 27 юли

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал

04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, финал

БНТ 3

05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии

Евроспорт 2

08:55 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

11:20 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

15:20 Маунтинбайк (жени): ЕП в Мегако

18:50 Формула Е: Лондон

20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", IV ден

Диема спорт 3

09:30 Формула 3: ГП на Белгия, състезание

11:00 Формула 2: ГП на Белгия, състезание

16:00 Формула 1: ГП на Белгия, състезание

Евроспорт 1 / Диема спорт 3

12:40 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, състезание

БНТ 1 / БНТ 3

14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", II етап

16:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХI етап

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", IV ден

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, мач за 3-то място

21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, финал

Макс спорт 3

21:00 НАСКАР: Индиана

Футбол

БНТ 3

19:00 Евро 2025 за жени: финал

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Арда" - "Локомотив 1929" (София)

21:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Левски"

Диема спорт 2

19:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)

Макс спорт 4

21:00 Контрола: