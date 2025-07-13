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Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

20 Юли 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 21 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

17:00 Колоездене (мъже): "Терес де л`Ебре Класик"
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Добруджа"
21:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"

 

ВТОРНИК, 22 юли

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

БНТ 3

12:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал
16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVI етап
18:30 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Футбол

Диема спорт

21:45 Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач: "Риека" - "Лудогорец"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени, 1/2-финал: Англия - Италия

 

СРЯДА, 23 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Вашку да Гама" - "Индепендиенте дел Вале"
21:30 Контрола: "Комо" - "Ал Ахли"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/2-финал

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVII етап
21:00 Волейбол (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал

БНТ 3

16:30 Водна топка (жени): СП в Сингапур, финал

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Макс спорт 2

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Китай

 

ЧЕТВЪРТЪК, 24 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Гремио" - "Алианса" (Лима)
21:30 Контрола: "Селтик" - "Аякс"

Диема спорт 2

19:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач: "Арда" - ХИК (Хелзинки)

Диема спорт 3

20:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач: "Черно море" - "Истанбул Башакшехир"

Диема спорт

20:30 Лига Европа, II кв. кръг, първи мач: "Левски" - "Брага"

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVIII етап
21:00 Волейбол (мъже): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал

БНТ 3

14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, дуети, волна програма
16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, финал

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", I ден

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал

Макс спорт 2

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Турция
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Бразилия - Германия

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", I ден

 

ПЕТЪК, 25 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Атлетико Минейро" - "Атлетико" (Букараманга)

Диема спорт

18:30 Втора лига: "Янтра" - "Пирин" (Благоевград)
21:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Лудогорец"

Спорт

Диема спорт 3

09:45 Формула 3: ГП на Белгия, тренировка
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, тренировка
13:30 Формула 1: ГП на Белгия, първа тренировка
15:00 Формула 3: ГП на Белгия, квалификация
16:00 Формула 2: ГП на Белгия, квалификация
17:30 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация за спринт
19:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, тренировка

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/2-финал
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIХ етап
20:00 Гимнастика (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, многобой

БНТ 3

14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, отборно, акробатика

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", II ден

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Шибеник, I ден

Макс спорт 3

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", II ден

 

СЪБОТА, 26 юли

Спорт

Диема спорт 3

10:30 Формула 3: ГП на Белгия, спринт
11:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, квалификация
13:00 Формула 1: ГП на Белгия, спринт
15:10 Формула 2: ГП на Белгия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХ етап
18:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", I етап
21:00 Триатлон: "Супертри", Торонто

Евроспорт 2

13:55 Бадминтон: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финали
18:50 Формула Е: Лондон
20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", III ден

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", III ден

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, финал
22:00 ММА: UFC Fight Night, Робърт Уитъкър - Рейнир де Ридер

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/2-финал
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/2-финал

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Шибеник, II ден

Макс спорт 3

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Берое" - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: ЦСКА - "Спартак 1918" (Варна)

Макс спорт 4

21:30 Контрола:

Диема спорт 2

23:00 Контрола: "Евертън" - "Борнемут"
02:00 Контрола: "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"

 

НЕДЕЛЯ, 27 юли

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, финал

БНТ 3

05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии

Евроспорт 2

08:55 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
11:20 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
15:20 Маунтинбайк (жени): ЕП в Мегако
18:50 Формула Е: Лондон
20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", IV ден

Диема спорт 3

09:30 Формула 3: ГП на Белгия, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Белгия, състезание

Евроспорт 1 / Диема спорт 3

12:40 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, състезание

БНТ 1 / БНТ 3

14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", II етап
16:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХI етап

Макс спорт 4

15:30 Голф: "Синиър Оупън", IV ден

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, мач за 3-то място
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, финал

Макс спорт 3

21:00 НАСКАР: Индиана

Футбол

БНТ 3

19:00 Евро 2025 за жени: финал

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Арда" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Левски"

Диема спорт 2

19:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)

Макс спорт 4

21:00 Контрола:

 

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