Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 21 юли
Спорт
Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", IV ден
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
Евроспорт 1
17:00 Колоездене (мъже): "Терес де л`Ебре Класик"
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Добруджа"
21:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"
ВТОРНИК, 22 юли
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
БНТ 3
12:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал
16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал
Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVI етап
18:30 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
Футбол
Диема спорт
21:45 Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач: "Риека" - "Лудогорец"
БНТ 3
22:00 Евро 2025 за жени, 1/2-финал: Англия - Италия
СРЯДА, 23 юли
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Вашку да Гама" - "Индепендиенте дел Вале"
21:30 Контрола: "Комо" - "Ал Ахли"
БНТ 3
22:00 Евро 2025 за жени: 1/2-финал
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVII етап
21:00 Волейбол (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал
БНТ 3
16:30 Водна топка (жени): СП в Сингапур, финал
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
Макс спорт 2
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Китай
ЧЕТВЪРТЪК, 24 юли
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Гремио" - "Алианса" (Лима)
21:30 Контрола: "Селтик" - "Аякс"
Диема спорт 2
19:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач: "Арда" - ХИК (Хелзинки)
Диема спорт 3
20:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач: "Черно море" - "Истанбул Башакшехир"
Диема спорт
20:30 Лига Европа, II кв. кръг, първи мач: "Левски" - "Брага"
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
Евроспорт 1
12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVIII етап
21:00 Волейбол (мъже): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал
БНТ 3
14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, дуети, волна програма
16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, финал
Макс спорт 4
15:30 Голф: "Синиър Оупън", I ден
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
Макс спорт 2
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Турция
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Бразилия - Германия
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", I ден
ПЕТЪК, 25 юли
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Атлетико Минейро" - "Атлетико" (Букараманга)
Диема спорт
18:30 Втора лига: "Янтра" - "Пирин" (Благоевград)
21:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Лудогорец"
Спорт
Диема спорт 3
09:45 Формула 3: ГП на Белгия, тренировка
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, тренировка
13:30 Формула 1: ГП на Белгия, първа тренировка
15:00 Формула 3: ГП на Белгия, квалификация
16:00 Формула 2: ГП на Белгия, квалификация
17:30 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация за спринт
19:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, тренировка
Макс спорт 1
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/2-финал
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIХ етап
20:00 Гимнастика (жени): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, многобой
БНТ 3
14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, отборно, акробатика
Макс спорт 4
15:30 Голф: "Синиър Оупън", II ден
Нова спорт
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Шибеник, I ден
Макс спорт 3
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", II ден
СЪБОТА, 26 юли
Спорт
Диема спорт 3
10:30 Формула 3: ГП на Белгия, спринт
11:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, квалификация
13:00 Формула 1: ГП на Белгия, спринт
15:10 Формула 2: ГП на Белгия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация
Евроспорт 1
12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХ етап
18:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", I етап
21:00 Триатлон: "Супертри", Торонто
Евроспорт 2
13:55 Бадминтон: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финали
18:50 Формула Е: Лондон
20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", III ден
Макс спорт 4
15:30 Голф: "Синиър Оупън", III ден
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, финал
22:00 ММА: UFC Fight Night, Робърт Уитъкър - Рейнир де Ридер
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/2-финал
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/2-финал
Нова спорт
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Шибеник, II ден
Макс спорт 3
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, финал
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Берое" - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: ЦСКА - "Спартак 1918" (Варна)
Макс спорт 4
21:30 Контрола:
Диема спорт 2
23:00 Контрола: "Евертън" - "Борнемут"
02:00 Контрола: "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем"
НЕДЕЛЯ, 27 юли
Спорт
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, финал
БНТ 3
05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
Евроспорт 2
08:55 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
11:20 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
15:20 Маунтинбайк (жени): ЕП в Мегако
18:50 Формула Е: Лондон
20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", IV ден
Диема спорт 3
09:30 Формула 3: ГП на Белгия, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Белгия, състезание
Евроспорт 1 / Диема спорт 3
12:40 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, състезание
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", II етап
16:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХI етап
Макс спорт 4
15:30 Голф: "Синиър Оупън", IV ден
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, мач за 3-то място
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, финал
Макс спорт 3
21:00 НАСКАР: Индиана
Футбол
БНТ 3
19:00 Евро 2025 за жени: финал
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Арда" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Левски"
Диема спорт 2
19:45 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)
Макс спорт 4
21:00 Контрола: