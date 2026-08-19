Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 7 септември

Спорт

Евроспорт 2

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", I кръг

18:00 Тенис: US Open, 1/8-финал

20:00 Тенис: US Open, 1/8-финал

23:00 Тенис: US Open, 1/8-финал

02:00 Тенис: US Open, 1/8-финал

Евроспорт 1

18:30 Тенис: US Open, 1/8-финал

20:30 Тенис: US Open, 1/8-финал

23:30 Тенис: US Open, 1/8-финал

02:00 Тенис: US Open, 1/8-финал

04:00 Тенис: US Open, 1/8-финал

Футбол

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Фратрия" - "Черноморец 1919" (Бургас)

20:30 Първа лига: "Дунав" - "Славия"

Макс спорт 3

19:00 Серия А: "Каляри" - "Лече"

21:45 Серия А: "Удинезе" - "Лацио"

Макс спорт 2

20:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Селта"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Бромли" - АФК "Уимбълдън"

Макс спорт 4

22:30 Ла Лига: "Елче" - "Реал Сосиедад"

ВТОРНИК, 8 септември

Спорт

Евроспорт 2

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", I кръг

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVI етап

18:45 Тенис: US Open, 1/4-финал

20:30 Тенис: US Open, 1/4-финал

02:00 Тенис: US Open, 1/4-финал

04:00 Тенис: US Open, 1/4-финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Втора лига: "Монтана" - "Вихрен"

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Съндърланд" - "Хъл Сити"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Брюж" - "Астън Вила"

22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Интер"

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: АЕК - ЛАСК

22:00 Шампионска лига: "Порто" - "Манчестър Сити"

01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Флуминензе" - "Платенсе"

03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач: "Бока Хуниорс" - "Сао Пауло"

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Кристъл Палас" - "Мидълзбро"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Милуол" - "Нюкасъл"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Болтън" - "Уест Хем"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Лил" - "Бетис"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал"

СРЯДА, 9 септември

Спорт

Евроспорт 2

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", II кръг

21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", II кръг

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVII етап

18:45 Тенис: US Open, 1/4-финал

20:30 Тенис: US Open, 1/4-финал

22:30 Тенис: US Open, 1/4-финал

02:30 Тенис: US Open, 1/4-финал

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Северна Македония

Футбол

Диема спорт

18:30 Суперкупа на България: "Левски" - ЦСКА

22:00 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Барселона" - "Фейенорд"

22:00 Шампионска лига: "Наполи" - "Арсенал"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Щутгарт" - "Викинг"

22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 4

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Абха"

01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Палмейрас" - "Лига де Кито"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Челси" - "Лийдс"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

ЧЕТВЪРТЪК, 10 септември

Спорт

Евроспорт 2

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", III кръг

21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", III кръг

Макс спорт 1

15:30 Голф: "Айриш Оупън", I ден

bTV Action

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Португалия

Евроспорт 1

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVIII етап

02:00 Тенис (жени): US Open, 1/2-финал

04:00 Тенис (жени): US Open, 1/2-финал

Макс спорт 2

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Турция - Германия

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Италия - Швеция

Футбол

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Фенербахче" - "Рома"

22:00 Шампионска лига: "Комо" - РБ (Лайпциг)

bTV Action

19:45 Шампионска лига: ПСВ "Айндховен" - "Шахтьор" (Донецк)

22:00 Шампионска лига: "Манчестър Юнайтед" - "Сабах"

Макс спорт 1

21:00 Про лига: "Ал Таавон" - "Ал Хилал"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Стивънидж" - "Лутън"

Ринг

22:00 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Ланс"

03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Индепендиенте дел Вале" - "Фламенго"

ПЕТЪК, 11 септември

Спорт

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Испания, тренировка

12:05 Формула 2: ГП на Испания, тренировка

14:30 Формула 1: ГП на Испания, първа тренировка

16:00 Формула 2: ГП на Испания, квалификация

18:00 Формула 1: ГП на Испания, втора тренировка

19:25 Формула 3: ГП на Испания, квалификация

Макс спорт 1

11:30 Голф: "Айриш Оупън", II ден, I сесия

19:00 Голф: "Айриш Оупън", II ден, II сесия

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словакия - Словения

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Сан Марино, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, тренировка

20:00 Лека атлетика: "Ултимат Чемпиъншип", Будапеща, I ден

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIХ етап

19:00 Тенис (двойки жени): US Open, финал

21:30 Тенис (мъже): US Open, 1/2-финал

01:30 Тенис (мъже): US Open, 1/2-финал

Евроспорт 2

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/4-финал

Макс спорт 3

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Украйна - Северна Македония

bTV Action

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Белгия

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Португалия - България

Ринг

20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Естония

Футбол

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Арминия" (Билефелд)

21:45 Лига 1: "Рен" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Хановер"

22:00 Чемпиъншип: "Уест Хем" - "Рексъм"

Диема спорт

21:00 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив 1929" (София)

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Шалке 04"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Венеция" - "Фиорентина"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Валенсия"

СЪБОТА, 12 септември

Спорт

Ринг

09:00 Кикбокс: "К1 Уърлд Макс", Токио, 1/8-финал, Стоян Копривленски - Владимир Тулаев

14:00 Падел: Премиър тур, Париж, 1/2-финали

18:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Белгия - Финландия

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Гърция - Италия

БНТ 3

11:00 Тенис на маса: WTT Contender, "България Оупън", Панагюрище

17:00 Тенис на маса: WTT Contender, "България Оупън", Панагюрище

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Сан Марино, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, спринт

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Турция

19:00 Лека атлетика: "Ултимат Чемпиъншип", Будапеща, II ден

23:00 WRC: рали "Чили", SS12 Мария лас Крусес 2

00:00 ММА: UFC Fight Night, Жан Силва - Хосе Делгадо

Диема спорт 3

12:05 Формула 3: ГП на Испания, спринт

13:30 Формула 1: ГП на Испания, трета тренировка

15:15 Формула 2: ГП на Испания, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Испания, квалификация

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХ етап

19:00 Тенис (двойки мъже): US Open, финал

22:30 Тенис (жени): US Open, финал

Max One

14:15 Автомобилизъм: DTМ, "Заксенринг", първо състезание

16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Заксенринг", първо състезание

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Украйна

Евроспорт 2

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/2-финал

bTV Action

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Израел

Макс спорт 1

16:30 Голф: "Айриш Оупън", III ден

Футбол

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Кайзерслаутерн"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Падерборн"

19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Дунав"

21:15 Първа лига: ЦСКА - "Арда"

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Динамо" (Дрезден)

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Хъл Сити"

19:00 Суперлига: "Олимпиакос" - ОФИ (Крит)

21:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Волфсбург"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиънишип: "Дарби Каунти" - "Бирмингам"

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Фулъм"

19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Евертън"

22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Арсенал"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Сантандер" - "Алавес"

17:15 Ла Лига: "Осасуна" - "Еспаньол"

19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Елче"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Райо Валекано"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Дженоа" - "Фрозиноне"

19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Ювентус"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Каляри"

Диема спорт 3

19:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Вердер" (Бремен)

21:45 Лига 1: "Париж" - "Олимпик" (Лион)

НЕДЕЛЯ, 13 септември

Спорт

Евроспорт 2

07:00 Мотокрос: СШ в Китай, MX2, първо състезание

08:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, първо състезание

10:00 Мотокрос: СШ в Китай, MX2, второ състезание

11:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, второ състезание

15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", финал (I сесия)

21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", финал (II сесия)

Макс спорт 1

07:10 Суперкарс: Аделаида

15:30 Голф: "Айриш Оупън", IV ден

22:00 НАСКАР: Медисън

Макс спорт 2

10:30 Moto GP: ГП на Сан Марино, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Сан Марино, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Сан Марино, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, състезание

18:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Финландия - Сърбия

20:00 НФЛ: "Хюстън Тексънс" - "Бъфало Билс"

23:20 НФЛ: "Минесота Вайкингс" - "Грийн Бей Пакърс"

Диема спорт 3

10:45 Формула 3: ГП на Испания, второ състезание

12:25 Формула 2: ГП на Испания, състезание

16:00 Формула 1: ГП на Испания, състезание

БНТ 3

12:00 Тенис на маса: WTT Contender, "България Оупън", Панагюрище

Max One

14:15 Автомобилизъм: DTМ, "Заксенринг", второ състезание

16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Заксенринг", второ състезание

19:00 Лека атлетика:

Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): ГП на Фурмие

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХI етап

21:00 Тенис (мъже): US Open, финал

Ринг

15:00 Падел (жени): Премиър тур, Париж, финал

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словения - Швеция

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Италия - Словакия

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Торино" - "Рома"

16:00 Серия А: "Комо" - "Парма"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Милан"

Диема спорт 2

14:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Уулвърхемптън"

16:00 Премиър лийг: "Ковънтри" - "Брайтън"

18:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Брест" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Селта" - "Малага"

17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Барселона"

19:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Депортиво" (Ла Коруня)

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (Мадрид)

04:00 МЛС: "Сан Диего" - "Филаделфия Юниън"

Диема спорт

15:15 Първа лига: "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)

17:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Левски"

20:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Лил" - "Троа"

18:15 Лига 1: "Льо Ман" - "Ланс"

21:00 Суперлига: ПАОК - "Арис"

Диема спорт 3

18:30 Бундеслига: "Елверсберг" - "Байерн" (Мюнхен)