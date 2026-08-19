Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 7 септември
Спорт
Евроспорт 2
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", I кръг
18:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
Евроспорт 1
18:30 Тенис: US Open, 1/8-финал
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финал
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финал
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
04:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
Футбол
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Фратрия" - "Черноморец 1919" (Бургас)
20:30 Първа лига: "Дунав" - "Славия"
Макс спорт 3
19:00 Серия А: "Каляри" - "Лече"
21:45 Серия А: "Удинезе" - "Лацио"
Макс спорт 2
20:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Селта"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Бромли" - АФК "Уимбълдън"
Макс спорт 4
22:30 Ла Лига: "Елче" - "Реал Сосиедад"
ВТОРНИК, 8 септември
Спорт
Евроспорт 2
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", I кръг
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVI етап
18:45 Тенис: US Open, 1/4-финал
20:30 Тенис: US Open, 1/4-финал
02:00 Тенис: US Open, 1/4-финал
04:00 Тенис: US Open, 1/4-финал
Футбол
Диема спорт
19:00 Втора лига: "Монтана" - "Вихрен"
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Съндърланд" - "Хъл Сити"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Брюж" - "Астън Вила"
22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Интер"
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: АЕК - ЛАСК
22:00 Шампионска лига: "Порто" - "Манчестър Сити"
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Флуминензе" - "Платенсе"
03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач: "Бока Хуниорс" - "Сао Пауло"
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Кристъл Палас" - "Мидълзбро"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Милуол" - "Нюкасъл"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Болтън" - "Уест Хем"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Лил" - "Бетис"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Борусия" (Дортмунд) - "Виляреал"
СРЯДА, 9 септември
Спорт
Евроспорт 2
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", II кръг
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVII етап
18:45 Тенис: US Open, 1/4-финал
20:30 Тенис: US Open, 1/4-финал
22:30 Тенис: US Open, 1/4-финал
02:30 Тенис: US Open, 1/4-финал
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Северна Македония
Футбол
Диема спорт
18:30 Суперкупа на България: "Левски" - ЦСКА
22:00 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Барселона" - "Фейенорд"
22:00 Шампионска лига: "Наполи" - "Арсенал"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Щутгарт" - "Викинг"
22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 4
21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Абха"
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Палмейрас" - "Лига де Кито"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Челси" - "Лийдс"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"
ЧЕТВЪРТЪК, 10 септември
Спорт
Евроспорт 2
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", III кръг
21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", III кръг
Макс спорт 1
15:30 Голф: "Айриш Оупън", I ден
bTV Action
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Португалия
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХVIII етап
02:00 Тенис (жени): US Open, 1/2-финал
04:00 Тенис (жени): US Open, 1/2-финал
Макс спорт 2
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Турция - Германия
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Италия - Швеция
Футбол
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Фенербахче" - "Рома"
22:00 Шампионска лига: "Комо" - РБ (Лайпциг)
bTV Action
19:45 Шампионска лига: ПСВ "Айндховен" - "Шахтьор" (Донецк)
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Юнайтед" - "Сабах"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Таавон" - "Ал Хилал"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Стивънидж" - "Лутън"
Ринг
22:00 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Будьо/Глимт"
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Ланс"
03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Индепендиенте дел Вале" - "Фламенго"
ПЕТЪК, 11 септември
Спорт
Диема спорт 3
10:55 Формула 3: ГП на Испания, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Испания, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Испания, първа тренировка
16:00 Формула 2: ГП на Испания, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Испания, втора тренировка
19:25 Формула 3: ГП на Испания, квалификация
Макс спорт 1
11:30 Голф: "Айриш Оупън", II ден, I сесия
19:00 Голф: "Айриш Оупън", II ден, II сесия
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словакия - Словения
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Сан Марино, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, тренировка
20:00 Лека атлетика: "Ултимат Чемпиъншип", Будапеща, I ден
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIХ етап
19:00 Тенис (двойки жени): US Open, финал
21:30 Тенис (мъже): US Open, 1/2-финал
01:30 Тенис (мъже): US Open, 1/2-финал
Евроспорт 2
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/4-финал
Макс спорт 3
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Украйна - Северна Македония
bTV Action
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Нидерландия - Белгия
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Португалия - България
Ринг
20:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Сърбия - Естония
Футбол
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Арминия" (Билефелд)
21:45 Лига 1: "Рен" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Хановер"
22:00 Чемпиъншип: "Уест Хем" - "Рексъм"
Диема спорт
21:00 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив 1929" (София)
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Шалке 04"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Венеция" - "Фиорентина"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Валенсия"
СЪБОТА, 12 септември
Спорт
Ринг
09:00 Кикбокс: "К1 Уърлд Макс", Токио, 1/8-финал, Стоян Копривленски - Владимир Тулаев
14:00 Падел: Премиър тур, Париж, 1/2-финали
18:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Белгия - Финландия
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Гърция - Италия
БНТ 3
11:00 Тенис на маса: WTT Contender, "България Оупън", Панагюрище
17:00 Тенис на маса: WTT Contender, "България Оупън", Панагюрище
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Сан Марино, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Сан Марино, спринт
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Франция - Турция
19:00 Лека атлетика: "Ултимат Чемпиъншип", Будапеща, II ден
23:00 WRC: рали "Чили", SS12 Мария лас Крусес 2
00:00 ММА: UFC Fight Night, Жан Силва - Хосе Делгадо
Диема спорт 3
12:05 Формула 3: ГП на Испания, спринт
13:30 Формула 1: ГП на Испания, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Испания, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Испания, квалификация
Евроспорт 1
13:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХ етап
19:00 Тенис (двойки мъже): US Open, финал
22:30 Тенис (жени): US Open, финал
Max One
14:15 Автомобилизъм: DTМ, "Заксенринг", първо състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Заксенринг", първо състезание
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, България - Украйна
Евроспорт 2
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", 1/2-финал
bTV Action
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Полша - Израел
Макс спорт 1
16:30 Голф: "Айриш Оупън", III ден
Футбол
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Кайзерслаутерн"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Падерборн"
19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Дунав"
21:15 Първа лига: ЦСКА - "Арда"
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Динамо" (Дрезден)
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Хъл Сити"
19:00 Суперлига: "Олимпиакос" - ОФИ (Крит)
21:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Волфсбург"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиънишип: "Дарби Каунти" - "Бирмингам"
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Фулъм"
19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Евертън"
22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Арсенал"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Сантандер" - "Алавес"
17:15 Ла Лига: "Осасуна" - "Еспаньол"
19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Елче"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Райо Валекано"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Дженоа" - "Фрозиноне"
19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Каляри"
Диема спорт 3
19:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Вердер" (Бремен)
21:45 Лига 1: "Париж" - "Олимпик" (Лион)
НЕДЕЛЯ, 13 септември
Спорт
Евроспорт 2
07:00 Мотокрос: СШ в Китай, MX2, първо състезание
08:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, първо състезание
10:00 Мотокрос: СШ в Китай, MX2, второ състезание
11:00 Мотокрос: СШ в Китай, MXGP, второ състезание
15:00 Снукър: "Инглиш Оупън", финал (I сесия)
21:00 Снукър: "Инглиш Оупън", финал (II сесия)
Макс спорт 1
07:10 Суперкарс: Аделаида
15:30 Голф: "Айриш Оупън", IV ден
22:00 НАСКАР: Медисън
Макс спорт 2
10:30 Moto GP: ГП на Сан Марино, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Сан Марино, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Сан Марино, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Сан Марино, състезание
18:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Финландия - Сърбия
20:00 НФЛ: "Хюстън Тексънс" - "Бъфало Билс"
23:20 НФЛ: "Минесота Вайкингс" - "Грийн Бей Пакърс"
Диема спорт 3
10:45 Формула 3: ГП на Испания, второ състезание
12:25 Формула 2: ГП на Испания, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Испания, състезание
БНТ 3
12:00 Тенис на маса: WTT Contender, "България Оупън", Панагюрище
Max One
14:15 Автомобилизъм: DTМ, "Заксенринг", второ състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Заксенринг", второ състезание
19:00 Лека атлетика:
Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): ГП на Фурмие
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХХI етап
21:00 Тенис (мъже): US Open, финал
Ринг
15:00 Падел (жени): Премиър тур, Париж, финал
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, Словения - Швеция
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, Италия - Словакия
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Торино" - "Рома"
16:00 Серия А: "Комо" - "Парма"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Милан"
Диема спорт 2
14:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Уулвърхемптън"
16:00 Премиър лийг: "Ковънтри" - "Брайтън"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Брест" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Селта" - "Малага"
17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Депортиво" (Ла Коруня)
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (Мадрид)
04:00 МЛС: "Сан Диего" - "Филаделфия Юниън"
Диема спорт
15:15 Първа лига: "Славия" - "Спартак 1918" (Варна)
17:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Левски"
20:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Лил" - "Троа"
18:15 Лига 1: "Льо Ман" - "Ланс"
21:00 Суперлига: ПАОК - "Арис"
Диема спорт 3
18:30 Бундеслига: "Елверсберг" - "Байерн" (Мюнхен)