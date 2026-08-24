Футболна и спортна ТВ седмица (31 август - 6 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 31 август
Спорт
Евроспорт 1
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
18:30 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
01:45 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Евроспорт 2
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Макс спорт 4
02:00 Футбол: МЛС, "Сейнт Луис" - "Далас"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Райо Валекано"
Ринг
16:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/8-финал, Нидерландия - Словения
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/8-финал, Полша - Португалия
bTV Action / Max One
17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/8-финал, Италия - България
Макс спорт 1
20:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/8-финал, Чехия - Швеция
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Дунав" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Враца)
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Лече" - "Рома"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Болоня"
Нова спорт
19:30 Суперлига: "Левадиакос" - "Панатинайкос"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Арсенал"
Макс спорт 2
22:30 Футбол: Ла Лига 2, "Селта Б" - "Кастейон"
БНТ 3
23:00 Футбол 6, Socca World Cup: България - Англия
ВТОРНИК, 1 септември
Спорт
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, Х етап
18:45 Тенис: US Open, I кръг
20:30 Тенис: US Open, I кръг
23:30 Тенис: US Open, I кръг
01:45 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Макс спорт 2
16:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/8-финал, Белгия - Германия
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Тенис: US Open, I кръг
23:00 Тенис: US Open, I кръг
02:00 Тенис: US Open, I кръг
05:00 Тенис: US Open, I кръг
Ринг
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/8-финал, Турция - Азербайджан
Футбол
Макс спорт 3
19:00 Купа на Италия, II кръг: "Парма" - "Кремонезе"
22:00 Купа на Италия, II кръг: "Торино" - "Монца"
Диема спорт
20:00 Втора лига: "Хебър" - "Фратрия"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Ахли"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, I кръг: ХЕБЦ (Хамбург) - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Норич"
СРЯДА, 2 септември
Спорт
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХI етап
18:45 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
01:45 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/4-финал
20:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/4-финал
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Футбол
БНТ 3
11:00 Футбол 6, Socca World Cup: България - Коста Рика
Макс спорт 3
16:00 Купа на Италия, II кръг: "Сасуоло" - "Фрозиноне"
19:00 Купа на Италия, II кръг: "Удинезе" - "Венеция"
Диема спорт
20:00 Първа лига: "Славия" - "Левски"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Оснабрюк" - "Байерн" (Мюнхен)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Бърнли" - "Мидълзбро"
ЧЕТВЪРТЪК, 3 септември
Спорт
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХII етап
18:45 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
01:45 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Макс спорт 1
14:30 Голф, "Юропиън мастърс", I ден
БНТ 3
15:00 Преодоляване на препятствия: СП в Пекин, 400 м
Макс спорт 2
16:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/4-финал
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/4-финал
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Футбол
Макс спорт 3
19:00 Купа на Италия, II кръг: "Палермо" - "Мантова"
22:00 Купа на Италия, II кръг: "Каляри" - "Верона"
Диема спорт
20:00 Втора лига: "Берое" - "Монтана"
Диема спорт 2
21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Лил"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Селта"
ПЕТЪК, 4 септември
Спорт
Диема спорт 3
09:35 Формула 3: ГП на Италия, тренировка
11:00 Формула 2: ГП на Италия, тренировка
13:30 Формула 1: ГП на Италия, първа тренировка
15:00 Формула 3: ГП на Италия, квалификация
15:55 Формула 2: ГП на Италия, квалификация
17:00 Формула 1: ГП на Италия, втора тренировка
18:30 "Порше Суперкъп": ГП на Италия, тренировка
БНТ 3
10:00 Преодоляване на препятствия: СП в Пекин, 3 км
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIII етап
18:45 Тенис: US Open, III кръг
20:30 Тенис: US Open, III кръг
23:30 Тенис: US Open, III кръг
01:45 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Макс спорт 1
14:30 Голф, "Юропиън мастърс", II ден
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, III кръг
20:00 Тенис: US Open, III кръг
23:00 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Max One
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брюксел
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Ботев" (Враца)
21:15 Първа лига: "Арда" - "Ботев" (Пловдив)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Санкт Паули"
22:00 Премиър лийг: "Ипсуич" - "Ливърпул"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Карлсруе"
21:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Кьолн"
Нова спорт
20:00 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Оксер"
22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Монако"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Лас Палмас" - "Леганес"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Комо"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Реал" (Мадрид)
СЪБОТА, 5 септември
Спорт
Диема спорт 2
10:30 Формула 3: ГП на Италия, спринт
11:50 "Порше Суперкъп": ГП на Италия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Италия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Италия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Италия, квалификация
Ринг
13:00 Падел: Премиър тур, Мадрид, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Мадрид, 1/2-финали
21:00 Кикбокс, Glory 109, мач за световната титла в полусредна категория: Теодор Христов - Чико Кваси
Макс спорт 1
13:30 Голф, "Юропиън мастърс", III ден
19:30 Сенши: Бойна галавечер във Варна
Max One
15:00 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Залцбургринг", първо състезание
БНТ 3
15:00 Преодоляване на препятствия: СП в Пекин, 100 м
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХIV етап
18:45 Тенис: US Open, III кръг
20:30 Тенис: US Open, III кръг
23:30 Тенис: US Open, III кръг
01:45 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Макс спорт 2
16:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/2-финал
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, 1/2-финал
22:00 UFC: Дан Хуукър срещу Салах-Дин Парнас
bTV
16:30 Волейбол: Бенефис на Теодор Салпаров
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, III кръг
20:00 Тенис: US Open, III кръг
23:00 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Max One
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брюксел
Футбол
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Дармщат"
16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд)
19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - ЦСКА
21:15 Първа лига: "Левски" - "ЦСКА 1948"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Борнемут"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Ковънтри"
19:30 Премиър лийг: "Хъл Сити" - "Астън Вила"
22:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Рексъм"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Блекбърн"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Лийдс"
19:00 Суперлига: "Волос" - "Олимпиакос"
21:00 Суперлига: АЕК - "Арис"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Торино"
19:00 Серия А: "Интер" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Рома" - "Аталанта"
Макс спорт 4
17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Сантандер"
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Депортиво" (Ла Коруня)
Диема спорт 3
19:30 Бундеслига: "Шалке 04" - "Байерн" (Мюнхен)
21:45 Лига 1: "Ница" - "Льо Ман"
БНТ 3
20:00 Футбол 6, Socca World Cup: 1/2-финал
21:30 Футбол 6, Socca World Cup: 1/2-финал
НЕДЕЛЯ, 6 септември
Спорт
Диема спорт 3
09:15 Формула 3: ГП на Италия, състезание
10:45 Формула 2: ГП на Италия, състезание
12:45 "Порше Суперкъп": ГП на Италия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Италия, състезание
БНТ 3
10:00 Преодоляване на препятствия: СП в Пекин, 4х100 м
Макс спорт 1
13:00 Голф, "Юропиън мастърс", IV ден
0:00 НАСКАР: Дарлингтън
Евроспорт 2
13:00 Мотокрос: СШ в Турция, MX2, първо състезание
14:00 Мотокрос: СШ в Турция, MXGP, първо състезание
15:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите във Валкенсваард, прескачане на препятствия
17:30 Тенис: US Open, 1/8-финал
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финал
Max One
15:00 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Залцбургринг", второ състезание
Евроспорт 1
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХV етап
18:45 Тенис: US Open, 1/8-финал
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финал
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финал
Макс спорт 2
16:30 Волейбол (жени): Евро 2026, мач за трето място
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, финал
Ринг
17:00 Падел: Премиър тур, Мадрид, финали
Футбол
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Уулвърхемптън"
16:00 Лига 1: "Троа" - "Страсбург"
18:15 Лига 1: "Анже" - "Рен"
Диема спорт
14:30 Втора Бундеслита: "Херта" (Берлин) - "Магдебург"
16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Майнц 05"
19:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
21:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Лудогорец"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Манчестър Юнайтед"
18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Челси"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Парма" - "Монца"
19:00 Серия А: "Болоня" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Милан"
Макс спорт 4
17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Малага" - "Леванте"
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Севиля"
Диема спорт 3
18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аугсбург"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - ФК "Париж"
БНТ 3
21:00 Футбол 6, Socca World Cup: Финал