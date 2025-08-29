Спортът по телевизията - 31 август

Диема спорт 3
11:40 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, второ състезание
16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, състезание
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Унион" (Берлин)
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Олимпик" (Марсилия)
Евроспорт 1 / Диема спорт 3
12:55 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, състезание
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Китай - Франция
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Бразилия - Доминиканска република
19:30 Футбол: Серия А, "Торино" - "Фиорентина"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Верона"
Макс спорт 1
13:30 Голф: "Европейски Мастърс", IV ден
01:00 НАСКАР: Южна Каролина
20:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Осасуна"
Евроспорт 1
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, IХ етап
19:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Селтик"
16:00 Футбол: Ередивизи, "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"
17:45 Футбол: Ередивизи, НАК "Бреда" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Алверка" - "Бенфика"
Диема спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Дармщат"
17:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Берое"
19:15 Футбол: Първа лига, "Левски" - "ЦСКА 1948"
21:30 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив)
Евроспорт 2
15:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
17:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Макс спорт 3
16:00 WRC: рали "Парагвай", SS17 Mision Jesuitica Trinidad 1
19:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Ювентус"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Удинезе"
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън & Хоув Албиън" - "Манчестър Сити"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Арсенал"
21:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Кристъл Палас"
Нова спорт
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам Форест" - "Уест Хем"
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Израел - Франция
21:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Босна и Херцеговина - Италия
БНТ 3
16:30 Джудо: СП за кадети в София, отборно, финали
Макс спорт 4
18:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Виляреал"
20:00 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Атлетик" (Билбао)
22:30 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Барселона"