"Лудогорец" продължи напред в Европа, а "Левски" и "Арда" - не

ЕПА/БГНЕС Мекс Меердинк (в средата) е изпреварил капитана на "Левски" Цунами и бележи втория гол за АЗ "Алкмаар" в 6-ата мин. и тук някъде реваншът в Нидерландия на практика се обезсмисли.

Статуквото в българския футбол не се промени след днешните плейофни мачове за влизане в основната фаза на два от европейските клубни турнири. "Левски" и "Арда" не успяха да пробият напред. Така "Лудогорец" отново се оказа единственият наш представител, който ще играе в Европа поне до края на годината. Утре българският шампион ще научи с кои 8 отбора ще играе в основната фаза на втория по сила турнир - Лига Европа.

"Левски" пръв приключи участието си. "Сините" не успяха да превъзмогнат класата на АЗ "Алкмаар" и загубиха и втория мач - с 1:4 в Нидерландия, като отпаднаха с общ резултат 1:6 в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференцията.

След 0:2 в София "сините" се отправиха за гостуването си със закана, че ще гонят победата до последно. Всичко в реванша обаче реално приключи още в 6-ата мин., когато домакините вече водеха с 2:0. Точни бяха Ибрахим Садик (3) и Мекс Меердинк (6). Точно преди почивката резултатът вече бе 3:0 след второ попадение на Садик. И тогава окончателно стана ясно, че разликата в класите е непреодолима към настоящия момент. През втората част тимът на АЗ "Алкмаар" свали темпото в опит да съхрани сили. Това позволи на "Левски" да намали - в 47-ата мин. Евертон Бала засече красиво пас на Майкон. Това не смути нидерландците, които поддържаха по-ниско темпо на игра и не допускаха опасности пред вратата си. До края те дори успяха да стигнат до още един гол чрез резервата Лекинсио Зеефуик в 86-ата мин.

"АРДА" ЗАВЪРШИ ЕВРОПОХОДА СИ С ДОСТОЙНСТВО

"Арда" също не успя да преодолее плейофите за Лигата на конференцията и бе отстранен от "Ракув" (Ченстохова). Тимът от Кърджали загуби и втория мач - с 1:2 като домакин, а общият резултат бе 3:1 в полза на полския тим.

"Ракув" бе по-опитният отбор и това се видя отлично. Все пак "Арда" опита да играе достойно и до голяма степен успя. Гостите поведоха още във 2-ата мин., когато вкара Петер Барат. Българският тим изравни в 56-ата мин. чрез Антонио Вутов от дузпа. Тя бе отсъдена за нарушение на Зоран Арсенич срещу Димитър Велковски. Решаващо обаче се оказа изгонването на Георги Николов в 70-ата мин. за втори жълт картон след грубо влизане. С 10 души "Арда" все пак опита да потърси победата, но в крайна сметка получи още един червен картон и още един гол. В добавеното време Велковски бе отстранен, след като направи фаул в наказателното си поле, довел до дузпа, която Иви Лопес вкара.

За "Арда" остана удовлетворението, че за пръв път в историята си достига до директен плейоф за място в европейски клубен турнир, след като преди това елиминира два отбора - финландския ХИК и литовския "Кауно Жалгирис".

"ЛУДОГОРЕЦ" СЕ НУЖДАЕШЕ ОТ ПРОДЪЛЖЕНИЯ, НО ВСЕ ПАК УСПЯ

"Лудогорец" успя да постигне втората си поставена цел, след като не сполучи в Шампионската лига - да участва в основната фаза на Лига Европа. След изненадващата загуба с 1:2 от "Шкендия" в Скопие преди седмица, днес българският шампион успя да отстрани северномакедонския си съперник, макар и с продължения - 4:1 в реванша в Разград и общ резултат 5:3. Началото на мача подлъга домакините. Те поведоха с 2:0 след четвърт час игра. В 9-ата мин. Едвин Куртулуш откри, а в 24-ата националът Ивайло Чочев удвои. "Шкендия" обаче не се стресна от това и натисна след почивката. В 64-ата мин. Фабрис Тамба намали на 1:2. Гостите устискаха резултата до края на редовното време и така си осигуриха продължения. Там обаче не издържаха и пуснаха още две попадения. Отбелязаха си резервите Бърнард Текпетей в 98-ата мин. и Ив Ерик Биле във втората минута след 120-ата.

За "Лудогорец" това ще бъде осмо участие в основната фаза на Лига Европа.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес призна голямата разлика в класите с АЗ "Алкмаар", но похвали отбора си. "Трябва да изходим от факта, че има сериозна разлика в нивото. В първия мач не се усети тази разлика. Първите шест минути днес решиха всичко. Реалността е, че влязохме много лошо в мача. Този съперник не ти прощава. Отборът ни опита, но до почивката бяхме деморализирани. Не бяхме прецизни нито с топката, нито без нея. През втората част бяхме съвсем различен отбор. Играчите се справиха много добре до края на мача, опитаха се да подобрят резултата. Но това беше реалността. Ако бяхме влезли в реванша с равенство, трябваше да имаме много добър ден днес, за да продължим, а те да имат много лош ден. Имаше риск, ако бяхме пуснали Сангаре и Костадинов от самото начало. Макун пропусна две тренировки заради лични причини. Можем да сме горди от играчите за Европа по време на тези осем мача в Европа. Дано съвсем скоро да можем да зарадваме тази публика и да покажем, че този отбор може да постигне големи неща", заяви испанецът.

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев коментира: "Не мисля, че заслужавахме да загубим и да завършим по този начин, като изключим първите 20 минути. След това мисля, че бяхме отборът, който се опитваше и контролираше нещата. Създадохме ситуации, отбелязахме гол. След това отидохме в другата крайност - ситуация, в която Жоро (б.ред. - Георги Николов) може би си изпусна нервите и получи червен картон. Донякъде и късметът ни липсваше. Футболът е игра на грешки и ние допуснахме неточности. Дори с 10 човека пресирахме. Излизаме с гордо вдигната глава от този турнир. Този опит, който придобихме надявам се, че ще ни помогне да израстнем. Не отстъпвахме много от нашите съперници, които бяха много опитни, с изключение на "Кауно Жалгирис". Показахме, че сме равностойни. Ще направим всичко възможно да стигнем до мачове, които ще ни позволят и следващата година да играем в Европа."

Португалецът Руи Мота ("Лудогорец") пък каза: "Направихме много добро първо полувреме. Подобрихме се спрямо първата среща. През второто полувреме започнахме да губим топки, да допускаме грешки и по този начин изпуснахме контрола върху мача. В този момент "Шкендия" вкара своето попадение. Това беше труден момент за нас, но след това намерихме нашия ритъм. Моите играчи работиха много, за да елиминираме този съперник. Поздравявам ги, щастлив съм за тях. Определено не е лесно да печелиш в продълженията. За нас най-важното е, че сме в Лига Европа."