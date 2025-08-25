Медия без
Голям футболен талант се отказа да играе за България

Чунг Нгуен До избра да представлява Виетнам след трансфера си от "Славия" в местен клуб

Днес, 14:34
Чунг Нгуен До (вдясно) стигна до младежкия национален отбор на България, за който изигра 8 мача.
Соченият за един от големите таланти в българския футбол в последните години - Чунг Нгуен До, се отказа да играе за националния ни отбор. След трансфера си от "Славия" във виетнамския "Нин Бин" през юли за 500 000 евро (по данни на Трансфермаркт), 20-годишният дефанзивен халф избра да играе именно за тази азиатска държава.

Той е роден в София, а родителите му са виетнамци. Считан е за един от най-забележителните млади играчи в школата на "Славия", като дебютира за мъжкия тим в началото на 2023 г. До трансфера си в "Нин Бин" бе записал 59 мача и 2 гола за "белите". Играл е за всички юношески формации на България (до 17, до 19 и до 20 г.), а след това записа и 8 мача за младежкия ни национален отбор.

Чунг Нгуен До беше следен от редица европейски клубове, но в крайна сметка избра да се върне в родината на родителите си и да я представлява. Преди около две седмици той е получил и необходимото разрешение от ФИФА да играе за Виетнам.

"Затварям една страница, изпълнена с успехи, приятели и много незабравими моменти. За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме! Благодаря за подкрепата, благодаря за спомените и благодаря за всичко", написа футболистът в профила си в "Инстаграм".

 

