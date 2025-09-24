Скандалът със залози на български мачове вече стана грандиозен

Оповестеният преди дни скандал с наказани футболисти заради залози на мачове се превръща във все по-голям батак. Оказа се, че част от 46-имата футболисти и треньори, чиито права бяха спрени, са залагали на мачове на собствените си отбори. Сега прокуратурата ще разследва евентуално манипулиране на резултатите на тези мачове.

Първоначалната информация бе, че всички са слагали пари на срещи на други отбори, макар и от българското първенство. Оказа се обаче, че проблемът е по-дълбок. Именно заради това е била отменена предвидената за днес съвместна пресконференция на БФС, НАП и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), тъй като се е наложило допълнително разследване заради новите разкрития.

"Преди около една година стартираха разговорите с цел подобряване имиджа на българския футбол. Беше инициирана проверка от НАП. На 10 септември т.г. постъпи официално писмо от ГДНП, с което ни предоставиха списък с 46 футболисти, треньори и други служебни лица - става въпрос за IX кръг в Първа лига и X кръг Втора лига (б.ред. - през сезон 2024/25). В тях е имало нелегални залагания. На база Дисциплинарния правилник, Дисциплинарната комисия към БФС е взела решение те да бъдат наказани с парична санкция 10 000 лв. Докато не бъде изплатена, те са със спрени състезателни права. За днешния ден беше предвидена пресконференция - беше взето решение в късните часове вчера тя да бъде отложена, тъй като проверката продължава. Част от футболистите са залагали и на собствени мачове. Това буди съмнение за манипулиране на срещи. Прокуратурата се е самосезирала. Нарушението, което е предвидено в Дисциплинарния правилник, вече е наложено. Някои са си платили глобата. Оттук-нататък органите на реда ще преценят дали има и друго по-сериозно нарушение", обясни днес заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

Президентът на футболния съюз Георги Иванов отказа да спомене поне част от замесените в този опетняващ имиджа на футбола ни случай, но потвърди, че документите вече са стигнали до прокуратурата. "Ние не може да кажем кой е манипулирал. При нас идва писмо с имената на хората, които са залагали в бетинг компаниите. Вече прокуратурата се занимава с тези футболисти, върху които има съмнения, че са залагали на собствени мачове. Аз не знам как се казват тези футболисти. Става дума за произволен кръг. Искам тези футболисти да спазват правилата. Футболистите са предупредени преди една година, че ще има такива проверки. Предишното правило беше 6 месеца без да практикуваш футбол и 5000 лева. Имахме съмнения какво ще се случи. Представяте ли си 50 човека да ги оставим 6 месеца да не играят футбол?! Смятате ли, че това е по-добре. Затова взехме решение глобата да е 10 000 лева", каза Иванов.

И все пак изниква въпросът защо това заседание на Дисциплинарната комисия е минало "на тъмно" и взетите решения не са оповестени публично, а са сведени само до засегнатите. Това противоречи на прокламираната от години прозрачност от страна на БФС.

Разбра се, че доста от намесените футболисти, треньори и длъжностни лица са платили вече глобите си и правата им са възстановени. Други пък обжалват решенията. Но не се знае дали някои от вече платилите не са станали сега обект на разследване от страна на прокуратурата след новите разкрития за възможни манипулирани мачове.

При всички случаи това е най-големият скандал със залагания в историята на българския футбол до момента.