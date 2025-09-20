БФС спря правата на 46 футболисти и треньори заради футболни залози

46-има футболисти и треньори в Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове в двете ни дивизии през сезон 2024/25, съобщиха bTV и "Спортал". Дисциплинарната комисия към БФС се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) към МВР, откъдето пък са направили проверка след получена информация от НАП за извършени залози на мачове от IX кръг на Първа лига и X кръг на Втора лига от миналото първенство.

На уличените футболисти, треньори и служебни лица са спрени правата и са наложени глоби от по 10 000 лв. Наказанията са по чл. 46, ал.5, буква А от дисциплинарния правилник. Доста от хората в списъка са платили вече санкциите и правата им са възстановени. До момента е известно, че сред тези, които са залагали, няма популярни играчи от водещите клубове, а само един футболист от "Ботев" (Пд), както и състезатели на "Добруджа". По информация на БНТ голяма част от наказаните са играчи и треньори от отброи от Втора лига. Не са установени случаи футболисти или наставници да са залагали на мачове на тимовете, с които имат подписани професионални договори.

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември, но до момента няма официално съобщение за него на сайта на БФС. Именно това породи бурно недоволство от страна на специалиста по спортно право Георги Градев. Той твърди, че на всеки от наказаните е разпратен лист, с който се искат 10 000 лв., без да е дадено право на защита. Един от играчите е поискал достъп до уличаващите документи, но му е било отказано. Градев поставя и въпрос защо от ГДНП са предоставени на БФС конфиденциални данни с лична информация, след като това е забранено от закона.

До момента няма коментар от футболния съюз за този скандал, който се очертава да стане един от най-големите в историята на българския футбол. От НАП ще дадат в сряда пресконференция по темата с участието на всички институции, като на нея се очаква да се разкрият повече подробности по разследването.

ЕТО И КРЪГОВЕТЕ, В КОИТО СА ИЗВЪРШВАНИ ЗАЛАГАНИЯ (б.ред. - провиненията не са извършени във всички мачове)

Първа лига, IX кръг

"Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948" 0:2

"Хебър" - "Септември" (Сф) 1:2

ЦСКА - "Берое" 1:0

"Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София) 2:0

"Славия" - "Левски" 0:1

"Спартак 1918" (Варна) - "Черно море" 0:2

"Крумовград" - "Ботев" (Враца) 3:0

"Арда" - "Ботев" (Пловдив) 1:0

Втора лига, Х кръг

"Спартак" (Плевен) - "Монтана" 2:1

"ЦСКА 1948 II" - "Марек" 2:0

"Фратрия" - "Миньор" (Перник) 1:1

"Несебър" - "Лудогорец II" 2:2

"Дунав от Русе" - "Етър" 1:4

"Ловеч" - "Ботев II" (Пловдив) 3:1

"Добруджа" - "Струмска слава" 3:1

"Спортист" (Своге) - "Беласица" 1:1

"ЦСКА II" - "Янтра" 0:0

"Пирин" (Бл) - "Локомотив" (ГО) 2:0