Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФС спря правата на 46 футболисти и треньори заради футболни залози

Част от уличените вече са платили глоби по 10 000 лв. и наказанията им са отменени

20 Септ. 2025Обновена
От Българския футболен съюз до момента не са изнесли информация за тайното заседание на Дисциплинарната комисия и наложените наказания.
БФС
От Българския футболен съюз до момента не са изнесли информация за тайното заседание на Дисциплинарната комисия и наложените наказания.

46-има футболисти и треньори в Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове в двете ни дивизии през сезон 2024/25, съобщиха bTV и "Спортал". Дисциплинарната комисия към БФС се е сезирала по сигнал на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) към МВР, откъдето пък са направили проверка след получена информация от НАП за извършени залози на мачове от IX кръг на Първа лига и X кръг на Втора лига от миналото първенство.

На уличените футболисти, треньори и служебни лица са спрени правата и са наложени глоби от по 10 000 лв. Наказанията са по чл. 46, ал.5, буква А от дисциплинарния правилник. Доста от хората в списъка са платили вече санкциите и правата им са възстановени. До момента е известно, че сред тези, които са залагали, няма популярни играчи от водещите клубове, а само един футболист от "Ботев" (Пд), както и състезатели на "Добруджа". По информация на БНТ голяма част от наказаните са играчи и треньори от отброи от Втора лига. Не са установени случаи футболисти или наставници да са залагали на мачове на тимовете, с които имат подписани професионални договори.

Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември, но до момента няма официално съобщение за него на сайта на БФС. Именно това породи бурно недоволство от страна на специалиста по спортно право Георги Градев. Той твърди, че на всеки от наказаните е разпратен лист, с който се искат 10 000 лв., без да е дадено право на защита. Един от играчите е поискал достъп до уличаващите документи, но му е било отказано. Градев поставя и въпрос защо от ГДНП са предоставени на БФС конфиденциални данни с лична информация, след като това е забранено от закона.

До момента няма коментар от футболния съюз за този скандал, който се очертава да стане един от най-големите в историята на българския футбол. От НАП ще дадат в сряда пресконференция по темата с участието на всички институции, като на нея се очаква да се разкрият повече подробности по разследването.

ЕТО И КРЪГОВЕТЕ, В КОИТО СА ИЗВЪРШВАНИ ЗАЛАГАНИЯ (б.ред. - провиненията не са извършени във всички мачове)

Първа лига, IX кръг

"Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948" 0:2
"Хебър" - "Септември" (Сф) 1:2
ЦСКА - "Берое" 1:0
"Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София) 2:0
"Славия" - "Левски" 0:1
"Спартак 1918" (Варна) - "Черно море" 0:2
"Крумовград" - "Ботев" (Враца) 3:0
"Арда" - "Ботев" (Пловдив) 1:0

Втора лига, Х кръг

"Спартак" (Плевен) - "Монтана" 2:1
"ЦСКА 1948 II"  - "Марек" 2:0
"Фратрия" - "Миньор" (Перник) 1:1
"Несебър" - "Лудогорец II" 2:2
"Дунав от Русе" - "Етър" 1:4
"Ловеч" - "Ботев II" (Пловдив) 3:1
"Добруджа" - "Струмска слава" 3:1
"Спортист" (Своге) - "Беласица" 1:1
"ЦСКА II" - "Янтра" 0:0
"Пирин" (Бл) - "Локомотив" (ГО) 2:0

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дисциплинарна комисия, БФС, уговорени мачове

Още новини по темата

БФС обяви цените за мача с Турция: от 40 до 150 лв.
19 Септ. 2025

БФС остави дербито "Ботев" (Пд) - "Левски" с публика
16 Септ. 2025

БФС ще обяви новия национален селекционер на 24 септември
15 Септ. 2025

БФС нареди и треньора на "Арда" сред кандидатите за национален селекционер
12 Септ. 2025

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

БФС търси от днес нов селекционер за националния отбор
09 Септ. 2025

Илиан Илиев ще се оттегли като национален селекционер
08 Септ. 2025

От БФС признаха три съдийски грешки от началото на сезона
02 Септ. 2025

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания
01 Септ. 2025

Тактиката ни срещу Испания ще е да бягаме повече
31 Авг. 2025

БФС наказа ЦСКА за отношението срещу "ЦСКА 1948"
26 Авг. 2025

Голям футболен талант се отказа да играе за България
25 Авг. 2025

Георги Иванов обяви подмладяване на БФС ангро
21 Авг. 2025

Хулио Веласкес за втори път отнесе глоба от БФС
19 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар