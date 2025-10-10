Медия без
Дебютът на Тодор Янчев при младежите се получи само до почивката

Загубата от Португалия стопи значително шансовете ни за Евро 2027

Днес, 01:06
Оцененият на 40 млн. евро атакуващ халф на "Порто" Родриго Мора (вляво) пробива покра халфа на "Спартак 1918" (Вн) Цветослав Маринов по време на младежката квалификация в Портимао.
Фейсбук/БФС
Новият селекционер на младежкия национален отбор по футбол (до 21 г.) Тодор Янчев дебютира със загуба на поста. Тимът му отстъпи с 0:3 при гостуването срещу връстниците от Португалия в мач от квалификациите за Евро 2027 в тази възрастова група.

Отборът ни удържа нулево равенство до почивката, но след това разликата в класите си пролича. Най-голямата звезда на младежите на Португалия - оцененият на 40 млн. евро суперталант на "Порто" Родриго Мора, откри в 58-ата мин.

Следващият ключов момент в мача бе в 65-ата мин., когато Георги Лазаров ("Черно море") получи втори жълт картон и тимът ни остана с 10 души. След това бе въпрос на време домакините да увеличат аванса си. Левият бек на "Ещорил" Тиаго Паренте удвои в 66-ата мин., а в 79-ата резервата Густаво Варела ("Жил Висенте") оформи крайния резултат.

След този успех Португалия се изкачи на върха в класирането с пълен актив от 9 т., колкото има и отборът на Чехия, който разгроми с 5:0 Азербайджан като домакин. Младежите на България от своя страна намалиха чувствително шансовете си за класиране. Тимът ни е на трето място с 4 т. Следват Шотландия (3 т.), Азербайджан (1 т.) и Гибралтар (0).

В следващия мач България приема Чехия във вторник в Пазарджик и единствено победа ще запази реални надеждите ни за второ място, даващо право на участие в плейоф.

"След червения картон беше много трудно да се противопоставим на съперника. В днешния футбол трябва да играем и в двете фази на играта. При 0:0 имахме ситуации за гол, но ни липсва увереност. Имаме играчи, които могат да държат топката, но те трябва да покажат самочувствие, за да го направят. Знаехме силните страни на Португалия. Противопоставяхме се на ротациите им, но с десет души стана много трудно. Положихме много физически усилия. Победа днес щеше да ни даде голяма увереност. Трябва да печелим точки срещу силните отбори, за да имаме това самочувствие. Асен Митков ще бъде капитанът на този отбор. Той направи силен мач и се надявам да бъде здрав. Имаме няколко дни за възстановяване до мача с Чехия и се надявам да бъдем готови", коментира Янчев пред Диема спорт след загубата.

 

