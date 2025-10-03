Повече от 10 футболисти отиват на прокурор заради залозите

БФС Георги Иванов говори в Шумен, където вчера откри обновения ученически стадион "Цоньо Василев", който бе ремонтиран със средства по програма "Хеттрик" на УЕФА за развитие на футболната инфраструктура.

Над 10 футболисти ще бъдат предадени на прокуратурата, тъй като са залагали на мачове на своите отбори. Това развитие на скандала със залози в българския футбол беше съобщено от президента на БФС Георги Иванов.

Както е известно, преди две седмици стана ясно, че при съвместна акция на НАП и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) бяха разкрити 46-има футболисти, треньори и служители в клубове, които са залагали на мачове. При това са били избрани произволно по един кръг в двете професионални дивизии - IX кръг на Първа лига и X кръг на Втора лига от сезон 2024/25. На закрито заседание на 16 септември Дисциплинарната комисия към БФС наложи на всички уличени глоби по 10 000 лв. и им спря правата. По-късно правата на част от наказаните бяха възстановени, след заплащане на глобите. Други от санкционираните, 11 души, пък обжалваха наказанията, но на 26 септември Апелативната комисия към футболния съюз остави жалбите им без уважение.

Междувременно разследващите установиха, че част от футболистите, въвлечени в скандала, са залагали на мачове на собствените си отбори. Това наложи отлагане на пресконференцията, на която от НАП, ГДНП и БФС трябваше да дадат подробности по случая.

Сега президентът на футболния съюз Георги Иванов заяви, че вероятно ще се стигне до доста сериозни наказания за 10-ина души от намесените. "Някой са си платили глобите, други обжалваха. Апелативната комисия потвърди техните наказания. Около 10, 11 или 12 човека, не мога точно да кажа, ще отидат в прокуратурата предвид това, че са залагали на собствени мачове... Смятам, че ще има и по-големи наказания и някой от тях може и да са наказани още много дълго време", коментира Иванов.

Все още не са обявени имената на разкритите в най-големия скандал със залози в българския футбол до момента. По неофициална информация повечето от уличените са от Втора лига, но има и няколко играчи от първата ни дивизия.