Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефовете на реферите признаха за четири много груби грешки

БФС ще прави разследване за изтекъл запис на разговор с VAR стаята

06 Окт. 2025Обновена
Шефовете на Съдийската комисия излязоха и признаха груби грешки, но от думите им не пролича да има някакви сериозни последствия за провинилите се рефери.
БГНЕС
Шефовете на Съдийската комисия излязоха и признаха груби грешки, но от думите им не пролича да има някакви сериозни последствия за провинилите се рефери.

Ръководството на Съдийската комисия към БФС се принуди публично да признае четири изключително сериозни грешки от последните мачове. Това стана на една от редовните пресконференции, които правят шефовете на футболните ни рефери.

Те се съгласиха с очевидното - че е имало игра с ръце на защитника на "Славия" Мартин Георгиев при първия гол за победата с 2:0 над "Локомотив 1929" (Сф) в петък вечер от XI кръг. Съответно попадението на Емил Стоев не е трябвало да бъде признавано от главния рефер Георги Кабаков.

"Мнението на съдийската комисия е, че голът за "Славия" трябва да бъде отменен вследствие на очевидната игра на футболиста на "белите" с двете ръце", заяви говорителят на Съдийската комисия Александър Костадинов. Неговото обяснение по отношение на действията на Кабаков обаче беше типично измиване на ръце: "Съдиите са хора, защото бъркат. Може да са и най-добрите съдиите, но и те бъркат." Председателят на комисията Станислав Тодоров додаде в същия дух: "Няма безгрешни хора. Не си от тази планета, ако си безгрешен. Тази грешка може да се случи във всяка една среща. Това е грешна преценка."

С което бяха оневинени от раз и главният рефер, и тъчреферът от тази страна, както и двамата VAR съдии. А в същото време допуснатото попадение след тази игра с две ръце тутакси влезе във футболния фолклор като типичен пример за волно или неволно грубо недоглеждане от съдиите.

И в още един мач "Локомотив 1929" (Сф) е бил ощетен много сериозно - при равенството 1:1 с ЦСКА на 27 септември от Х кръг. Тогава е трябвало да бъде отсъдена дузпа за игра с ръка на играча на ЦСКА Анхело Мартино в наказателното поле, още повече, че топката отива към непокрития играч на "Локомотив 1929" Георги Минчев. В този случай главният рефер Красен Георгиев не само не дава нарушение, но и не сезира VAR за разглеждане на ситуацията.

Два показани червени картона пък е трябвало да бъдат спестени. На 14 септември в мача от VIII кръг "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (1:1) Георги Давидов изгонва неправилно в 44-ата мин. играча на домакините Ивайло Иванов. В случая има грешна VAR намеса на Никола Попов и асистента му Георги Гинчев.

В IX кръг пък на 21 септември в мача "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд), спечелен с 3:1 от пловдивчани, при резултат 1:1 в 72-ата мин. е показан червен картон на играча на домакините Себастиан Уейд. От Съдийската комисия считат, че главният арбитър Любослав Любомиров е трябвало да покаже само жълт картон на испанския защитник.

Оценката на главния рефер на снощния двубой ЦСКА - "Лудогорец" Драгомир Драганов е намалена, но тепърва ще се разглеждат детайлно отсъжданията му и дали ще му бъде налагано наказание.

И още един прелюбопитен факт от работата на Съдийската комисия. Оказва се, че изтеклите в някои медии записи от разговора между главния рефер и VAR съдиите на дербито "Левски" - "Лудогорец" (0:0) на 19 септември са се появили без знанието и разрешението на комисията. Затова ще започне проверка откъде е изтекла тази информация.

"Течът не е от Съдийската комисия. БФС ще направи своето разследване. Ние не сме разследващ орган. Ще се установи откъде е", коментира Станислав Тодоров.

Той ще опита да омаловажи споменатите допуснати груби грешки: "Получават се грешки, но и напрежението нараства. Виждаме колко нападки има в медиите. Като цяло съдийството е добро. Но се нагнетява напрежение, а и съдиите са хора. Грешките малко повече зачестиха, но всеки си има свои критерии, вижда и тълкува различните ситуации по свой начин. Не може да ги уеднаквим. Получават се и грешни преценки."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Съдийска комисия, БФС, Георги Кабаков

Още новини по темата

Повече от 10 футболисти отиват на прокурор заради залозите
03 Окт. 2025

БФС глоби 8 клуба със 17 800 лв.
01 Окт. 2025

Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник
25 Септ. 2025

Скандалът със залози на български мачове вече стана грандиозен
24 Септ. 2025

БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи
24 Септ. 2025

БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"
23 Септ. 2025

БФС спря правата на 46 футболисти и треньори заради футболни залози
20 Септ. 2025

БФС обяви цените за мача с Турция: от 40 до 150 лв.
19 Септ. 2025

БФС остави дербито "Ботев" (Пд) - "Левски" с публика
16 Септ. 2025

БФС ще обяви новия национален селекционер на 24 септември
15 Септ. 2025

БФС нареди и треньора на "Арда" сред кандидатите за национален селекционер
12 Септ. 2025

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

БФС търси от днес нов селекционер за националния отбор
09 Септ. 2025

Илиан Илиев ще се оттегли като национален селекционер
08 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар