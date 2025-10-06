Шефовете на реферите признаха за четири много груби грешки

БГНЕС Шефовете на Съдийската комисия излязоха и признаха груби грешки, но от думите им не пролича да има някакви сериозни последствия за провинилите се рефери.

Ръководството на Съдийската комисия към БФС се принуди публично да признае четири изключително сериозни грешки от последните мачове. Това стана на една от редовните пресконференции, които правят шефовете на футболните ни рефери.

Те се съгласиха с очевидното - че е имало игра с ръце на защитника на "Славия" Мартин Георгиев при първия гол за победата с 2:0 над "Локомотив 1929" (Сф) в петък вечер от XI кръг. Съответно попадението на Емил Стоев не е трябвало да бъде признавано от главния рефер Георги Кабаков.

"Мнението на съдийската комисия е, че голът за "Славия" трябва да бъде отменен вследствие на очевидната игра на футболиста на "белите" с двете ръце", заяви говорителят на Съдийската комисия Александър Костадинов. Неговото обяснение по отношение на действията на Кабаков обаче беше типично измиване на ръце: "Съдиите са хора, защото бъркат. Може да са и най-добрите съдиите, но и те бъркат." Председателят на комисията Станислав Тодоров додаде в същия дух: "Няма безгрешни хора. Не си от тази планета, ако си безгрешен. Тази грешка може да се случи във всяка една среща. Това е грешна преценка."

С което бяха оневинени от раз и главният рефер, и тъчреферът от тази страна, както и двамата VAR съдии. А в същото време допуснатото попадение след тази игра с две ръце тутакси влезе във футболния фолклор като типичен пример за волно или неволно грубо недоглеждане от съдиите.

И в още един мач "Локомотив 1929" (Сф) е бил ощетен много сериозно - при равенството 1:1 с ЦСКА на 27 септември от Х кръг. Тогава е трябвало да бъде отсъдена дузпа за игра с ръка на играча на ЦСКА Анхело Мартино в наказателното поле, още повече, че топката отива към непокрития играч на "Локомотив 1929" Георги Минчев. В този случай главният рефер Красен Георгиев не само не дава нарушение, но и не сезира VAR за разглеждане на ситуацията.

Два показани червени картона пък е трябвало да бъдат спестени. На 14 септември в мача от VIII кръг "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (1:1) Георги Давидов изгонва неправилно в 44-ата мин. играча на домакините Ивайло Иванов. В случая има грешна VAR намеса на Никола Попов и асистента му Георги Гинчев.

В IX кръг пък на 21 септември в мача "Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд), спечелен с 3:1 от пловдивчани, при резултат 1:1 в 72-ата мин. е показан червен картон на играча на домакините Себастиан Уейд. От Съдийската комисия считат, че главният арбитър Любослав Любомиров е трябвало да покаже само жълт картон на испанския защитник.

Оценката на главния рефер на снощния двубой ЦСКА - "Лудогорец" Драгомир Драганов е намалена, но тепърва ще се разглеждат детайлно отсъжданията му и дали ще му бъде налагано наказание.

И още един прелюбопитен факт от работата на Съдийската комисия. Оказва се, че изтеклите в някои медии записи от разговора между главния рефер и VAR съдиите на дербито "Левски" - "Лудогорец" (0:0) на 19 септември са се появили без знанието и разрешението на комисията. Затова ще започне проверка откъде е изтекла тази информация.

"Течът не е от Съдийската комисия. БФС ще направи своето разследване. Ние не сме разследващ орган. Ще се установи откъде е", коментира Станислав Тодоров.

Той ще опита да омаловажи споменатите допуснати груби грешки: "Получават се грешки, но и напрежението нараства. Виждаме колко нападки има в медиите. Като цяло съдийството е добро. Но се нагнетява напрежение, а и съдиите са хора. Грешките малко повече зачестиха, но всеки си има свои критерии, вижда и тълкува различните ситуации по свой начин. Не може да ги уеднаквим. Получават се и грешни преценки."