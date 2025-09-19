Медия без
БФС обяви цените за мача с Турция: от 40 до 150 лв.

Билетите за световната квалификация на "Васил Левски" са в продажба от днес

Днес, 12:48
Въпреки високите цени мачът срещу Испания предизвика огромен интерес сред българските фенове и двубоят на "Васил Левски" събра рекордните за последните десетилетия над 40 000 зрители. Срещу Турция не се очаква подобен наплив.
БГНЕС
Единичните билети за мача между България и Турция от квалификациите за световното първенство по футбол са в продажба от днес. Във второто си домакинство от пресявките за Мондиал 2026 националният ни отбор ще посрещне състава на южната ни съседка на 11 октомври (събота) от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" в София.

Желаещите да гледат на живо срещата на Националния стадион ще трябва да платят между 40 и 150 лв. Пропуските може да бъдат закупени онлайн и в търговската мрежа на Eventim.bg при следното разпределение на цените за отделните сектори:

Сектор А: 150 лв.
Сектор А: 100 лв.
Сектор В: 70 лв.
Сектор Б: 60 лв.
Сектор Б: 40 лв.
Сектор Г: 60 лв.
Сектор Г: 40 лв.

"Всеки привърженик ще има право да се сдобие с до осем пропуска за срещата, а закупените онлайн талони ще бъдат изпратени непосредствено след закупуването им на предварително посочен имейл. Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител. Важно уточнение е, че фенове с артикули на гостуващия отбор ще бъдат пренасочени към сектора, предназначен за привърженици на гостите", написаха от БФС в профила на националния отбор във "Фейсбук".

Цените на билетите за мача с Турция са почти наполовина по-ниски от тези за откриващото домакинство срещу Испания, когато пропуските струваха между 60 и 300 лв. Тогава на трибуните на "Васил Левски" се събраха рекордните за последните десетилетия над 40 000 зрители.

България загуби този мач с 0:3, а след това допусна и второ поражение със същия резултат при гостуването си срещу Грузия в Тбилиси. Турция пък спечели с 3:2 гостуването си на грузинците, а след това претърпя домакинско поражение с 0:6 от Испания в Коня. Националите ще посрещнат Грузия на 18 ноември в София.

