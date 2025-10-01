Медия без
БФС глоби 8 клуба със 17 800 лв.

Само за обидни и нецензурни скандирания санкциите са близо половината от общата сума

Днес, 17:00
Мачът "Ботев" (Пд) - "Левски" във вторник донесе на двата отбора санкции от БФС за общо 3800 лв.
Дисциплинарната комисия към БФС наложи глоби за общо 17 800 лв. на осем клуба от Първа лига след последните мачове от футболното ни първенство.

Най-много трябва да платят "Левски" и "Ботев" (Пд). 

"Сините изиграха общо два мача в Пловдив - от X кръг с "Локомотив" (0:1) и вчера с "Ботев" (1:0), който бе отложен от VI кръг. На "Левски" е наложена обща глоба от 2800 лв. за поведението на неговата публика - хвърляне на димки и факли, както и по традиционното вече перо за попълване на сметката на БФС - "обидни и нецензурни скандирания".

Всъщност този пункт от дисциплинарния правилник е донесъл на футболния съюз тази седмица общо 8000 лв., или 45% от общата сума на санкциите, наложени от ДК.

С 2800 лв., е санкциониран и "Ботев" (Пд), който пък най-често роптае с декларации срещу наложените му санкции. Глобата е само за мача с "Левски", при това е по доклад на дежурния делегат и не подлежи на обжалване.

Пловдивският и софийският "Локомотив" трябва да платят по 2300 лв. ЦСКА се "отървава" само с 1300 лв., обаче е задължен да плати всички щети, нанесени от неговите фенове на мача с "Локо" (Сф) на стадиона в кв. "Надежда". 

2000 лв. еднократна санкция получава "Берое",1800 лв. е общата глоба на "Спартак 1918" (Вн), 1500 лв. - на "Ботев" (Вр), а 1000 лв. - на "Монтана", наказан за закъснение за началото на второто полувреме на мача с "Лудогорец".

