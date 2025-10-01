БФС глоби 8 клуба със 17 800 лв.

Дисциплинарната комисия към БФС наложи глоби за общо 17 800 лв. на осем клуба от Първа лига след последните мачове от футболното ни първенство.
Най-много трябва да платят "Левски" и "Ботев" (Пд).
"Сините изиграха общо два мача в Пловдив - от X кръг с "Локомотив" (0:1) и вчера с "Ботев" (1:0), който бе отложен от VI кръг. На "Левски" е наложена обща глоба от 2800 лв. за поведението на неговата публика - хвърляне на димки и факли, както и по традиционното вече перо за попълване на сметката на БФС - "обидни и нецензурни скандирания".
Всъщност този пункт от дисциплинарния правилник е донесъл на футболния съюз тази седмица общо 8000 лв., или 45% от общата сума на санкциите, наложени от ДК.
С 2800 лв., е санкциониран и "Ботев" (Пд), който пък най-често роптае с декларации срещу наложените му санкции. Глобата е само за мача с "Левски", при това е по доклад на дежурния делегат и не подлежи на обжалване.
Пловдивският и софийският "Локомотив" трябва да платят по 2300 лв. ЦСКА се "отървава" само с 1300 лв., обаче е задължен да плати всички щети, нанесени от неговите фенове на мача с "Локо" (Сф) на стадиона в кв. "Надежда".
2000 лв. еднократна санкция получава "Берое",1800 лв. е общата глоба на "Спартак 1918" (Вн), 1500 лв. - на "Ботев" (Вр), а 1000 лв. - на "Монтана", наказан за закъснение за началото на второто полувреме на мача с "Лудогорец".