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Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

15 Юни 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 16 юни

Спорт

Макс спорт 2

01:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Канада

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, II етап

Диема спорт 2

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №4, "Тенерифе" - "Валенсия"

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Световно клубно първенство: "Челси" - "Лос Анджелис"

 

ВТОРНИК, 17 юни

Спорт

Диема спорт 2

03:30 НБА: финал, мач №5, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №4, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, III етап

Футбол

БНТ 3

19:00 Световно клубно първенство: "Флуминензе" - "Борусия" (Дортмунд)

 

СРЯДА, 18 юни

Спорт

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №6, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Макс спорт 2

08:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Италия
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - САЩ

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, IV етап

Диема спорт 2

17:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Турция - Франция
22:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Сърбия - Италия

Диема спорт

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №5, "Валенсия" - "Тенерифе"

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - "Ал Хилал" (Рияд)

 

ЧЕТВЪРТЪК, 19 юни

Спорт

Диема спорт 3

11:30 Бокс: "Топ Ранк", Брайън Норман-младши - Джин Сасаки

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Макс спорт 2

15:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Китай
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Канада - Турция

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, V етап

Макс спорт 4

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Сърбия

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Германия - Швеция

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден

Диема спорт

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №5, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Световно клубно първенство: "Интер Маями" - "Порто"

 

ПЕТЪК, 20 юни

Спорт

Диема спорт 2

03:30 НБА: финал, мач №6, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
21:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Испания - Германия

Макс спорт 4

11:35 Moto GP: ГП на Италия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Италия, тренировка

Макс спорт 2

12:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Чехия
15:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Италия
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Полша

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VI етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе
19:00 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе
20:15 Конен спорт: Лига на нациите, Ротердам, прескачане на препятствия

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Винковци, I ден

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", II ден

Футбол

БНТ 3

21:00 Световно клубно първенство: "Фламенго" - "Челси"

 

СЪБОТА, 21 юни

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №7, "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Италия, спринт
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - САЩ
22:00 ММА: UFC Fight Night, Джамах Хил - Халил Раунтри

Макс спорт 1

05:15 Суперкарс: Дарвин, първо състезание
08:35 Суперкарс: Дарвин, второ състезание
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Франция - Сърбия

Евроспорт 1

10:50 Формула Е: Джакарта
13:00 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, спускане
14:05 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, спускане
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VII етап
19:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Париж, прескачане на препятствия

БНТ 3

11:00 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой
14:30 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой

Макс спорт 4

15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Китай

Макс спорт 3

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал

Диема спорт 2

18:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Словения - Сърбия

Нова спорт

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Винковци, II ден

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден

Футбол

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига 2, финален плейоф, реванш: "Овиедо" - "Мирандес"

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Световно клубно първенство: "Интер" (Милано) - "Урава Ред Даймъндс"

 

НЕДЕЛЯ, 22 юни

Спорт

Макс спорт 2

08:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Тайланд
10:30 Moto GP: ГП на Италия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Италия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Италия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Италия, състезание
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Бразилия

Макс спорт 1

08:05 Суперкарс: Дарвин, трето състезание
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, финал
21:00 НАСКАР: Пенсилвания

Евроспорт 1

11:45 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри
14:15 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри
16:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VIII етап

БНТ 3

13:00 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, финали на уреди

Макс спорт 4

15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Италия

Евроспорт 2

15:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, първо състезание
16:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, първо състезание
18:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, второ състезание
19:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, второ състезание
20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 3

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, финал
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Полша

Диема спорт 2

18:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Белгия - Чехия

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - "Пачука"

 

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