Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 16 юни
Спорт
Макс спорт 2
01:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Канада
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, II етап
Диема спорт 2
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №4, "Тенерифе" - "Валенсия"
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Световно клубно първенство: "Челси" - "Лос Анджелис"
ВТОРНИК, 17 юни
Спорт
Диема спорт 2
03:30 НБА: финал, мач №5, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №4, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, III етап
Футбол
БНТ 3
19:00 Световно клубно първенство: "Флуминензе" - "Борусия" (Дортмунд)
СРЯДА, 18 юни
Спорт
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №6, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
Макс спорт 2
08:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Италия
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - САЩ
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, IV етап
Диема спорт 2
17:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Турция - Франция
22:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Сърбия - Италия
Диема спорт
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №5, "Валенсия" - "Тенерифе"
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - "Ал Хилал" (Рияд)
ЧЕТВЪРТЪК, 19 юни
Спорт
Диема спорт 3
11:30 Бокс: "Топ Ранк", Брайън Норман-младши - Джин Сасаки
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
Макс спорт 2
15:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Китай
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Канада - Турция
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, V етап
Макс спорт 4
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Сърбия
Диема спорт 2
21:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Германия - Швеция
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден
Диема спорт
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №5, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Световно клубно първенство: "Интер Маями" - "Порто"
ПЕТЪК, 20 юни
Спорт
Диема спорт 2
03:30 НБА: финал, мач №6, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
21:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Испания - Германия
Макс спорт 4
11:35 Moto GP: ГП на Италия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Италия, тренировка
Макс спорт 2
12:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Чехия
15:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Италия
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Полша
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VI етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе
19:00 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе
20:15 Конен спорт: Лига на нациите, Ротердам, прескачане на препятствия
Нова спорт
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Винковци, I ден
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", II ден
Футбол
БНТ 3
21:00 Световно клубно първенство: "Фламенго" - "Челси"
СЪБОТА, 21 юни
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №7, "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Италия, спринт
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - САЩ
22:00 ММА: UFC Fight Night, Джамах Хил - Халил Раунтри
Макс спорт 1
05:15 Суперкарс: Дарвин, първо състезание
08:35 Суперкарс: Дарвин, второ състезание
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Франция - Сърбия
Евроспорт 1
10:50 Формула Е: Джакарта
13:00 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, спускане
14:05 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, спускане
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VII етап
19:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Париж, прескачане на препятствия
БНТ 3
11:00 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой
14:30 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой
Макс спорт 4
15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Китай
Макс спорт 3
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал
Диема спорт 2
18:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Словения - Сърбия
Нова спорт
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Винковци, II ден
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден
Футбол
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига 2, финален плейоф, реванш: "Овиедо" - "Мирандес"
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Световно клубно първенство: "Интер" (Милано) - "Урава Ред Даймъндс"
НЕДЕЛЯ, 22 юни
Спорт
Макс спорт 2
08:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Тайланд
10:30 Moto GP: ГП на Италия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Италия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Италия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Италия, състезание
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Бразилия
Макс спорт 1
08:05 Суперкарс: Дарвин, трето състезание
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, финал
21:00 НАСКАР: Пенсилвания
Евроспорт 1
11:45 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри
14:15 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри
16:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VIII етап
БНТ 3
13:00 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, финали на уреди
Макс спорт 4
15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Италия
Евроспорт 2
15:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, първо състезание
16:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, първо състезание
18:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, второ състезание
19:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, второ състезание
20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", IV ден
Макс спорт 3
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, финал
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Полша
Диема спорт 2
18:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Белгия - Чехия
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Световно клубно първенство: "Реал" (Мадрид) - "Пачука"