Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 12 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Флорида Пантърс"
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Футбол
Нова спорт
16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Пахтакор" - "Ал Кадисия"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уасъл" - "Ал Ахли"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Естеглал"
Диема спорт 2
18:00 Суперлига: ПАОК - "Каламата"
22:00 Премиър лийг: "Ковънтри" - "Нюкасъл"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Аталанта" - "Венеция"
21:45 Серия А: "Торино" - "Удинезе"
Диема спорт
20:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Арда"
Диема спорт 3
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Насър" - "Нефтчи"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Севиля"
Макс спорт 2
22:00 Ла Лига 2: "Тенерифе" - "Жирона"
ВТОРНИК, 13 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:00 Баскетбол: Еврокупа, "Рома" - "Балкан" (Ботевград)
Евроспорт 1
18:50 Колоездене (мъже и жени): "Енеко тур", пролог
Макс спорт 2
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Манреса"
01:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Ню Джърси Девълс"
Max One
22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Олимпиакос"
Футбол
Нова спорт
10:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нюкасъл Джетс" - "Гамба Осака"
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Поханг Стийлърс" - "Джохор"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ийст Бенгал" - "Ал Шорта"
19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Сееб" - "Ал Хюсеин"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Шабаб Ал Ахли"
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Порт" - "Тъджън"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Пекин"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Хилал"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Ланс" - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Манчестър Юнайтед"
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Сабах" - "Славия" (Прага)
22:00 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Барселона"
03:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, първи мач: "Бока Хуниорс" - "Васко да Гама"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Лил"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Мидълзбро"
СРЯДА, 14 октомври
Спорт
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Байерн" (Мюнхен)
Евроспорт 1
11:35 Колоездене (жени): "Енеко тур", I етап
15:20 Колоездене (мъже): "Енеко тур", I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Венето
Евроспорт 2
13:25 Колоездене: СП на писта в Шанхай, I ден
БНТ 3
19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Орадя"
Макс спорт 2
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Бешикташ"
Футбол
Нова спорт
10:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мелбърн Виктори" - "Сеул"
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашива Рейсол" - "Порт"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Насаф" - "Ал Вахда"
19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Таавон" - "Ал Раян"
21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Кувейт" - "Ал Калдия"
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Джонбук Моторс"
Макс спорт 3
15:00 Младежка Шампионска лига: "Рома" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт
19:00 Купа на елита, 1/4-финал: "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
bTV Action
19:45 Шампионска лига: ЛАСК (Линц) - "Ливърпул"
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Фейенорд" - "Комо"
22:00 Шампионска лига: "Рома" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Линкълн" - "Уест Хем"
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, първи мач: "Атлетико Минейро" - "Монтевидео Сити Торке"
03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Флуминензе" - "Палмейрас"
ЧЕТВЪРТЪК, 15 октомври
Спорт
Макс спорт 2
08:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", I ден
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ
Макс спорт 1
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Партизан"
Евроспорт 2
11:55 Колоездене: СП на писта в Шанхай, II ден
Евроспорт 1
12:05 Колоездене (жени): "Енеко тур", II етап
14:20 Колоездене (мъже): "Енеко тур", II етап
Футбол
Диема спорт 3
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гангвон" - "Пном Пен Краун"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Патум Юнайтед" - "Аделаида Юнайтед"
Нова спорт
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Тай По" - "Лайън Сити Сейлърс"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Тампайнс Роувърс" - "Мачида Зелвия"
Макс спорт 2
19:45 Лига на конференцията: КуПС - "Трабзонспор"
bTV Action
19:45 Лига на конференцията: ЦСКА - "Монако"
22:00 Лига Европа: "Селта" - "Ювентус"
Ринг
19:45 Лига Европа: "Олимпик" (Лион) - "Кристъл Палас"
22:00 Лига Европа: "Олимпик" (Марсилия) - "Олимпиакос"
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа: "Залцбург" - "Милан"
22:00 Лига Европа: "Бенфика" - "Селтик"
03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Естудиантес" - "Фламенго"
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа: НЕК "Ниймеген" - "Левски"
ПЕТЪК, 16 октомври
Спорт
Макс спорт 1
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал
Макс спорт 2
09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", II ден
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Апоел" (Тел Авив)
Евроспорт 1
11:25 Колоездене (жени): "Енеко тур", III етап
15:20 Колоездене (мъже): "Енеко тур", III етап
Евроспорт 2
11:55 Колоездене: СП на писта в Шанхай, III ден
Max One
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Олимпиакос"
Футбол
Диема спорт
19:00 Купа на България, 1/16-финал: "Янтра" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Херта" (Берлин)
21:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Кьолн"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Нюрнберг"
21:45 Лига 1: "Льо Ман" - "Тулуза"
Макс спорт 1
21:30 Ла Лига 2: "Леганес" - "Кордоба"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Фрозиноне" - "Сасуоло"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Леванте"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Бърнли" - "Уулвърхемптън"
СЪБОТА, 17 октомври
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Питсбърг Пенгуинс"
09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", III ден
15:50 Волейбол (мъже): Таурон лига, ЗАКСА (Кендженжин-Кожле) - "Богданка" (Люблин)
19:00 Волейбол (мъже): Супрлега, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Макс спорт 1
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал
22:00 ММА: Cage Warriors 211, галавечер в Рим
Евроспорт 2
12:25 Колоездене: СП на писта в Шанхай, IV ден
Евроспорт 1
13:35 Колоездене (жени): "Енеко тур", IV етап
15:30 Колоездене (мъже): "Енеко тур", IV етап
Ринг
15:00 Падел: Премиър тур, Милано, 1/2-финали
19:00 Падел: Премиър тур, Милано, 1/2-финали
Max One
16:15 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
19:15 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Нефтохимик" - ЦСКА
БНТ 3
18:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Портимао, състезание за издръжливост
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Уникаха"
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Обрадойро"
Футбол
Диема спорт
12:00 Купа на България, 1/16-финал: "Вихрен" - "Локомотив 1929" (София)
15:00 Купа на България, 1/16-финал: "Марек" - "Черно море"
18:00 Купа на България, 1/16-финал: "Берое" - "Лудогорец"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Хайденхайм"
16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)
21:45 Лига 1: "Лил" - "Брест"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Челси"
17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Ливърпул"
19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Астън Вила"
21:45 Лига 1: "Троа" - "Ланс"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Чарлтън"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Ипсуич"
21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Санкт Паули"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)
17:15 Ла Лига: "Виляреал" - "Елче"
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Барселона"
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Венеция" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Болоня" - "Интер"
21:45 Серия А: "Рома" - "Дженоа"
НЕДЕЛЯ, 18 октомври
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Хоакин Бъкли - Майк Малот
09:00 Голф: "Индия Чемпиъншип", IV ден
20:00 НФЛ: "Кливланд Браунс" - "Балтимор Рейвънс"
23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Лос Анджелис Чарджърс"
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Едмънтън Ойлърс"
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, финал
22:00 НАСКАР: Финикс
Евроспорт 2
08:25 Колоездене: СП на писта в Шанхай, V ден
12:30 Автомобилизъм: "6 часа на Барселона", състезание
Евроспорт 1
09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам
13:30 Колоездене (жени): "Енеко тур", V етап
15:30 Колоездене (мъже): "Енеко тур", V етап
16:45 Колоездене (мъже): "Венето Класик"
18:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
БНТ 3
12:00 Ест. групова гимнастика: ЕП в Самоков, финали
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Леида"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Мурсия"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Барселона"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Билбао"
Ринг
15:00 Падел (жени): Премиър тур, Милано, финал
17:00 Падел (мъже): Премиър тур, Милано, финал
Max One
19:15 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, финал
Макс спорт 4
01:00 НХЛ: "Минесота Уайлд" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"
Футбол
Диема спорт
12:00 Купа на България, 1/16-финал: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Ботев" (Пловдив)
15:00 Купа на България, 1/16-финал: "Несебър" - ЦСКА
18:00 Купа на България, 1/16-финал: "Спартак" (Плевен) - "Левски"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Удинезе" - "Лече"
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Комо"
19:00 Серия А: "Милан" - "Аталанта"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Лацио"
00:00 МЛС: "Синсинати" - "Кълъмбъс Крю"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Магдебург"
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Фрайбург"
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хофенхайм"
21:00 Суперлига: ПAOK - "Ираклис"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Сантандер"
17:15 Ла Лига: "Селта" - "Алавес"
19:30 Ла Лига: "Малага" - "Реал Сосиедад"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Севиля"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Съндърланд"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед"
18:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Ница"