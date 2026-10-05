Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 12 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

20:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Флорида Пантърс"

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Футбол

Нова спорт

16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Пахтакор" - "Ал Кадисия"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Уасъл" - "Ал Ахли"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Естеглал"

Диема спорт 2

18:00 Суперлига: ПАОК - "Каламата"

22:00 Премиър лийг: "Ковънтри" - "Нюкасъл"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Аталанта" - "Венеция"

21:45 Серия А: "Торино" - "Удинезе"

Диема спорт

20:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Арда"

Диема спорт 3

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Насър" - "Нефтчи"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Севиля"

Макс спорт 2

22:00 Ла Лига 2: "Тенерифе" - "Жирона"

ВТОРНИК, 13 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:00 Баскетбол: Еврокупа, "Рома" - "Балкан" (Ботевград)

Евроспорт 1

18:50 Колоездене (мъже и жени): "Енеко тур", пролог

Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Манреса"

01:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Ню Джърси Девълс"

Max One

22:00 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Олимпиакос"

Футбол

Нова спорт

10:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нюкасъл Джетс" - "Гамба Осака"

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Поханг Стийлърс" - "Джохор"

16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ийст Бенгал" - "Ал Шорта"

19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Сееб" - "Ал Хюсеин"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Шабаб Ал Ахли"

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Порт" - "Тъджън"

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Пекин"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Хилал"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Ланс" - "Спортинг" (Лисабон)

22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Манчестър Юнайтед"

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Сабах" - "Славия" (Прага)

22:00 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Барселона"

03:30 Копа Судамерикана, 1/2-финал, първи мач: "Бока Хуниорс" - "Васко да Гама"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Арсенал" - "Лил"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Мидълзбро"

СРЯДА, 14 октомври

Спорт

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Байерн" (Мюнхен)

Евроспорт 1

11:35 Колоездене (жени): "Енеко тур", I етап

15:20 Колоездене (мъже): "Енеко тур", I етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Венето

Евроспорт 2

13:25 Колоездене: СП на писта в Шанхай, I ден

БНТ 3

19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Орадя"

Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Бешикташ"

Футбол

Нова спорт

10:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мелбърн Виктори" - "Сеул"

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашива Рейсол" - "Порт"

16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Насаф" - "Ал Вахда"

19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Таавон" - "Ал Раян"

21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Кувейт" - "Ал Калдия"

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Джонбук Моторс"

Макс спорт 3

15:00 Младежка Шампионска лига: "Рома" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт

19:00 Купа на елита, 1/4-финал: "Ботев" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)

bTV Action

19:45 Шампионска лига: ЛАСК (Линц) - "Ливърпул"

22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Фейенорд" - "Комо"

22:00 Шампионска лига: "Рома" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Линкълн" - "Уест Хем"

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, 1/2-финал, първи мач: "Атлетико Минейро" - "Монтевидео Сити Торке"

03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Флуминензе" - "Палмейрас"

ЧЕТВЪРТЪК, 15 октомври

Спорт

Макс спорт 2

08:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", I ден

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ

Макс спорт 1

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Партизан"

Евроспорт 2

11:55 Колоездене: СП на писта в Шанхай, II ден

Евроспорт 1

12:05 Колоездене (жени): "Енеко тур", II етап

14:20 Колоездене (мъже): "Енеко тур", II етап

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гангвон" - "Пном Пен Краун"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Патум Юнайтед" - "Аделаида Юнайтед"

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Тай По" - "Лайън Сити Сейлърс"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Тампайнс Роувърс" - "Мачида Зелвия"

Макс спорт 2

19:45 Лига на конференцията: КуПС - "Трабзонспор"

bTV Action

19:45 Лига на конференцията: ЦСКА - "Монако"

22:00 Лига Европа: "Селта" - "Ювентус"

Ринг

19:45 Лига Европа: "Олимпик" (Лион) - "Кристъл Палас"

22:00 Лига Европа: "Олимпик" (Марсилия) - "Олимпиакос"

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа: "Залцбург" - "Милан"

22:00 Лига Европа: "Бенфика" - "Селтик"

03:30 Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач: "Естудиантес" - "Фламенго"

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа: НЕК "Ниймеген" - "Левски"

ПЕТЪК, 16 октомври

Спорт

Макс спорт 1

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал

Макс спорт 2

09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", II ден

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Апоел" (Тел Авив)

Евроспорт 1

11:25 Колоездене (жени): "Енеко тур", III етап

15:20 Колоездене (мъже): "Енеко тур", III етап

Евроспорт 2

11:55 Колоездене: СП на писта в Шанхай, III ден

Max One

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Олимпиакос"

Футбол

Диема спорт

19:00 Купа на България, 1/16-финал: "Янтра" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Херта" (Берлин)

21:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Кьолн"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Нюрнберг"

21:45 Лига 1: "Льо Ман" - "Тулуза"

Макс спорт 1

21:30 Ла Лига 2: "Леганес" - "Кордоба"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Фрозиноне" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Леванте"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Бърнли" - "Уулвърхемптън"

СЪБОТА, 17 октомври

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Питсбърг Пенгуинс"

09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", III ден

15:50 Волейбол (мъже): Таурон лига, ЗАКСА (Кендженжин-Кожле) - "Богданка" (Люблин)

19:00 Волейбол (мъже): Супрлега, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/2-финал

22:00 ММА: Cage Warriors 211, галавечер в Рим

Евроспорт 2

12:25 Колоездене: СП на писта в Шанхай, IV ден

Евроспорт 1

13:35 Колоездене (жени): "Енеко тур", IV етап

15:30 Колоездене (мъже): "Енеко тур", IV етап

Ринг

15:00 Падел: Премиър тур, Милано, 1/2-финали

19:00 Падел: Премиър тур, Милано, 1/2-финали

Max One

16:15 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

19:15 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Нефтохимик" - ЦСКА

БНТ 3

18:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Портимао, състезание за издръжливост

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Уникаха"

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Обрадойро"

Футбол

Диема спорт

12:00 Купа на България, 1/16-финал: "Вихрен" - "Локомотив 1929" (София)

15:00 Купа на България, 1/16-финал: "Марек" - "Черно море"

18:00 Купа на България, 1/16-финал: "Берое" - "Лудогорец"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Хайденхайм"

16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)

21:45 Лига 1: "Лил" - "Брест"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Челси"

17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Ливърпул"

19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Астън Вила"

21:45 Лига 1: "Троа" - "Ланс"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Чарлтън"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Ипсуич"

21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Санкт Паули"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)

17:15 Ла Лига: "Виляреал" - "Елче"

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Барселона"

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Венеция" - "Наполи"

19:00 Серия А: "Болоня" - "Интер"

21:45 Серия А: "Рома" - "Дженоа"

НЕДЕЛЯ, 18 октомври

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Хоакин Бъкли - Майк Малот

09:00 Голф: "Индия Чемпиъншип", IV ден

20:00 НФЛ: "Кливланд Браунс" - "Балтимор Рейвънс"

23:20 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Лос Анджелис Чарджърс"

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Едмънтън Ойлърс"

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, финал

22:00 НАСКАР: Финикс

Евроспорт 2

08:25 Колоездене: СП на писта в Шанхай, V ден

12:30 Автомобилизъм: "6 часа на Барселона", състезание

Евроспорт 1

09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам

13:30 Колоездене (жени): "Енеко тур", V етап

15:30 Колоездене (мъже): "Енеко тур", V етап

16:45 Колоездене (мъже): "Венето Класик"

18:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

БНТ 3

12:00 Ест. групова гимнастика: ЕП в Самоков, финали

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Леида"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Мурсия"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Барселона"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Билбао"

Ринг

15:00 Падел (жени): Премиър тур, Милано, финал

17:00 Падел (мъже): Премиър тур, Милано, финал

Max One

19:15 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, финал

Макс спорт 4

01:00 НХЛ: "Минесота Уайлд" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"

Футбол

Диема спорт

12:00 Купа на България, 1/16-финал: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Ботев" (Пловдив)

15:00 Купа на България, 1/16-финал: "Несебър" - ЦСКА

18:00 Купа на България, 1/16-финал: "Спартак" (Плевен) - "Левски"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Удинезе" - "Лече"

16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Комо"

19:00 Серия А: "Милан" - "Аталанта"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Лацио"

00:00 МЛС: "Синсинати" - "Кълъмбъс Крю"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Магдебург"

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Фрайбург"

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хофенхайм"

21:00 Суперлига: ПAOK - "Ираклис"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Сантандер"

17:15 Ла Лига: "Селта" - "Алавес"

19:30 Ла Лига: "Малага" - "Реал Сосиедад"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Севиля"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Съндърланд"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед"

18:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Арсенал"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Ница"