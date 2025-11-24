Медия без
Спортът по телевизията - 26 ноември

Днес, 02:02

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Орландо Мeджик"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Лайън Сити Сейлърс" - "Персиб Банбунг"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Бирмингам"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"
20:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Гуагуас" (Лас Палмас)

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Бурирам Юнайтед"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Висел Кобе"

Евроспорт 1

11:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, голяма шанца, квалификация
15:55 Ски скокове (мъже): СК във Фалун, голяма шанца

Евроспорт 2

14:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Шотландия - Норвегия

Нова спорт

15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Истиклол" - "Ал Насър"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Естеглал" - "Ал Уасъл"

Макс спорт 1

17:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Берое"
20:30 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Девелопрес" (Жешув) - "Марица"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)

Макс спорт 4

19:30 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS1 Джамийл 1
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Анадолу Ефес"

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Пафос" - "Монако"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Арсенал" - "Байерн" (Мюнхен)

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Копенхаген" - "Кайрат"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Интер"

