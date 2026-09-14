Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 21 септември
Спорт
Евроспорт 1
15:50 Колоездене: СП в Монреал, часовник, девойки до 23 г.
18:50 Колоездене: СП в Монреал, часовник, младежи до 23 г.
Ринг
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/8-финал, Белгия - Чехия
bTV Action
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/8-финал, Словения - Сърбия
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: контрола, "Питсбърг Пенгуинс" - "Бъфало Сейбърс"
Футбол
Диема спорт
19:30 Втора лига: "Монтана" - "Хебър"
ВТОРНИК, 22 септември
Спорт
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, I етап
Макс спорт 2
16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Франция - Румъния
02:00 НХЛ: контрола, "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"
Евроспорт 1
17:00 Колоездене: СП в Монреал, часовник, смесено отборно
19:05 Колоездене: СП в Монреал, часовник, юноши до 18 г.
22:05 Колоездене: СП в Монреал, часовник, девойки до 18 г.
bTV Action
19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Полша - Германия
СРЯДА, 23 септември
Спорт
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Белгия / Чехия - Словения / Сърбия
Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Италия - Финландия
02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Отава Сенатърс"
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, II етап
Футбол
Диема спорт
18:00 Купа на България: жребий за предварителен кръг
ЧЕТВЪРТЪК, 24 септември
Спорт
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Жалгирис"
Макс спорт 2
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Байерн" (Мюнхен)
Диема спорт 3
09:00 Формула 2: ГП на Азербайджан, тренировка
11:30 Формула 1: ГП на Азербайджан, първа тренировка
13:00 Формула 2: ГП на Азербайджан, квалификация
15:00 Формула 1: ГП на Азербайджан, втора тренировка
БНТ 3
13:30 Бокс: ЕП в София, 1/2-финали
18:00 Бокс: ЕП в София, 1/2-финали и финали
Макс спорт 3
14:30 Голф: "Франс Оупън", I ден
Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, III етап
17:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, девойки до 23 г.
20:20 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, юноши до 18 г.
Евроспорт 2
19:30 Голф: Купа на президентите, Чикаго, I ден
Max One
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпиакос"
Футбол
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Сърбия - Гърция
Диема спорт
21:45 Лига на нациите: Норвегия - Дания
Диема спорт 2
21:45 Лига на нациите: Португалия - Уелс
Диема спорт 3
21:45 Лига на нациите: Нидерландия - Германия
ПЕТЪК, 25 септември
Спорт
Диема спорт 3
07:15 Формула 2: ГП на Азербайджан, спринт
11:30 Формула 1: ГП на Азербайджан, трета тренировка
13:15 Формула 2: ГП на Азербайджан, първо състезание
15:00 Формула 1: ГП на Азербайджан, квалификация
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
21:45 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Олимпия" (Милано)
Макс спорт 2
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
02:30 НХЛ: контрола, "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
Макс спорт 3
14:30 Голф: "Франс Оупън", II ден
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Виртус" (Болоня)
Евроспорт 2
15:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден
17:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден
21:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, II ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, IV етап
БНТ 3
17:00 Бокс: ЕП в София, финали
Евроспорт 1
17:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, младежи до 23 г.
21:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден
23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден
bTV Action / Макс спорт 2
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/2-финал
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/2-финал
Футбол
Диема спорт
18:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Португалия
21:45 Лига на нациите: Унгария - Украйна
Диема спорт 2
19:00 Лига на нациите: Армения - Латвия
21:45 Лига на нациите: Италия - Белгия
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Грузия - Северна Ирландия
21:45 Лига на нациите: Турция - Франция
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2: "Жирона" - "Албасете"
Нова спорт
21:45 Лига на нациите: Швеция - Румъния
СЪБОТА, 26 септември
Спорт
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
22:30 ММА: Cage Warriors 210, галавечер в Дъблин
Макс спорт 2
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
03:00 ММА: UFC Fight Night, Раул Росас-младши - Раони Барселос
Диема спорт 2
08:50 Бокс: бойно събитие във Фуджи, Танонгсак Симсри - Марк Виселес
Диема спорт 3
10:00 Формула 2: ГП на Азербайджан, второ състезание
14:00 Формула 1: ГП на Азербайджан, състезание
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, V етап
Макс спорт 3
14:00 Голф: "Франс Оупън", III ден
22:00 НХЛ: контрола, "Нашвил Предатърс" - "Каролина Хърикейнс"
Евроспорт 2
15:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден
17:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден
19:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, III ден
Евроспорт 1
16:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, жени
21:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден
23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден
bTV Action / Макс спорт 2
17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, мач за 3-то място
22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, финал
Футбол
Нова спорт
14:30 Англия, Лига 2: "Кроули" - "Барнет"
19:30 Англия, Лига 2: "Олдъм" - "Салфорд"
21:45 Лига на нациите: Албания - Беларус
Диема спорт 2
16:00 Лига на нациите: Словения - Шотландия
19:00 Лига на нациите: Сан Марино - Финландия
21:45 Лига на нациите: Чехия - Хърватия
Ринг
18:45 Game4Hope: благотворителен мач, "Евертън" & "Ливърпул" (Мърсисайд XI) - Сборен отбор от световни звезди
Диема спорт
19:00 Лига на нациите: Фарьорски о-ви - Казахстан
21:45 Лига на нациите: Северна Македония - Швейцария
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Исландия - Естония
21:45 Лига на нациите: Англия - Испания
НЕДЕЛЯ, 27 септември
Спорт
Евроспорт 1
04:30 Автомобилизъм: "6 часа на Фуджи", състезание
16:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, мъже
23:00 Маунтинбайк: СК в Уислър, спускане, жени
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал
22:00 НАСКАР: Канзас сити
Макс спорт 2
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал
20:00 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Синсинати Бенгалс"
23:20 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Минесота Вайкингс"
Евроспорт 2
09:15 Трейл: Световни серии
14:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден
16:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден
18:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден
20:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден
22:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, IV ден
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Ховентут"
Нова спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Баскония"
Макс спорт 3
13:30 Голф: "Франс Оупън", IV ден
Диема спорт 3
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Сарагоса"
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, VI етап
Футбол
Диема спорт
14:00 Втора лига: "Вихрен" - "Несебър"
16:30 Втора лига: "Берое" - "Янтра"
19:00 Лига на нациите: Дания - Уелс
21:45 Лига на нациите: Израел - Ирландия
Диема спорт 2
16:00 Лига на нациите: Литва - Азербайджан
19:00 Лига на нациите: Австрия - Косово
21:45 Лига на нациите: Норвегия - Португалия
Нова спорт
19:00 Лига на нациите: Гибралтар - Андора
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите: Сърбия - Нидерландия
21:45 Лига на нациите: Германия - Гърция