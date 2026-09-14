Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 септември)

ПОНЕДЕЛНИК, 21 септември

Спорт

Евроспорт 1

15:50 Колоездене: СП в Монреал, часовник, девойки до 23 г.

18:50 Колоездене: СП в Монреал, часовник, младежи до 23 г.

Ринг

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/8-финал, Белгия - Чехия

bTV Action

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/8-финал, Словения - Сърбия

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: контрола, "Питсбърг Пенгуинс" - "Бъфало Сейбърс"

Футбол

Диема спорт

19:30 Втора лига: "Монтана" - "Хебър"

ВТОРНИК, 22 септември

Спорт

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, I етап

Макс спорт 2

16:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Франция - Румъния

02:00 НХЛ: контрола, "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"

Евроспорт 1

17:00 Колоездене: СП в Монреал, часовник, смесено отборно

19:05 Колоездене: СП в Монреал, часовник, юноши до 18 г.

22:05 Колоездене: СП в Монреал, часовник, девойки до 18 г.

bTV Action

19:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Полша - Германия

СРЯДА, 23 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Белгия / Чехия - Словения / Сърбия

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

22:05 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/4-финал, Италия - Финландия

02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Отава Сенатърс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, II етап

Футбол

Диема спорт

18:00 Купа на България: жребий за предварителен кръг

ЧЕТВЪРТЪК, 24 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)

21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Жалгирис"

Макс спорт 2

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Байерн" (Мюнхен)

Диема спорт 3

09:00 Формула 2: ГП на Азербайджан, тренировка

11:30 Формула 1: ГП на Азербайджан, първа тренировка

13:00 Формула 2: ГП на Азербайджан, квалификация

15:00 Формула 1: ГП на Азербайджан, втора тренировка

БНТ 3

13:30 Бокс: ЕП в София, 1/2-финали

18:00 Бокс: ЕП в София, 1/2-финали и финали

Макс спорт 3

14:30 Голф: "Франс Оупън", I ден

Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, III етап

17:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, девойки до 23 г.

20:20 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, юноши до 18 г.

Евроспорт 2

19:30 Голф: Купа на президентите, Чикаго, I ден

Max One

21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпиакос"

Футбол

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Сърбия - Гърция

Диема спорт

21:45 Лига на нациите: Норвегия - Дания

Диема спорт 2

21:45 Лига на нациите: Португалия - Уелс

Диема спорт 3

21:45 Лига на нациите: Нидерландия - Германия

ПЕТЪК, 25 септември

Спорт

Диема спорт 3

07:15 Формула 2: ГП на Азербайджан, спринт

11:30 Формула 1: ГП на Азербайджан, трета тренировка

13:15 Формула 2: ГП на Азербайджан, първо състезание

15:00 Формула 1: ГП на Азербайджан, квалификация

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

21:45 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Олимпия" (Милано)

Макс спорт 2

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

02:30 НХЛ: контрола, "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"

Макс спорт 3

14:30 Голф: "Франс Оупън", II ден

20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Виртус" (Болоня)

Евроспорт 2

15:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден

17:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден

21:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, II ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, IV етап

БНТ 3

17:00 Бокс: ЕП в София, финали

Евроспорт 1

17:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, младежи до 23 г.

21:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден

23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, I ден

bTV Action / Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/2-финал

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, 1/2-финал

Футбол

Диема спорт

18:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Португалия

21:45 Лига на нациите: Унгария - Украйна

Диема спорт 2

19:00 Лига на нациите: Армения - Латвия

21:45 Лига на нациите: Италия - Белгия

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Грузия - Северна Ирландия

21:45 Лига на нациите: Турция - Франция

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Жирона" - "Албасете"

Нова спорт

21:45 Лига на нациите: Швеция - Румъния

СЪБОТА, 26 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

22:30 ММА: Cage Warriors 210, галавечер в Дъблин

Макс спорт 2

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

03:00 ММА: UFC Fight Night, Раул Росас-младши - Раони Барселос

Диема спорт 2

08:50 Бокс: бойно събитие във Фуджи, Танонгсак Симсри - Марк Виселес

Диема спорт 3

10:00 Формула 2: ГП на Азербайджан, второ състезание

14:00 Формула 1: ГП на Азербайджан, състезание

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, V етап

Макс спорт 3

14:00 Голф: "Франс Оупън", III ден

22:00 НХЛ: контрола, "Нашвил Предатърс" - "Каролина Хърикейнс"

Евроспорт 2

15:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден

17:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден

19:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, III ден

Евроспорт 1

16:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, жени

21:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден

23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, II ден

bTV Action / Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, мач за 3-то място

22:00 Волейбол (мъже): Евро 2026, финал

Футбол

Нова спорт

14:30 Англия, Лига 2: "Кроули" - "Барнет"

19:30 Англия, Лига 2: "Олдъм" - "Салфорд"

21:45 Лига на нациите: Албания - Беларус

Диема спорт 2

16:00 Лига на нациите: Словения - Шотландия

19:00 Лига на нациите: Сан Марино - Финландия

21:45 Лига на нациите: Чехия - Хърватия

Ринг

18:45 Game4Hope: благотворителен мач, "Евертън" & "Ливърпул" (Мърсисайд XI) - Сборен отбор от световни звезди

Диема спорт

19:00 Лига на нациите: Фарьорски о-ви - Казахстан

21:45 Лига на нациите: Северна Македония - Швейцария

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Исландия - Естония

21:45 Лига на нациите: Англия - Испания

НЕДЕЛЯ, 27 септември

Спорт

Евроспорт 1

04:30 Автомобилизъм: "6 часа на Фуджи", състезание

16:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, мъже

23:00 Маунтинбайк: СК в Уислър, спускане, жени

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал

22:00 НАСКАР: Канзас сити

Макс спорт 2

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал

20:00 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Синсинати Бенгалс"

23:20 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Минесота Вайкингс"

Евроспорт 2

09:15 Трейл: Световни серии

14:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден

16:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден

18:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден

20:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Лондон, III ден

22:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, IV ден

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Ховентут"

Нова спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Баскония"

Макс спорт 3

13:30 Голф: "Франс Оупън", IV ден

Диема спорт 3

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Сарагоса"

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, VI етап

Футбол

Диема спорт

14:00 Втора лига: "Вихрен" - "Несебър"

16:30 Втора лига: "Берое" - "Янтра"

19:00 Лига на нациите: Дания - Уелс

21:45 Лига на нациите: Израел - Ирландия

Диема спорт 2

16:00 Лига на нациите: Литва - Азербайджан

19:00 Лига на нациите: Австрия - Косово

21:45 Лига на нациите: Норвегия - Португалия

Нова спорт

19:00 Лига на нациите: Гибралтар - Андора

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите: Сърбия - Нидерландия

21:45 Лига на нациите: Германия - Гърция