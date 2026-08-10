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Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 август)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

16 Авг. 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 17 август

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София)
21:15 Първа лига: "Арда" - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 3

19:00 Купа на Италия, I кръг: "Пиза" - "Емполи"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Палермо" - "Лече"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Елче"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Кардиф" - "Рексъм"

Спорт

Макс спорт 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

 

ВТОРНИК, 18 август

Спорт

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

Футбол

Диема спорт

18:30 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Хебър"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Динамо" (Загреб) - "Викинг"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Левски" - АЕК

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Фенербахче" - "Олимпик" (Лион)
01:00 Копа Либертадорес: "Индепендиенте Ривадавиа" - "Флуминензе"
03:30 Копа Судамерикана: "Сао Пауло" - "Боливар"

 

СРЯДА, 19 август

Спорт

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

Футбол

bTV Action

22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Селтик" - ЛАСК

Ринг

22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: НЕК "Ниймеген" - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Малага"
01:00 Копа Либертадорес: "Серо Портеньо" - "Палмейрас"
03:30 Копа Либертадорес: "Фламенго" - "Крузейро"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 20 август

Спорт

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Нексо Чемпиъншип", I ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
03:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, II етап

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", I ден

Макс спорт 2

03:00 НФЛ: контрола, "Лас Вегас Рейдърс" - "Хюстън Тексънс"

Футбол

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Алавес"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Шефилд Уензди" - "Брадфорд"

 

ПЕТЪК, 21 август

Спорт

Диема спорт 3

13:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, първа тренировка
15:00 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, свободна тренировка
17:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация за спринт

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Нексо Чемпиъншип", II ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал

Ринг

15:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Австрия - Сърбия
22:00 Младежки игри: Сплит 2026, Мач на звездите

Евроспорт 1

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, III етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе
18:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Хърватия - Италия

bTV Action

18:00 Волейбол (жени): Евро 2026, България - Украйна

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Турция - Латвия

БНТ 3

19:00 Гимнастика: ЕП в Загреб, мъже, финали на уреди

Max One

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Лозана

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", II ден

Футбол

Диема спорт

18:45 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"
21:15 Първа лига: "Черно море" - "Дунав"

Макс спорт 2

19:00 Про лига: "Ал Рияд" - "Ал Насър"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Валдхоф" (Манхайм) - "Кайзерслаутерн"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Страсбург"

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Пройсен" (Мюнстер) - "Карлсруе"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Ханза" (Рощок) - "Щутгарт"

Диема спорт 2

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Санкт Тьонис" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Ковънтри"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Реал Сосиедад"

 

СЪБОТА, 22 август

Спорт

Макс спорт 1

05:45 Суперкарс: Ипсуич, първо състезание
09:10 Суперкарс: Ипсуич, второ състезание
14:30 Голф: "Нексо Чемпиъншип", III ден
20:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал

Диема спорт 3

10:20 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, квалификация
11:15 "Порше Суперкъп": ГП на Нидерландия, квалификация
13:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация

Евроспорт 1

13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, спускане
15:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, спускане
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, I етап

bTV Action

16:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Италия - Черна гора

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Украйна - Гърция
01:00 ММА: UFC Fight Night, Антъни Ернандес - Грегори Родригес

БНТ 3

17:30 Гимнастика: ЕП в Загреб, мъже, финали на уреди

Ринг

19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Унгария - Полша

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", III ден

Футбол

Диема спорт

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Веен" (Висбаден) - "Байер" (Леверкузен)
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Дуисбург" - "Елверсберг"
19:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Славия"
21:15 Първа лига: "Левски" - "Спартак 1918" (Варна)

Нова спорт

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Енерги" (Котбус) - "Аугсбург"
17:00 Премиър лийг: "Евъртън" - "Кристъл Палас"
20:00 Суперлига: АЕК - "Ираклис"
21:45 Лига 1: "Троа" - "Париж"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Хъл" - "Манчестър Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Лийдс"
19:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Тотнъм"
21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип: "Линкълн" - "Портсмут"
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Айнтрахт" (Трир) - РБ (Лайпциг)
21:30 Суперкупа на Германия: "Борусия" (Дортмунд) - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"
20:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Селта"
22:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Удинезе" - "Комо"
21:45 Серия А: "Парма" - "Каляри"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Интер" - "Монца"
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Наполи"

 

НЕДЕЛЯ, 23 август

Спорт

Макс спорт 1

08:10 Суперкарс: Ипсуич, трето състезание
14:00 Голф: "Нексо Чемпиъншип", IV ден
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Швеция - Италия
23:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Ухан Оупън", II кръг
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, II етап

Диема спорт 3

11:40 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, второ състезание
12:55 "Порше Суперкъп": ГП на Нидерландия, второ състезание
16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, състезание

Евроспорт 2

14:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, първо състезание
16:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
18:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, второ състезание
19:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", IV ден

БНТ 3

15:00 Гимнастика: ЕП в Загреб, мъже, отборно

Max One

17:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Силезия

bTV Action

17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Гърция - България

Ринг

18:25 Летен биатлон (жени): Дрезден, финал
19:10 Летен биатлон (мъже): Дрезден, финал
20:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Чехия - Сърбия

Макс спорт 2

03:00 НФЛ: контрола, "Сиатъл Сийхоукс" - "Тенеси Тайтънс"

Футбол

Нова спорт

14:00 Купа на Германия, I кръг: "Гройтер Фюрт" - "Бохум"
16:00 Лига 1: "Анже" - "Лил"
18:15 Лига 1: "Льо Авър" - "Монако"
21:00 Суперлига: ПАОК - "Левадиакос"

Диема спорт

14:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Бърнли"
16:00 Чемпиъншип: "Брайтън" - "Астън Вила"
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Борнемут"
18:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Ливърпул"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Рен"

Макс спорт 4

18:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Виляреал"
20:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Расинг" (Сантандер)
22:30 Ла Лига: "Елче" - "Барселона"
02:00 МЛС: "Атланта Юнайтед" - "Спортинг Канзас Сити"

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Фрайбург"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Кифисия"

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Венеция" - "Лече"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Сасуоло"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Фрозиноне" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Торино" - "Милан"

 

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