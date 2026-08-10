Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 17 август
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София)
21:15 Първа лига: "Арда" - "Локомотив 1929" (София)
Макс спорт 3
19:00 Купа на Италия, I кръг: "Пиза" - "Емполи"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Палермо" - "Лече"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Депортиво" (Ла Коруня) - "Елче"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Кардиф" - "Рексъм"
Спорт
Макс спорт 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
ВТОРНИК, 18 август
Спорт
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
Футбол
Диема спорт
18:30 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Хебър"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Динамо" (Загреб) - "Викинг"
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Левски" - АЕК
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Фенербахче" - "Олимпик" (Лион)
01:00 Копа Либертадорес: "Индепендиенте Ривадавиа" - "Флуминензе"
03:30 Копа Судамерикана: "Сао Пауло" - "Боливар"
СРЯДА, 19 август
Спорт
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
Футбол
bTV Action
22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: "Селтик" - ЛАСК
Ринг
22:00 Шампионска лига, плейофи, първи мач: НЕК "Ниймеген" - "Будьо/Глимт"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Малага"
01:00 Копа Либертадорес: "Серо Портеньо" - "Палмейрас"
03:30 Копа Либертадорес: "Фламенго" - "Крузейро"
ЧЕТВЪРТЪК, 20 август
Спорт
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Нексо Чемпиъншип", I ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
03:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, II етап
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", I ден
Макс спорт 2
03:00 НФЛ: контрола, "Лас Вегас Рейдърс" - "Хюстън Тексънс"
Футбол
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Алавес"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Шефилд Уензди" - "Брадфорд"
ПЕТЪК, 21 август
Спорт
Диема спорт 3
13:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, първа тренировка
15:00 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, свободна тренировка
17:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация за спринт
Макс спорт 1
14:30 Голф: "Нексо Чемпиъншип", II ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
Ринг
15:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Австрия - Сърбия
22:00 Младежки игри: Сплит 2026, Мач на звездите
Евроспорт 1
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, III етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе
18:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Хърватия - Италия
bTV Action
18:00 Волейбол (жени): Евро 2026, България - Украйна
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Турция - Латвия
БНТ 3
19:00 Гимнастика: ЕП в Загреб, мъже, финали на уреди
Max One
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Лозана
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", II ден
Футбол
Диема спорт
18:45 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Етър"
21:15 Първа лига: "Черно море" - "Дунав"
Макс спорт 2
19:00 Про лига: "Ал Рияд" - "Ал Насър"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Валдхоф" (Манхайм) - "Кайзерслаутерн"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Страсбург"
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Пройсен" (Мюнстер) - "Карлсруе"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Ханза" (Рощок) - "Щутгарт"
Диема спорт 2
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Санкт Тьонис" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Ковънтри"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Реал Сосиедад"
СЪБОТА, 22 август
Спорт
Макс спорт 1
05:45 Суперкарс: Ипсуич, първо състезание
09:10 Суперкарс: Ипсуич, второ състезание
14:30 Голф: "Нексо Чемпиъншип", III ден
20:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/2-финал
Диема спорт 3
10:20 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, квалификация
11:15 "Порше Суперкъп": ГП на Нидерландия, квалификация
13:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация
Евроспорт 1
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, спускане
15:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, спускане
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, I етап
bTV Action
16:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Италия - Черна гора
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Украйна - Гърция
01:00 ММА: UFC Fight Night, Антъни Ернандес - Грегори Родригес
БНТ 3
17:30 Гимнастика: ЕП в Загреб, мъже, финали на уреди
Ринг
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Унгария - Полша
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", III ден
Футбол
Диема спорт
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Веен" (Висбаден) - "Байер" (Леверкузен)
16:30 Купа на Германия, I кръг: "Дуисбург" - "Елверсберг"
19:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Славия"
21:15 Първа лига: "Левски" - "Спартак 1918" (Варна)
Нова спорт
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Енерги" (Котбус) - "Аугсбург"
17:00 Премиър лийг: "Евъртън" - "Кристъл Палас"
20:00 Суперлига: АЕК - "Ираклис"
21:45 Лига 1: "Троа" - "Париж"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Хъл" - "Манчестър Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Лийдс"
19:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Тотнъм"
21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип: "Линкълн" - "Портсмут"
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Айнтрахт" (Трир) - РБ (Лайпциг)
21:30 Суперкупа на Германия: "Борусия" (Дортмунд) - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"
20:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Селта"
22:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Удинезе" - "Комо"
21:45 Серия А: "Парма" - "Каляри"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Интер" - "Монца"
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Наполи"
НЕДЕЛЯ, 23 август
Спорт
Макс спорт 1
08:10 Суперкарс: Ипсуич, трето състезание
14:00 Голф: "Нексо Чемпиъншип", IV ден
19:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Швеция - Италия
23:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Ухан Оупън", II кръг
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, II етап
Диема спорт 3
11:40 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, второ състезание
12:55 "Порше Суперкъп": ГП на Нидерландия, второ състезание
16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, състезание
Евроспорт 2
14:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, първо състезание
16:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри
18:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, второ състезание
19:00 Голф: PGA тур, "Шампионат BMW", IV ден
БНТ 3
15:00 Гимнастика: ЕП в Загреб, мъже, отборно
Max One
17:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Силезия
bTV Action
17:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Гърция - България
Ринг
18:25 Летен биатлон (жени): Дрезден, финал
19:10 Летен биатлон (мъже): Дрезден, финал
20:00 Волейбол (жени): Евро 2026, Чехия - Сърбия
Макс спорт 2
03:00 НФЛ: контрола, "Сиатъл Сийхоукс" - "Тенеси Тайтънс"
Футбол
Нова спорт
14:00 Купа на Германия, I кръг: "Гройтер Фюрт" - "Бохум"
16:00 Лига 1: "Анже" - "Лил"
18:15 Лига 1: "Льо Авър" - "Монако"
21:00 Суперлига: ПАОК - "Левадиакос"
Диема спорт
14:00 Чемпиъншип: "Уест Бромич" - "Бърнли"
16:00 Чемпиъншип: "Брайтън" - "Астън Вила"
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Борнемут"
18:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Ливърпул"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Рен"
Макс спорт 4
18:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Виляреал"
20:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Расинг" (Сантандер)
22:30 Ла Лига: "Елче" - "Барселона"
02:00 МЛС: "Атланта Юнайтед" - "Спортинг Канзас Сити"
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Фрайбург"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Кифисия"
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Венеция" - "Лече"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Сасуоло"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Фрозиноне" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Торино" - "Милан"