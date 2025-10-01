Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 2 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: контрола, "Калгари Флeймс" - "Ванкувър Кенъкс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:45 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Лил"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Фейенорд" - "Астън Вила"

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Цървена звезда"

Евроспорт 1

08:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, V етап

Нова спорт

10:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Макартър" - "Пекин Гуоан"
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Поханг" - "Кая"
15:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Рачабури" - "Гамба Осака"

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, III етап

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, "Лудогорец" - "Бетис"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Селта" - ПАОК

Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, "Фенербахче" - "Ница"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Нотингам" - "Мидтиланд"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига на конференцията, "Динамо" (Киев) - "Кристъл Палас"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Порто" - "Цървена звезда"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Родъръм" - "Брадфорд"

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, I ден

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар