Спортът по телевизията - 2 октомври

Макс спорт 2
04:00 НХЛ: контрола, "Калгари Флeймс" - "Ванкувър Кенъкс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпиакос"
Макс спорт 3
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:45 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Лил"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Фейенорд" - "Астън Вила"
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Цървена звезда"
Евроспорт 1
08:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, V етап
Нова спорт
10:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Макартър" - "Пекин Гуоан"
13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Поханг" - "Кая"
15:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Рачабури" - "Гамба Осака"
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, III етап
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, "Лудогорец" - "Бетис"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Селта" - ПАОК
Ринг
19:45 Футбол: Лига Европа, "Фенербахче" - "Ница"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Нотингам" - "Мидтиланд"
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Лига на конференцията, "Динамо" (Киев) - "Кристъл Палас"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Порто" - "Цървена звезда"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Родъръм" - "Брадфорд"
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, I ден